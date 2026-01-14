На достижения выдающихся личностей можно смотреть с разных точек зрения. Каждую такую личность возможно оценивать под углом индивидуального развития, исторического влияния или неуловимого коллективного воздействия, выражаемого обычно в определении «дух времени» (Zeitgeist). Юнг уделял особое внимание важнейшим культурным движениям в истории человечества, прежде всего алхимии, ибо они, по его мнению, восполняли дух времени или вырастали из него, а еще его немало интересовал творческий дух, который проявил себя в столь непохожих друг на друга областях, как медицина, психоанализ, востоковедение, изобразительное искусство и литература. Статьи о Парацельсе, Фрейде, синологе Рихарде Вильгельме, Пикассо и «Улиссе» Джойса объединены в настоящем издании в качестве наглядного отражения приведенных выше утверждений; в двух других работах литературные произведения обсуждаются вне связи с личностью и психологией конкретных авторов. Источник научного и художественного творчества обнаруживается в архетипической структуре, в первую очередь в динамике «духовного архетипа», и данный факт составляет основу всех статей, вошедших в настоящий сборник.

Юнг Карл Густав - О духовных явлениях в искусстве и науке

[сборник : перевод с немецкого]. — Москва : Издательство АСТ, 2023. — 224 с.

(Философия – Neoclassic)

ISBN 978-5-17-139316-8

Юнг Карл Густав - О духовных явлениях в искусстве и науке

От редакции оригинального издания

I. Парацельс

II. Парацельс как врач

III. Зигмунд Фрейд как культурно-историческое явление

IV. Зигмунд Фрейд

V. Памяти Рихарда Вильгельма

VI. Об отношении аналитической психологии к поэтическому творчеству

VII. Психология и литература

Вступление

Предисловие

1. Произведение

2. Автор

VIII. «Улисс». Монолог

Примечание автора к публикации в сборнике «Wirklichkeit der Seele»

Приложение

IX. Пикассо

Библиография