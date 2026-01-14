Юнг - Красная книга

К. Г. Юнг признан одной из ключевых фигур в современной Западной мысли, но его работы все еще продолжают разжигать споры. Он сыграл решающую роль в становлении современной психологии, психотерапии и психиатрии, и целое международное направление аналитической психологии связано с его именем. Его работы имели самое значительное влияние не только в профессиональных, но и во внешних кругах: Юнг и Фрейд — имена, которые большинство людей вспомнит в первую очередь в связи с психологией, их идеи были широко распространены в искусстве, кино, гуманитарных науках и массовой культуре. Юнг также всем известен как один из вдохновителей движения Нью Эйдж. Но поразительно, что только сейчас издается книга, лежащая в основе его произведений, над которыми он работал более шестнадцати лет.

Очень мало таких неопубликованных работ, которые имели бы столь далеко идущие последствия на социальную и интеллектуальную историю ХХ века, как Красная Книга Юнга или Liber Novus (Новая Книга). Признанная Юнгом содержащей ядро его поздних работ,она долго считалась ключом к пониманию их происхождения. Но, за исключением нескольких чарующих проблесков, все еще оставалась недоступной для изучения.

Культурный момент

Первые десятилетия двадцатого века застали множество экспериментов в литературе, психологии и изобразительном искусстве, Писатели пытались отбросить представительские условности, чтобы познать и описать полный спектр внутреннего опыта — сны, видения и фантазии. Они экспериментировали с новыми формами и использовали старые формы новым способом. От автоматического письма сюрреалистов до готических фантазий Густава Майринка, авторы вошли в непосредственную близость и соприкосновение с исследованиями психологов, занимающихся подобными разработками. Художники и писатели шли бок о бок в поиске новых форм выражения, новых способов описания и изображения. Психологи стремились преодолеть ограничения теоретической психологии, и начали исследовать те же самые области, что и художники с писателями. Четкие границы между непосредственно художественной литературой и работами по психологии еще не были установлены. Писатели и художники, такие как Альфред Бине и Шарль Рише были психологами и создавали, часто под псевдонимами, драматические и художественные произведения, отражающие темы научных работ. Густав Фехер, один из основателей психофизики и экспериментальной психологии, описывал живую Душу растений и земли как Голубого Ангела. Тем временем писатели, такие как Андрэ Бретон и Филипп Супо усердно изучали и использовали труды альтернативных психологов, таких как Фредерик Майере, Теодор Флурнуа и Пьер Жане. В. Б. Йейтс использовал спиритуалистическое автоматическое письмо для поэтического изображения психокосмологии в Видении. Повсюду люди искали новые формы, которыми можно отразить реальность внутреннего опыта в поисках духовного и культурного преобразования. Говоря о Берлине, Хьюго Боле отметил:

"Мир и общество в 1913 выглядел так: жизнь полностью ограничена и скована. Царит своего рода экономический фатализм; каждому человеку, согласен он или нет, назначена определенная роль ради его выгоды и репутации. Церковь понимается как не особо влиятельная фабрика искупления, а литература как предохранительный клапан ...

Самый горячий вопрос дня и ночи — где достаточная сила, способная положить конец этому государству личной выгоды? И если ее нет, то как из него убежать?"

Карл Густав Юнг - Красная книга - Liber Novus

Москва : Касталия, 2011. - 388 с.

Карл Густав Юнг - Красная книга - Liber Novus - Содержание

Сону Шамадсани - Предисловие

Liber Primus

Пролог. Путь того, кто грядет

Глава 1. Повторное обретение души

Глава 2. Душа и Бог

Глава 3. На службе души

Глава 4-1. Пустыня

Глава 4-2. Переживания в пустыне

Глава 5. Грядущий спуск в Ад

Глава 6. Расщепление Духа

Глава 7. Убийца Героя

Глава 8. Зачатие Бога

Глава 9. Мистерии. Первая встреча

Глава 10. Обучение

Глава 11. Развязка

Liber Secundus

Глава 1. Некто Красный

Глава 2. Замок в Лесу

Глава 3.Один из непритязательных

Глава 4. Отшельник

Глава 5. День II

Глава 6. Смерть

Глава 7. Руины Древних Храмов

Глава 8. Первый день

Глава 9. Второй день

Глава 10. Заклинания

Глава 11. Открытие Яйца

Глава 12. Ад

Глава 13. Жертвенное убийство

Глава 14. Божественный глупец

Глава 15. Nox secunda

Глава 16. Nox tertia

Глава 17. Nox quarta

Глава 18. Три пророчества

Глава 19. Дар Магии

Глава 20. Путь Креста

Глава 21. Маг

Liber scripture