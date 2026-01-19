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Юнг - Психология западной религии

Юнг - Психология западной религии
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Эксклюзивная классика (37 books)

Роковой ошибкой мне видится трактовка человеческой психики как чего-то сугубо личностного и попытки объяснять ее исключительно с личностной точки зрения. Такой способ объяснения применим только для отдельного человека, поглощенного своими повседневными занятиями и отношениями. При малейших же затруднениях, скажем, в форме какого-то непредвиденного и неожиданного события, тотчас призываются на помощь инстинктивные силы, воспринимаемые как нечто совершенно непостижимое, новое и даже странное. Их уже не объяснить личностными мотивами, скорее, они сравнимы с некоторыми дикарскими страхами – например, при солнечном затмении и схожих событиях. Посему попытка объяснить смертоносную вспышку большевизма индивидуальным отцовским комплексом лично мне кажется полностью бессмысленной.

Изменения в характере человека под влиянием коллективных сил поистине внушают трепет. Мягкое нравом благоразумное существо превращается на глазах в маньяка или дикого зверя. Вину за это обычно возлагают на внешние обстоятельства, однако нужно признать, что взрывается в нас то, что было заложено ранее. Вообще мы исконно проживаем на вершине вулкана; насколько известно, не существует способа уберечься от возможного извержения, которое уничтожит все, до чего дотянется. Конечно, полезно взывать к разуму и здравому смыслу, но как быть, если тебе внемлют обитатели сумасшедшего дома или толпа, одержимая коллективным безумием? Разница между первыми и второй невелика, ибо и безумцами, и толпой движут могучие безличные силы.

Юнг Карл Густав - Психология западной религии - сборник

[перевод с немецкого В. Желнинова].

Москва : Издательство АСТ, 2023. — 352 с.

(Эксклюзивная классика)

ISBN 978-5-17-156145-1

Юнг Карл Густав - Психология западной религии - сборник - Содержание

  • Предисловие автора

  • 1. Автономность бессознательного

  • 2. Догматы и естественные символы

  • 3. История и психология естественного символа

Попытка психологического истолкования догмата о Троице

  • Предварительные замечания

  • 1. Дохристианские параллели к идее Троицы

  • 2. Отец, Сын и Дух

  • 3. Символы веры

  • 4. Три ипостаси в свете психологии

  • 5. Проблема четвертого

  • 6. Заключение

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Added 19.01.2026
Author brat lexmak
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