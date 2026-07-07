Юнг Карл Густав - Черные книги - Заметки о трансформации - Том 1

Mожно с уверенностью утверждать, что публикация «Черных книг» Карла Густава Юнга является эпохальным событием, навсегда меняющим ландшафт исследований в области истории психологии, философии религии и антропологии.

Этот труд — не просто исторический документ или клинический протокол; это грандиозный, пугающий и завораживающий памятник духовного поиска современного человека, который, оказавшись на руинах традиционного мифа, нашел в себе мужество спуститься в ад собственного бессознательного, чтобы вынести оттуда новые, парадоксальные формы смысла. Это чтение, безусловно, не для всех; оно требует интеллектуальной смелости, критического мышления и готовности к встрече с непостижимым. Тем не менее, для тех, кто ищет понимания глубинных, иррациональных корней человеческой психики и путей преодоления духовного кризиса современности, этот текст становится абсолютно незаменимым, неисчерпаемым источником инсайтов, ставящим перед богословием и психологией фундаментальные вопросы, ответы на которые нам еще только предстоит найти.

***

Если вы сомневались, нужно ли вам новое издание «Черных книг» Карла Густава Юнга, то, опережая ваши вопросы, отвечаю: однозначно да. И неважно любитель вы или профессионал, книги будет полезны и интересны всем юнгианцам.

А вот на вопрос «почему нужно» ответил Олег Телемский:

"Вот уже второй день с момента запуска, мне присылают один и тот же вопрос. Вопрос о Черных книгах Юнга, которые вышли в этом прорыве. Это "те же самые" книги, или обнародовали что то еще, а тот же это перевод, и вообще можете рассказать как старый перевод соответствует новому.

Поэтому, по данному вопросу нужно внести ясность.

Примерно четыре года назад, мы издали первый перевод "Черных Тетрадей" Юнга. Тема была столь нашумевшая, постоянно ходили слухи что за них взялся кое-то из крупных игроков, и нужно было делать успеть, перехватить, занять позицию.

Поэтому перевод был поручен даже не одному человеку, а двоим, с одной стороны, это заслуженный и уважаемый переводчик Иван Ерзин. А с другой... С другой, была одна из самых больших ошибок Касталии, Наташа Кирюшина, которая пользовалась электронным переводчиком, и лишь немного причесывала текст после. Поэтому зачастую возникали вопросы - а почему одни главы читаются аки конфетка и продирают до муражек, а в других, Юнг звонит Фанесу ПО ТЕЛЕФОНУ, и весь текст похож на шизофазию.

С этим позорищем, надо было что то делать. Как вы понимаете, задач у нашего проекта очень много, за несколько лет мы переделали, переперевели очень много провальных переводов которые были сделаны в период который во внутренним кругу именуется "эпоха трех

е ба на шек". Ну я уже об этом очень много писал, отсутствие фильтра и контроля семь лет назад, очень дорого стоило нам и нашей репутации которую мы все эти семь лет выправляем, шаг за шагом, представляя исправленнные переводы прошлого и реальное качество новых переводов.

Однако, Черные тетради Юнга это текст даже не первой а высшей лиги, я бы сказал, что она относится и работа с ним, требовала высочайшей деликатности, на которую мы могли поставить только нашего лучшего специалиста.

Ситуацию осложняло и то, что 70 процентов текста Черных книг, это текст Красных книг, а в том что касается Красных книг, у нас существует перевод который смело можно называть эталонным и универсальным - перевод Олега Комкова, выдающегося переводчика с немецкого, поэзии Германа Гессе и других поэтов.

То есть для переводчика стояла очень сложная задача. Постоянно сверяться с немецким Оригиналом Красной книги, источниками Черной Книги, а также переводом Олега Комкова. С одной стороны - сохранить текст Олега, с другой, не пропустить ни одного абзаца ни одного предложения, которым красная и черные книги отличалась.

Это была работа которая выполнялась одним из наших лучших специалистов Натальей Соколовой, не один год, и вот теперь, мы можем представить вам столь же Эталонный Перевод Черных книг. Перевод, черных книг, который был выполнен в прошлом, непригоден ровно наполовину. Ребят - реально, если вы хотите наслаждаться переводом Черных Тетрадей по настоящему, а не держать их на полке для авторитета - вам нужен именно этот, новый, перевод!

Для тех кто не в курсе, напомню. Черные книги - это те самые оригинальные тетради, материал из которых впоследствии лег в основу Красной Книги. При этом если Красная книга - это выверенный материал, компануя который, Юнг руководствовался идеей композиции, стиля, то в Черных Книгах вы видите как оно возникало - одно за одним, поэтому текста в Черных книгах где то на треть больше и материал полней. Если вы Юнгианец - вам нужны Черные книги, и скажу честно - я сам очень долго ждал когда наконец-то я смогу их прочитать".

Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Заметки о трансформации - Том I - Введение - Книги 2-4

Под редакцией Сону Шамдасани

Москва: 2026. — 288 стр.

ІSBN 978-5-908110-83-9

Переводчики: Олег Комков и Наталья Соколова

Редактор: Наталья Соколова

Юнг Карл Густав - Чёрные книги - Заметки о трансформации - Том I - Введение - Книги 2-4 - Содержание

Благодарности

Сону Шамдасани. На пути к визионерской науке: записные книжки Юнга о трансформации

Предисловие

Упоение мифологией

«Мои самые сложные эксперименты»

Experimentum crucis

Появление Филемона

Составление "Liber Novus

Возвращение к глубинам

Возвращение мертвецов

На пути к аналитической психологии

Появление Фанеса

Опыты

Новые опыты

Путь к самости

Путешествия

Встреча с Вотаном

Психология процесса созидания религии

Нью-Мексико

Семинар 1925 года

Африка

Преображение психотерапии

Святилище Филемона

Интеграция анимы

Кульминация

Конфронтация с миром

Сравнительное исследование процесса индивидуации

Сону Шамдасани. Примечание редактора

Мартин Либшер, Джон Пек и Сону Шамдасани. Перевод рун Юнга