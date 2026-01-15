Юнг - Психологические типы

Данный труд — это плод моей почти двадцатилетней работы в области практической психологии. Мысли, нашедшие свое отражение в этой книге, накапливались постепенно, прежде всего из многочисленных впечатлений и опытов, практически приобретенных мною в качестве психиатра и врача невропатолога, равно как и из моего общения с людьми самых разнообразных социальных кругов; дальнейшим материалом послужил обмен мнений в личных беседах с друзьями и противниками и, наконец, критика моей собственной психологической своеобразности. Я заранее решил не утруждать моих читателей казуистикой, но, с другой стороны, мне было важно исторически и терминологически сочленить мои абстрагированные от опыта мысли с уже имеющимся в наличии познанием. В осуществлении этого плана мной руководила не столько потребность в исторической справедливости, сколько желание вывести опыт врача специалиста из узко профессиональных рамок, ввести его в более широкую связь с иными областями, которая позволит и образованному неспециалисту воспользоваться опытными данными специальной области. Я никогда не решился бы на такое сочленение, которое по недоразумению легко можно принять за вторжение в чужие области, если бы не был убежден, что психологические точки зрения, приведенные в этом моем труде, имеют всеобщще значение, всеобщую применяемость и поэтому могут обсуждать целесообразнее и лучше в общей связи, нежели в форме специально обученных гипотез. Согласно этому моему намерению, я ограничился изложением идей отдельных личностей, потрудившихся над данной проблемой, и отказался от перечисления и приведения всего, что вообще говорилось по интересующему нас вопросу.

Юнг Карл Густав - Психологические типы

Пер. с нем. С. Лорие, В. Зеленского.

2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 538 с.

(Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-2882-1

также более раннее издание

2-е изд. с изм. — Минск : Харвест, 2017. — 528 с.

ISBN 978-985-18-4094-2

Юнг Карл Густав - Психологические типы - Содержание

Предисловие к первому швейцарскому изданию

Предисловие к седьмому швейцарскому изданию

Предисловие к аргентинскому изданию

Введение

I. Проблема типов в истории античной и средневековой мысли

1. Психология классического периода: гностики, Тертуллиан, Ориген

2. Богословские споры в раннехристианской церкви

3. Проблемы пресуществления

4. Номинализм и реализм

5. Спор Лютера и Цвингли о причастии

II. Идеи Шиллера о проблеме типов

1. Письма об эстетическом воспитании человека

2. Рассуждения о наивной и сентиментальной поэзии

III. Аполлоническое и дионисийское начала

IV. Проблема типов в человековедении

1. Общий обзор типов Джордана

2. Специальное изложение и критика типов Джордана

V. Проблема типов в поэзии. Прометей и Эпиметей Карла Шпиттелера

1. Предварительное замечание о типизировании Шпиттелера

2. Сравнение Прометея Шпиттелера с Прометеем Гете

3. Значение объединяющего символа

4. Относительность символа

5. Природа объединяющего символа у Шпиттелера

VI. Проблема типов в психопатологии

VII. Проблема типических установок в эстетике

VIII. Проблема типов в современной философии

1. Типы по Джемсу

2. Характеристические пары противоположностей в типах Джемса

3. К критике концепции Джемса

IX. Проблема типов в биографике

X. Общее описание типов

1. Введение

2. Экстравертный тип

3. Интровертный тип

XI. Определение терминов

Заключение