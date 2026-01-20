Осенью 1912 года К. Г. Юнг, в то время президент Международной психоаналитической ассоциации, изложил свою критику теории психоанализа и предложил ее переформулировку в серии лекций в Нью-Йорке. Его идеи оказались неприемлемыми для Фрейда, что привело к расколу во фрейдистской школе. Юнг бросил вызов фрейдистскому пониманию сексуальности, происхождения неврозов, толкования сновидений и бессознательного, и первым постулировал, что каждый аналитик должен сам подвергаться анализу. В свете последующего восприятия и развития психоанализа, критические замечания Юнга покажутся поразительно пророческими, но одновременно заложат основу для школы аналитической психологии.

Этот том лекций Юнга предваряет введение Сону Шамдасани, профессора Университетского колледжа Лондона и юнгианского историка, автора многочисленных книг и редактора «Красной книги» Юнга.

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года

(Серия «Юнг против Фрейда»)

Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года - Содержание

ВВЕДЕНИЕ: Юнг, Нью-Йорк, 1912 Сону Шамдасани

Теория психоанализа

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Обзор ранних гипотез

2. Теория инфантильной сексуальности

3. Концепция либидо

4. Невроз и этиологические факторы в детстве

5. Фантазии бессознательного

6. Эдипов комплекс

7. Этиология невроза

8. Терапевтические принципы психоанализа

9. Случай детского невроза