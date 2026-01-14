Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Юнг - Красная книга

Юнг - Красная книга
Add to Favorites
Category TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah

К. Г. Юнг признан одной из ключевых фигур в современной Западной мысли, но его работы все еще продолжают разжигать споры. Он сыграл решающую роль в становлении современной психологии, психотерапии и психиатрии, и целое международное направление аналитической психологии связано с его именем. Его работы имели самое значительное влияние не только в профессиональных, но и во внешних кругах: Юнг и Фрейд — имена, которые большинство людей вспомнит в первую очередь в связи с психологией, их идеи были широко распространены в искусстве, кино, гуманитарных науках и массовой культуре. Юнг также всем известен как один из вдохновителей движения Нью Эйдж. Но поразительно, что только сейчас издается книга, лежащая в основе его произведений, над которыми он работал более шестнадцати лет.

Очень мало таких неопубликованных работ, которые имели бы столь далеко идущие последствия на социальную и интеллектуальную историю ХХ века, как Красная Книга Юнга или Liber Novus (Новая Книга). Признанная Юнгом содержащей ядро его поздних работ,она долго считалась ключом к пониманию их происхождения. Но, за исключением нескольких чарующих проблесков, все еще оставалась недоступной для изучения.

Культурный момент

Первые десятилетия двадцатого века застали множество экспериментов в литературе, психологии и изобразительном искусстве, Писатели пытались отбросить представительские условности, чтобы познать и описать полный спектр внутреннего опыта — сны, видения и фантазии. Они экспериментировали с новыми формами и использовали старые формы новым способом. От автоматического письма сюрреалистов до готических фантазий Густава Майринка, авторы вошли в непосредственную близость и соприкосновение с исследованиями психологов, занимающихся подобными разработками. Художники и писатели шли бок о бок в поиске новых форм выражения, новых способов описания и изображения. Психологи стремились преодолеть ограничения теоретической психологии, и начали исследовать те же самые области, что и художники с писателями. Четкие границы между непосредственно художественной литературой и работами по психологии еще не были установлены. Писатели и художники, такие как Альфред Бине и Шарль Рише были психологами и создавали, часто под псевдонимами, драматические и художественные произведения, отражающие темы научных работ. Густав Фехер, один из основателей психофизики и экспериментальной психологии, описывал живую Душу растений и земли как Голубого Ангела. Тем временем писатели, такие как Андрэ Бретон и Филипп Супо усердно изучали и использовали труды альтернативных психологов, таких как Фредерик Майере, Теодор Флурнуа и Пьер Жане. В. Б. Йейтс использовал спиритуалистическое автоматическое письмо для поэтического изображения психокосмологии в Видении. Повсюду люди искали новые формы, которыми можно отразить реальность внутреннего опыта в поисках духовного и культурного преобразования. Говоря о Берлине, Хьюго Боле отметил:

"Мир и общество в 1913 выглядел так: жизнь полностью ограничена и скована. Царит своего рода экономический фатализм; каждому человеку, согласен он или нет, назначена определенная роль ради его выгоды и репутации. Церковь понимается как не особо влиятельная фабрика искупления, а литература как предохранительный клапан ...

Самый горячий вопрос дня и ночи — где достаточная сила, способная положить конец этому государству личной выгоды? И если ее нет, то как из него убежать?"

Карл Густав Юнг - Красная книга - Liber Novus

Москва : Касталия, 2011. - 388 с.

Карл Густав Юнг - Красная книга - Liber Novus - Содержание

Сону Шамадсани - Предисловие

Liber Primus

  • Пролог. Путь того, кто грядет

  • Глава 1. Повторное обретение души

  • Глава 2. Душа и Бог

  • Глава 3. На службе души

  • Глава 4-1. Пустыня

  • Глава 4-2. Переживания в пустыне

  • Глава 5. Грядущий спуск в Ад

  • Глава 6. Расщепление Духа

  • Глава 7. Убийца Героя

  • Глава 8. Зачатие Бога

  • Глава 9. Мистерии. Первая встреча

  • Глава 10. Обучение

  • Глава 11. Развязка

Liber Secundus

  • Глава 1. Некто Красный

  • Глава 2. Замок в Лесу

  • Глава 3.Один из непритязательных

  • Глава 4. Отшельник

  • Глава 5. День II

  • Глава 6. Смерть

  • Глава 7. Руины Древних Храмов

  • Глава 8. Первый день

  • Глава 9. Второй день

  • Глава 10. Заклинания

  • Глава 11. Открытие Яйца

  • Глава 12. Ад

  • Глава 13. Жертвенное убийство

  • Глава 14. Божественный глупец

  • Глава 15. Nox secunda

  • Глава 16. Nox tertia

  • Глава 17. Nox quarta

  • Глава 18. Три пророчества

  • Глава 19. Дар Магии

  • Глава 20. Путь Креста

  • Глава 21. Маг

Liber scripture

  • Приложение А

  • Приложение В

  • Приложение С

Views 321
Rating 5.0 / 5
Added 14.01.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books