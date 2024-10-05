Эти письма — прямое свидетельство глубоко плодотворной и, в конечном счете, трагичной встречи Фрейда и Юнга. Степень трагедии, однако, скрывается только во встрече, в драме самих писем, движущихся почти классическим путем к предзнаменованной катастрофе конфликта и раскола. Едва ли можно сказать, что карьера и жизнь обоих трагически изменились, скорее Фрейд и Юнга оба извлекли творческий плод из неизбежного разрыва.

Несмотря на обходительные и любезные упоминания друг друга в опубликованных работах, когда они были сотрудниками, и все, что они писали о своих отношениях после разрыва, письма несут в себе самое яркое свидетельство сложного взаимодействия этих уникальных личностей, столь отличных, но столь сильно тянущихся друг к другу. Диалог неизбежно требует аналитической и психоаналитической интерпретации, философского размышления о его начале, последствиях и «смысле», взвешивания выпадов, проекций, великодушия, вспышек мудрости, плодотворных крупиц и всего остального, что можно положить на весы. Исследование переписки в этом направлении, однако, было отвергнуто сыновьями этих двух фигур, которые, заключая соглашение о публикации писем, благоразумно оговорили, что они будут рассматриваться «как исторические документы … чтобы гарантировать беспристрастность».

В последние годы XIX века Фрейд был в состоянии, о котором не раз говорил как о «чудесной изоляции». Его карьера была подорвана; он не стал исследователем, как надеялся, и не стал профессором университета. Его сотрудничество с Йозефом Брейером привело к созданию важной работы, Studies on Hysteria (1895; SE II), но после между ними возникло отчуждение. Фрейд впервые использовал термин «психоанализ» в публикации 1896 года, и до конца десятилетия разрабатывал психоаналитическую технику. Совершенно один, в 1897 году он занялся самоанализом своего бессознательного, что привело к написанию The Interpretation of Dreams (SE IV-V, опубликована в 1899, но датирована 1900 г.) Согласно описанию Эрнеста Джонса, книга не была принята должным образом и продавалась плохо. Тем не менее, это была поворотная точка в жизни Фрейда. «Он считал ее и своей важнейшей научной работой, краеугольным камнем всех его достижений, и работой, которая вывела лично его на свет, дав силу вновь встретить сложности жизни лицом к лицу».

Год 1902 был отмечен тремя дальнейшими событиями, имевшими важнейшие последствия для карьеры Фрейда. С 1887 года он поддерживал переписку и близкую дружбу с Вильгельмом Флиссом, отоларингологом из Берлина; письма Флиссу, которые сохранились почти чудесным образом, — это основной источник наших знаний о происхождении психоанализа. Но в 1902 году переписке и дружбе пришел конец. Далее, во многом благодаря собственным усилиям, он был назначен на должность, эквивалентную должности доцента в Венском университете. Наконец, осенью того же года Фрейд открыл «Психологические вечера по средам» по предложению Вильгельма Штекеля, пригласив четырех своих знакомых, интересующихся психоанализом, встречаться для дискуссий в приемной Фрейда.

Карл Юнг и Зигмунд Фрейд - Полный архив переписки - Том 1

Перевод: Иван Ерзин. - М.: Клуб Касталия. 2018.— 446 с.

ISBN 978-5-519-60789-6

Карл Юнг и Зигмунд Фрейд - Полный архив переписки - Том 1 – Содержание

Введение

Благодарности

1906

1907

1908

1909

Сокращения

Дорогой друг, Дорогой друг,

Мои новогодние поздравления были отложены ожиданием вашего письма; я не хотел, чтобы наша переписка снова пришла в беспорядок. Сегодня она уже запоздала, так что я звучно и официально шлю вам свое приветствие. Оно также адресовано прекрасному дому, который я надеюсь увидеть в этом году. Потому что этим летом мы планируем отправиться куда-нибудь в леса и на озеро, куда-нибудь на высоту во французской Швейцарии, где некоторые горные курорты теплее, чем в Австрии, и, конечно, мы сделаем долгую остановку в Цюрихе по дороге. По крайней мере, таков план. Да не будет он нарушен силами судьбы!

Ваше письмо принесло мне особое наслаждение в эти милые тихие праздничные дни. Оно во всех отношениях радует. Вы чувствуете необходимость обсудить со мной некоторые фундаментальные проблемы; это чудесно. И вы обещали визит следующей весной. Конгресс этому не помешает? Нет, конечно, нет. Моя супруга думала, что вы могли бы сначала приехать в Вену, а затем отправиться со мной в Нюрнберг или вернуться со мной оттуда в Вену; не знаю, что у вас на уме, но думаю, что это можно совместить с конгрессом; мои минимальные ожидания заключаются в том, чтобы после конгресса провести несколько дней исключительно наедине в Нюрнберге или где-нибудь еще, делиться проблемами и перспективными проектами. Я бы очень хотел, чтобы вы приняли пасхальную дату, но на вторник у меня следующее возражение: это значит необходимость путешествовать в пасхальный понедельник, что некоторым из нас не подойдет. Придется выйти из колеи на три дня, чтобы отдохнуть для одного дня работы, а также оставить некоторое время для личных отношений.

Карл Юнг и Зигмунд Фрейд - Полный архив переписки - Том 2

Перевод: Иван Ерзин. - М.: Клуб Касталия. 2018.— 410 с.

ISBN 978-5-519-60790-2

Карл Юнг и Зигмунд Фрейд - Полный архив переписки - Том 2 – Содержание

1910

1911

1912

1913- 1923

Сокращения