Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года
Осенью 1912 года К. Г. Юнг, в то время президент Международной психоаналитической ассоциации, изложил свою критику теории психоанализа и предложил ее переформулировку в серии лекций в Нью-Йорке. Его идеи оказались неприемлемыми для Фрейда, что привело к расколу во фрейдистской школе. Юнг бросил вызов фрейдистскому пониманию сексуальности, происхождения неврозов, толкования сновидений и бессознательного, и первым постулировал, что каждый аналитик должен сам подвергаться анализу. В свете последующего восприятия и развития психоанализа, критические замечания Юнга покажутся поразительно пророческими, но одновременно заложат основу для школы аналитической психологии.
Этот том лекций Юнга предваряет введение Сону Шамдасани, профессора Университетского колледжа Лондона и юнгианского историка, автора многочисленных книг и редактора «Красной книги» Юнга.
Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года
(Серия «Юнг против Фрейда»)
Карл Густав Юнг - Лекции по теории психоанализа 1912 года - Содержание
ВВЕДЕНИЕ: Юнг, Нью-Йорк, 1912 Сону Шамдасани
Теория психоанализа
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
1. Обзор ранних гипотез
2. Теория инфантильной сексуальности
3. Концепция либидо
4. Невроз и этиологические факторы в детстве
5. Фантазии бессознательного
6. Эдипов комплекс
7. Этиология невроза
8. Терапевтические принципы психоанализа
9. Случай детского невроза
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