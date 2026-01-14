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Юнг Карл Густав - Видения - Записи семинаров - 4 тома

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 1
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology

С осени 1930 до весны 1934 гг. Юнг провёл серию семинаров на английском языке, озаглавленных «Толкование видений», перед постоянно менявшейся группой анализантов и учеников. Собрания проходили еженедельно в цюрихском Психологическом клубе, порой прерываясь на месяц или более. Стенограф вёл записи, которые затем расшифровывала и редактировала Мэри Фут, американская ученица, заботившаяся о том, чтобы отредактированные расшифровки копировали на мультиграфе и переплетали в тома — всего одиннадцать за четыре года. В начале каждого тома было прописано условие: «Строго для использования членами семинара. Текст не должен распространяться, и доктор Юнг просит никому его не одалживать. Надеемся на ваше понимание». В 1939 году Мэри Фут предприняла пересмотр текста семинаров и регулярно консультировалась с Юнгом, чтобы прояснить наиболее трудные отрывки. Пересмотренное издание, всё ещё в одиннадцати томах, было выпущено в 1939-1941 гг. с той же оговоркой. Именно эта версия публикуется здесь. Она публикуется, несмотря на оговорку, потому что Юнга, наконец, удалось убедить в ценности этих текстов для широкой публики: семинары демонстрируют эволюцию его теории, а также дают бесценный взгляд на самого Юнга как учителя и человека. Поэтому в 1957 году Юнг позволил опубликовать эти записи.

Оговорка учитывала тот факт, что семинары были предназначены для конкретного времени и аудитории. Они были даны на английском языке для смешанной, преимущественно английской, американской, немецкой и швейцарской аудитории Юнгом, для которого английский не был родным языком, и эта во многом незавершённая работа представляла собой открытый процесс для пользы участников семинаров. Как отмечал Уильям Майкгуайр, редактор «Семинара по анализу сновидений»,1 Институт К. Г. Юнга в Цюрихе в 1954 году предложил нанять профессионального писателя, чтобы переработать то, что казалось им проблематичными моментами семинаров.

Юнг отказался, добавив: Я прекрасно осознаю тот факт, что текст этих семинаров содержит некоторые ошибки и другие несоответствия, которые требуют исправления. К сожалению, я не смог заняться этой работой сам. Потому я попрошу читателя отнестись к этим записям с необходимой критичностью и использовать их с осмотрительностью. В целом, благодаря описательному умению Мэри фут, они дают живую и правдоподобную картину фактических событий того времени.

Тот, кто читает этот текст сегодня, имеет мировоззрение совершенно иной эпохи. Поэтому глупо было бы считать Юнга и членов семинаров ответственными за нашу впечатлительность, как и наоборот; однако, в то же время, обдуманная и чувственная реакция на материал позволяет нам оценить её нынешний психологический интерес и ценность. Впрочем, неизменным остаётся яркое впечатление о Юнге как человеке, каким он предстаёт перед группой из тридцати-сорока пациентов и студентов, а также о его исключительно живом, свежем, личностном и спонтанном стиле. Семинары содержат все самые ценные психологическиек идеи Юнга. Воздействие Юнга на рассматриваемый вопрос, а также на его слушателей тогда и читателей сейчас делает эти семинары одними из самых проблематичных и интересных сегментов работы Юнга.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 1

Касталия, 2023, 350 с.

ISBN 978-5-521-23780-7

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 1 - Содержание

  • Введение

  • Благодарности

  • Члены семинара

  • Список библиографических сокращений

Осенний семестр Октябрь-декабрь, 1930 г.

  • Лекция 1.15 октября 1930 г.

  • Лекция 2.22 октября 1930 г.

  • Лекция 3· 29 октября 1930 г.

  • Лекция 4.5 ноября 1930 г.

  • Лекция 5.12 ноября 1930 г.

  • Лекция 6.19 ноября 1930 г.

  • Лекция 7.27 ноября 1930 г.

  • Лекция 8.3 декабря 1930 г.

  • Лекция 9.8 декабря 1930 г.

  • Лекция 10.9 декабря 1930 г.

Зимний семестр январь-март 1931 г.

  • Лекция 1.21 января 1931 г.

  • Лекция 2.4 февраля 1931 г

  • Лекция?. 11 февраля 1931 г.

  • Лекция 4.18 февраля 1931 г.

  • Лекция 5.25 февраля 1931 г.

  • Лекция 6.3 марта 1931 г.

  • Лекция 7.11 марта 1931 г.

  • Лекция 8.18 марта 1931 г.

  • Лекция 9.25 марта 1931 г.

Цветные иллюстрации расположены в 4-м томе, с. 300 - 332.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 2

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 2

Касталия, 2023, 334 с.

ISBN 978-S-S21-23781-4

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 2 - Содержание

Весенний семестр Май-июнь 1931 г.

  • Лекция 1.6 мая 1931 г.

  • Лекция 2.21 мая 1931 г.

  • Лекция 3.27 мая 1931 г.

  • Лекция 4.3 июня 1931 г.

  • Лекция 5.10 июня 1931 г.

  • Лекция 6.24 июня 1931 г.

Осенний семестр Ноябрь-декабрь 1931 г.

  • Лекция 1.11 ноября 1931 г.

  • Лекция 2.18 ноября 1931 г.

  • Лекция 3.25 ноября 1931 г.

  • Лекция 4.2 декабря 1931 г.

  • Лекция 5.9 декабря 1931 г.

  • Лекция 6.16 декабря 1931 г.

Зимний семестр Январь-март 1932 г.

  • Лекция 1.20 января 1932 г.

  • Лекция 2.27 января 1932 г.

  • Лекция 3.3 февраля 1932 г.

  • Лекция 4.10 февраля 1932 г.

  • Лекция 5· 17 февраля 1932 г.

  • Лекция 6.24 февраля 1932 г.

  • Лекция 7.2 марта 1932 г.

  • Лекция 8·,9 марта 1932 г.

  • Лекция 9.16 марта 1932 г.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 3

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 3

Касталия, 2023, 380 с.

ISBN 978-S-521-23782-1

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 3 - Содержание

Весенний семестр Май-июнь 1932 г.

  • Лекция 1.4 мая 1932 г.

  • Лекция 2.11 мая 1932 г.

  • Лекция 3.18 мая 1932 г.

  • Лекция 4.1 июня 1932 г.

  • Лекция 5.8 июня 1932 г.

  • Лекция 6.15 июня 1932 г.

  • Лекция 7.22 июня 1932 г.

  • Лекция 8.29 июня 1932 г.

Осенний семестр Ноябрь-декабрь 1932 г.

  • Лекция 1.2 ноября 1932 г.

  • Лекция 2.16 ноября 1932 г.

  • Лекция 3.23 ноября 1932 г.

  • Лекция 4.30 ноября 1932 г.

  • Лекция 5.7 декабря 1932 г.

Зимний семестр Январь-март 1933 г.

  • Лекция 1.18 января 1933 г.

  • Лекция 2.25 января 1933 г.

  • Лекция 3.1 февраля 1932 г.

  • Лекция 4.22 февраля 1933 г.

  • Лекция 5.1 марта 1933 г.

  • Лекция 6.8 марта 1933 г.

Весенний семестр Май-июнь 1933 г.

  • Лекция 1.3 мая 1933 г.

  • Лекция 2.10 мая 1933 г.

  • Лекция 3.17 мая 1933 г.

  • Лекция 4.24 мая 1933 г.

  • Лекция 5.31 мая 1933 г.

  • Лекция 6.7 июня 1933 г.

  • Лекция 7.14 июня 1933 г.

  • Лекция 8.21 июня 1933 г.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 4

Прекрасная и одарённая 28-летняя Кристиана Морган послужила К. Г. Юнгу источником вдохновения, подтвердившим его собственные исследования. Научив Морган технике активного воображения, Юнг отправил её в духовное странствие по миру архетипов в поисках психологической целостности — эти встречи она сохранила в текстах и блестящих картинах, ставших основой семинара, который Юнг провёл в кругу своих учеников в Цюрихе.

Морган рисует духовные ландшафты, на которых её женское «я» отправляется в бессознательное ночи и смерти. В своих видениях она связывает землю и небо, тело и дух, ад и рай. Рассказывая о её путешествии, Юнг использует всю свою учёность и профессиональный опыт, распутывая клубок архетипических параллелей, простирающихся от западного мифа до восточной йоги.

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 4

Касталия, 2023, 332 с.

ISBN 978-5-521-23783-8

Карл Густав Юнг - Видения - Записи семинаров, проведённых К. Г. Юнгом в 1930-1934 гг. - Том 4 - Содержание

Осенний семестр Октябрь-декабрь 1933 г.

  • Лекция 1.4 октября 1933 г.

  • Лекция 2.11 октября 1933 г.

  • Лекция 3.18 октября 1933 г.

  • Лекция 4.25 октября 1933 г.

  • Лекция 5.8 ноября 1933 г.

  • Лекция 6.15 ноября 1933 г.

  • Лекция 7.22 ноября 1933 г.

  • Лекция 8.29 ноября 1933 г.

  • Лекция 9.6 декабря 1933 г.

  • Лекция 10.13 декабря 1933 г.

Зимний семестр Январь-март 1934 г

  • Лекция 1.24 января 1934 г.

  • Лекция 2.31 января 1934 г.

  • Лекция 3.7 февраля 1934 г

  • Лекция 4.14 февраля 1934 г.

  • Лекция 5.21 февраля 1934 г.

  • Лекция 6.28 февраля 1934 г.

  • Лекция 7.7 марта 1934 г.

  • Лекция 8.14 марта 1934 г.

  • Лекция 9.21 марта 1934 г.

Апрель 1941

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Views 621
Rating 4.5 / 5
Added 14.01.2026
Author brat christifid
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