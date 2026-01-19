Юнг - Эон
В ходе исследования психологии бессознательного я столкнулся с фактами, потребовавшими формулирования новых понятий. Одно из таких понятий — самость. Данная структура отнюдь не призвана занять место другого комплекса, известного под названием эго, но включает его в себя как понятие супраординатное. Под эго мы понимаем комплексный фактор, с которым соотносятся все сознательные содержания и который образует центр поля сознания. Поскольку последнее вмещает в себя эмпирическую личность, эго выступает субъектом всех личностных актов сознания. Связь некоего психического содержания с эго образует критерий его осознанности, ибо ни одно такое содержание не может стать осознанным, пока не будет представлено субъекту.
Юнг Карл Густав Эон Исследования о символике самости
Москва: Издательство АСТ,
2019. — 352 с. — (Философия — Neoclassic).
ISBN 978-5-17-119241-9
Юнг Карл Густав Эон Исследования о символике самости Содержание
Предисловие
I. Эго
II. Тень
III. Сизигия: анима и анимус
IV. Самость
V. Христос, символ самости
VI. Знак рыб
VII. Пророчества Нострадамуса
VIII. Историческое значение символа рыбы
IX. Амбивалентность символа рыбы
X. Рыба в алхимии
1. Медуза
2. Рыба
3. Символы рыбы у катаров
XI. Алхимическая интерпретация рыбы
XII. К психологии христианской алхимической символики
XIII. Гностические символы самости
XIV. Структура и динамика самости
XV. Заключение
Библиография
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