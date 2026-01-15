Почему праведник должен страдать? «Ответ Иову» — это крик души Юнга, написанный им в состоянии высокого интеллектуального и духовного напряжения. Автор бросает вызов традиционным представлениям о всеблагом Боге, анализируя темную сторону божественной психики. Юнг утверждает: страдания Иова не были напрасны — они изменили самого Бога. Если вы готовы к честному и острому разговору о том, где заканчивается религия и начинается истинная психология духа, эта книга для вас.

Карл Густав Юнг - Ответ Иову

Канон, 2014 г – 352 с.

ISBN: 978-5-88373-392-4

Карл Густав Юнг - Ответ Иову – Содержание

К благосклонному читателю

Ответ Иову

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Моё сочинение – по причине его несколько необычного содержания – нуждается в кратком предисловии, и желательно, чтобы читатель не оставил его без внимания. Ведь речь у нас пойдёт о достопочтенных предметах религиозной веры, и кто бы ни вёл такую речь, подвержен опасности быть растерзанным на куски обеими партиями, оспаривающими друг у друга как раз эти самые предметы. Спор же происходит из-за странного допущения, что нечто может быть «истинным» лишь тогда, когда преподносится или преподносилось некогда в виде физического факта.

Так, например, тот факт, что Христос рождён девой, для одних является предметом веры в качестве физического события, другими же отвергается как физически невозможный. Для любого человека очевидно, что это противоречие логически неразрешимо и что по этой причине лучше избегать продолжения подобного бесплодного диспута. Ведь и те, и другие и правы, и неправы и без труда могли бы понять друг друга, откажись они только от словечка «физический». «Физическое» – не единственный критерий истины. Существуют ведь ещё и душевные истины, которые с точки зрения физической не могут быть ни объяснены, ни доказаны, ни оспорены. Если бы, к примеру, повсеместно верили в то, что Рейн в один прекрасный момент вдруг потечёт вспять – от устья к своему истоку, то эта вера уже сама по себе была бы неким фактом, хотя её выражение, понимаемое с физической точки зрения, должно быть признано абсолютно невероятным. Такого рода вера и является душевным фактом, который не может быть оспорен и не нуждается в доказательствах.

Юнг К. Г. - Ответ Иову

Пер. с нем. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2023. - 352 с. - (История психологической мысли в памятниках).

ISBN 978-5-88373-614-7

Юнг К. Г. - Ответ Иову – Содержание