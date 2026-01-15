Юнг - Психологические типы
Данный труд — это плод моей почти двадцатилетней работы в области практической психологии. Мысли, нашедшие свое отражение в этой книге, накапливались постепенно, прежде всего из многочисленных впечатлений и опытов, практически приобретенных мною в качестве психиатра и врача невропатолога, равно как и из моего общения с людьми самых разнообразных социальных кругов; дальнейшим материалом послужил обмен мнений в личных беседах с друзьями и противниками и, наконец, критика моей собственной психологической своеобразности. Я заранее решил не утруждать моих читателей казуистикой, но, с другой стороны, мне было важно исторически и терминологически сочленить мои абстрагированные от опыта мысли с уже имеющимся в наличии познанием. В осуществлении этого плана мной руководила не столько потребность в исторической справедливости, сколько желание вывести опыт врача специалиста из узко профессиональных рамок, ввести его в более широкую связь с иными областями, которая позволит и образованному неспециалисту воспользоваться опытными данными специальной области. Я никогда не решился бы на такое сочленение, которое по недоразумению легко можно принять за вторжение в чужие области, если бы не был убежден, что психологические точки зрения, приведенные в этом моем труде, имеют всеобщще значение, всеобщую применяемость и поэтому могут обсуждать целесообразнее и лучше в общей связи, нежели в форме специально обученных гипотез. Согласно этому моему намерению, я ограничился изложением идей отдельных личностей, потрудившихся над данной проблемой, и отказался от перечисления и приведения всего, что вообще говорилось по интересующему нас вопросу.
Юнг Карл Густав - Психологические типы
Пер. с нем. С. Лорие, В. Зеленского.
2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 538 с.
(Психологические технологии).
ISBN 978-5-8291-2882-1
также более раннее издание
2-е изд. с изм. — Минск : Харвест, 2017. — 528 с.
ISBN 978-985-18-4094-2
Юнг Карл Густав - Психологические типы - Содержание
Предисловие к первому швейцарскому изданию
Предисловие к седьмому швейцарскому изданию
Предисловие к аргентинскому изданию
Введение
I. Проблема типов в истории античной и средневековой мысли
1. Психология классического периода: гностики, Тертуллиан, Ориген
2. Богословские споры в раннехристианской церкви
3. Проблемы пресуществления
4. Номинализм и реализм
5. Спор Лютера и Цвингли о причастии
II. Идеи Шиллера о проблеме типов
1. Письма об эстетическом воспитании человека
2. Рассуждения о наивной и сентиментальной поэзии
III. Аполлоническое и дионисийское начала
IV. Проблема типов в человековедении
1. Общий обзор типов Джордана
2. Специальное изложение и критика типов Джордана
V. Проблема типов в поэзии. Прометей и Эпиметей Карла Шпиттелера
1. Предварительное замечание о типизировании Шпиттелера
2. Сравнение Прометея Шпиттелера с Прометеем Гете
3. Значение объединяющего символа
4. Относительность символа
5. Природа объединяющего символа у Шпиттелера
VI. Проблема типов в психопатологии
VII. Проблема типических установок в эстетике
VIII. Проблема типов в современной философии
1. Типы по Джемсу
2. Характеристические пары противоположностей в типах Джемса
3. К критике концепции Джемса
IX. Проблема типов в биографике
X. Общее описание типов
1. Введение
2. Экстравертный тип
3. Интровертный тип
XI. Определение терминов
Заключение
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