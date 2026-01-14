С осени 1930 до весны 1934 гг. Юнг провёл серию семинаров на английском языке, озаглавленных «Толкование видений», перед постоянно менявшейся группой анализантов и учеников. Собрания проходили еженедельно в цюрихском Психологическом клубе, порой прерываясь на месяц или более. Стенограф вёл записи, которые затем расшифровывала и редактировала Мэри Фут, американская ученица, заботившаяся о том, чтобы отредактированные расшифровки копировали на мультиграфе и переплетали в тома — всего одиннадцать за четыре года. В начале каждого тома было прописано условие: «Строго для использования членами семинара. Текст не должен распространяться, и доктор Юнг просит никому его не одалживать. Надеемся на ваше понимание». В 1939 году Мэри Фут предприняла пересмотр текста семинаров и регулярно консультировалась с Юнгом, чтобы прояснить наиболее трудные отрывки. Пересмотренное издание, всё ещё в одиннадцати томах, было выпущено в 1939-1941 гг. с той же оговоркой. Именно эта версия публикуется здесь. Она публикуется, несмотря на оговорку, потому что Юнга, наконец, удалось убедить в ценности этих текстов для широкой публики: семинары демонстрируют эволюцию его теории, а также дают бесценный взгляд на самого Юнга как учителя и человека. Поэтому в 1957 году Юнг позволил опубликовать эти записи.

Оговорка учитывала тот факт, что семинары были предназначены для конкретного времени и аудитории. Они были даны на английском языке для смешанной, преимущественно английской, американской, немецкой и швейцарской аудитории Юнгом, для которого английский не был родным языком, и эта во многом незавершённая работа представляла собой открытый процесс для пользы участников семинаров. Как отмечал Уильям Майкгуайр, редактор «Семинара по анализу сновидений»,1 Институт К. Г. Юнга в Цюрихе в 1954 году предложил нанять профессионального писателя, чтобы переработать то, что казалось им проблематичными моментами семинаров.

Юнг отказался, добавив: Я прекрасно осознаю тот факт, что текст этих семинаров содержит некоторые ошибки и другие несоответствия, которые требуют исправления. К сожалению, я не смог заняться этой работой сам. Потому я попрошу читателя отнестись к этим записям с необходимой критичностью и использовать их с осмотрительностью. В целом, благодаря описательному умению Мэри фут, они дают живую и правдоподобную картину фактических событий того времени.

Тот, кто читает этот текст сегодня, имеет мировоззрение совершенно иной эпохи. Поэтому глупо было бы считать Юнга и членов семинаров ответственными за нашу впечатлительность, как и наоборот; однако, в то же время, обдуманная и чувственная реакция на материал позволяет нам оценить её нынешний психологический интерес и ценность. Впрочем, неизменным остаётся яркое впечатление о Юнге как человеке, каким он предстаёт перед группой из тридцати-сорока пациентов и студентов, а также о его исключительно живом, свежем, личностном и спонтанном стиле. Семинары содержат все самые ценные психологическиек идеи Юнга. Воздействие Юнга на рассматриваемый вопрос, а также на его слушателей тогда и читателей сейчас делает эти семинары одними из самых проблематичных и интересных сегментов работы Юнга.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 1

Касталия, 2023, 350 с.

ISBN 978-5-521-23780-7

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 1 - Содержание

Введение

Благодарности

Члены семинара

Список библиографических сокращений

Осенний семестр Октябрь-декабрь, 1930 г.

Лекция 1.15 октября 1930 г.

Лекция 2.22 октября 1930 г.

Лекция 3· 29 октября 1930 г.

Лекция 4.5 ноября 1930 г.

Лекция 5.12 ноября 1930 г.

Лекция 6.19 ноября 1930 г.

Лекция 7.27 ноября 1930 г.

Лекция 8.3 декабря 1930 г.

Лекция 9.8 декабря 1930 г.

Лекция 10.9 декабря 1930 г.

Зимний семестр январь-март 1931 г.

Лекция 1.21 января 1931 г.

Лекция 2.4 февраля 1931 г

Лекция?. 11 февраля 1931 г.

Лекция 4.18 февраля 1931 г.

Лекция 5.25 февраля 1931 г.

Лекция 6.3 марта 1931 г.

Лекция 7.11 марта 1931 г.

Лекция 8.18 марта 1931 г.

Лекция 9.25 марта 1931 г.

Цветные иллюстрации расположены в 4-м томе, с. 300 - 332.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 2

Касталия, 2023, 334 с.

ISBN 978-S-S21-23781-4

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 2 - Содержание

Весенний семестр Май-июнь 1931 г.

Лекция 1.6 мая 1931 г.

Лекция 2.21 мая 1931 г.

Лекция 3.27 мая 1931 г.

Лекция 4.3 июня 1931 г.

Лекция 5.10 июня 1931 г.

Лекция 6.24 июня 1931 г.

Осенний семестр Ноябрь-декабрь 1931 г.

Лекция 1.11 ноября 1931 г.

Лекция 2.18 ноября 1931 г.

Лекция 3.25 ноября 1931 г.

Лекция 4.2 декабря 1931 г.

Лекция 5.9 декабря 1931 г.

Лекция 6.16 декабря 1931 г.

Зимний семестр Январь-март 1932 г.

Лекция 1.20 января 1932 г.

Лекция 2.27 января 1932 г.

Лекция 3.3 февраля 1932 г.

Лекция 4.10 февраля 1932 г.

Лекция 5· 17 февраля 1932 г.

Лекция 6.24 февраля 1932 г.

Лекция 7.2 марта 1932 г.

Лекция 8·,9 марта 1932 г.

Лекция 9.16 марта 1932 г.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 3

Касталия, 2023, 380 с.

ISBN 978-S-521-23782-1

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 3 - Содержание

Весенний семестр Май-июнь 1932 г.

Лекция 1.4 мая 1932 г.

Лекция 2.11 мая 1932 г.

Лекция 3.18 мая 1932 г.

Лекция 4.1 июня 1932 г.

Лекция 5.8 июня 1932 г.

Лекция 6.15 июня 1932 г.

Лекция 7.22 июня 1932 г.

Лекция 8.29 июня 1932 г.

Осенний семестр Ноябрь-декабрь 1932 г.

Лекция 1.2 ноября 1932 г.

Лекция 2.16 ноября 1932 г.

Лекция 3.23 ноября 1932 г.

Лекция 4.30 ноября 1932 г.

Лекция 5.7 декабря 1932 г.

Зимний семестр Январь-март 1933 г.

Лекция 1.18 января 1933 г.

Лекция 2.25 января 1933 г.

Лекция 3.1 февраля 1932 г.

Лекция 4.22 февраля 1933 г.

Лекция 5.1 марта 1933 г.

Лекция 6.8 марта 1933 г.

Весенний семестр Май-июнь 1933 г.

Лекция 1.3 мая 1933 г.

Лекция 2.10 мая 1933 г.

Лекция 3.17 мая 1933 г.

Лекция 4.24 мая 1933 г.

Лекция 5.31 мая 1933 г.

Лекция 6.7 июня 1933 г.

Лекция 7.14 июня 1933 г.

Лекция 8.21 июня 1933 г.

Прекрасная и одарённая 28-летняя Кристиана Морган послужила К. Г. Юнгу источником вдохновения, подтвердившим его собственные исследования. Научив Морган технике активного воображения, Юнг отправил её в духовное странствие по миру архетипов в поисках психологической целостности — эти встречи она сохранила в текстах и блестящих картинах, ставших основой семинара, который Юнг провёл в кругу своих учеников в Цюрихе.

Морган рисует духовные ландшафты, на которых её женское «я» отправляется в бессознательное ночи и смерти. В своих видениях она связывает землю и небо, тело и дух, ад и рай. Рассказывая о её путешествии, Юнг использует всю свою учёность и профессиональный опыт, распутывая клубок архетипических параллелей, простирающихся от западного мифа до восточной йоги.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 4

Касталия, 2023, 332 с.

ISBN 978-5-521-23783-8

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 4 - Содержание

Осенний семестр Октябрь-декабрь 1933 г.

Лекция 1.4 октября 1933 г.

Лекция 2.11 октября 1933 г.

Лекция 3.18 октября 1933 г.

Лекция 4.25 октября 1933 г.

Лекция 5.8 ноября 1933 г.

Лекция 6.15 ноября 1933 г.

Лекция 7.22 ноября 1933 г.

Лекция 8.29 ноября 1933 г.

Лекция 9.6 декабря 1933 г.

Лекция 10.13 декабря 1933 г.

Зимний семестр Январь-март 1934 г

Лекция 1.24 января 1934 г.

Лекция 2.31 января 1934 г.

Лекция 3.7 февраля 1934 г

Лекция 4.14 февраля 1934 г.

Лекция 5.21 февраля 1934 г.

Лекция 6.28 февраля 1934 г.

Лекция 7.7 марта 1934 г.

Лекция 8.14 марта 1934 г.

Лекция 9.21 марта 1934 г.

Апрель 1941

Иллюстрации