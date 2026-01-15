Юнг - Символы трансформации

Основополагающий труд швейцарского психолога и мыслителя Карла Густава Юнга «Символы трансформации», написанный на этапе расхождения с Фрейдом, знаменует собой перелом в психоанализе и появление принципиально новой позиции в глубинной психологии, получившей впоследствии название аналитической психологии. Книга может быть полезна психологам, культурологам, религиоведам, философам и всем интересующимся аналитической психологией и проблемами символизма.

Юнг Кар Густав - Символы трансформации

Пер. с англ. В. Зеленского. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 527 с. (Психологические технологии).

ISBN978-5-8291-2883-8

Юнг Кар Густав - Символы трансформации - Содержание

Психомифология обыденной жизни (В. Зеленский)

Предисловие к четвертому (швейцарскому) изданию

Предисловие к третьему (немецкому) изданию

Предисловие ко второму (немецкому) изданию

Авторские замечания к первому американскому /английскому изданию

Часть первая

I.Введение

II.О двух видах мышления

III.Фантазии мисс Миллер: анамнез

IV.Гимн творению

V.Песня о мотыльке

Часть вторая

I Введение

II Понятие либидо

III. Трансформация либидо.

IV. Происхождение героя

V. Символы матери и возрождения

VI. Битва за освобождение от матери

VII. Двойственная мать

VIII. Жертва

IX. Эпилог

Приложение. Фантазии мисс Миллер Библиография