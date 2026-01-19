Юнг - О психоанализе

Психоаналитику хорошо известен тот факт, что понимание природы и рациональной основы психоанализа не требует особых интеллектуальных усилий и доступно даже мало образованному обывателю. То же самое справедливо и в отношении образованных людей, будь то ученые, предприниматели, журналисты, художники или учителя. Все они способны понять принципы психоанализа. Они также отлично понимают, почему психоанализ не может быть изложен столь же убедительно, как математическое утверждение. Всякий здравомыслящий человек знает, что психологическое доказательство неизбежно будет отличаться от физического и что каждая отрасль науки может предложить только те доказательства, которые соответствуют ее материалу. Было бы интересно узнать, эмпирических доказательств какого рода ждут наши критики, если не доказательств на основе эмпирических фактов. Существуют ли эти факты? Мы приводим наши наблюдения.

Юнг Карл Густав О психоанализе

Москва : Издательство АСТ,

2022. — 288 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-150232-4

Юнг Карл Густав О психоанализе Содержание

О КРИТИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА

О ПСИХОАНАЛИЗЕ

ПОПЫТКА ИЗЛОЖЕНИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

Предисловие к первому изданию

Предисловие ко второму изданию

1. Обзор первоначальных гипотез

2. Теория инфантильной сексуальности

3. Понятие либидо

4. Невроз и этиологические факторы в детстве

5. Фантазии бессознательного

6. Эдипов комплекс

7. Этиология невроза

8. Терапевтические принципы психоанализа

9. Случай невроза у ребенка

ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОАНАЛИЗА

ПСИХОАНАЛИЗ И НЕВРОЗ