В ходе исследования психологии бессознательного я столкнулся с фактами, потребовавшими формулирования новых понятий. Одно из таких понятий — самость. Данная структура отнюдь не призвана занять место другого комплекса, известного под названием эго, но включает его в себя как понятие супраординатное. Под эго мы понимаем комплексный фактор, с которым соотносятся все сознательные содержания и который образует центр поля сознания. Поскольку последнее вмещает в себя эмпирическую личность, эго выступает субъектом всех личностных актов сознания. Связь некоего психического содержания с эго образует критерий его осознанности, ибо ни одно такое содержание не может стать осознанным, пока не будет представлено субъекту.

Юнг Карл Густав Эон Исследования о символике самости

Москва: Издательство АСТ,

2019. — 352 с. — (Философия — Neoclassic).

ISBN 978-5-17-119241-9

Юнг Карл Густав Эон Исследования о символике самости Содержание

Предисловие

I. Эго

II. Тень

III. Сизигия: анима и анимус

IV. Самость

V. Христос, символ самости

VI. Знак рыб

VII. Пророчества Нострадамуса

VIII. Историческое значение символа рыбы

IX. Амбивалентность символа рыбы

X. Рыба в алхимии

1. Медуза

2. Рыба

3. Символы рыбы у катаров

XI. Алхимическая интерпретация рыбы

XII. К психологии христианской алхимической символики

XIII. Гностические символы самости

XIV. Структура и динамика самости

XV. Заключение

Библиография