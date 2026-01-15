Юнг - Символы трансформации
Основополагающий труд швейцарского психолога и мыслителя Карла Густава Юнга «Символы трансформации», написанный на этапе расхождения с Фрейдом, знаменует собой перелом в психоанализе и появление принципиально новой позиции в глубинной психологии, получившей впоследствии название аналитической психологии. Книга может быть полезна психологам, культурологам, религиоведам, философам и всем интересующимся аналитической психологией и проблемами символизма.
Юнг Кар Густав - Символы трансформации
Пер. с англ. В. Зеленского. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 527 с. (Психологические технологии).
ISBN978-5-8291-2883-8
Юнг Кар Густав - Символы трансформации - Содержание
Психомифология обыденной жизни (В. Зеленский)
Предисловие к четвертому (швейцарскому) изданию
Предисловие к третьему (немецкому) изданию
Предисловие ко второму (немецкому) изданию
Авторские замечания к первому американскому /английскому изданию
Часть первая
I.Введение
II.О двух видах мышления
III.Фантазии мисс Миллер: анамнез
IV.Гимн творению
V.Песня о мотыльке
Часть вторая
I Введение
II Понятие либидо
III. Трансформация либидо.
IV. Происхождение героя
V. Символы матери и возрождения
VI. Битва за освобождение от матери
VII. Двойственная мать
VIII. Жертва
IX. Эпилог
Приложение. Фантазии мисс Миллер Библиография
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