Юнг - Синхронистичность – Сборник

К.Г.Юнг в течение многих лет не решался публиковать свои наблюдения и размышления, связанные с проблемой неслучайных случайностей, к которой вплотную примыкает экстрасенсорное восприятие, предвидение и другие парапсихологические явления. Впервые он затронул ее еще в 1930г., однако эта проблема и связаные с ней явления была настолько необычна и шокирующа, что лишь в 1951г. К.Г.Юнг решился сделать доклад "О синхронистичности", где вкратце изложил свои наблюдения и исследования, связанные с невероятными совпадениями, встречающимися в жизни практически каждого человека.

В развитие этого доклада и появилась работа "Синхронистичность: акаузальный объединяющий принцип", опубликованная в сборнике "Интерпретация природы и психе", совместно с оригинальной работой лауреата Нобелевской премии физика В.Паули. Таким образом, под одной обложкой соединились не только оригинальные идеи профессионального физика и профессионального психолога, но и оказалось, что диаметральные подходы ведут к одним и тем же понятиям. Более того, К.Г.Юнг с благодарностью отзывался о ценных замечаниях, высказанных В.Паули по его работе. Эта важнейшая, наиболее сложная для понимания и революционная по сути работа вводит понятие "смысловое совпадение", отражающее поле понимания, лежащее вне пределов причинности.

Остальные работы сборника не только в доступной форме знакомят с концептуальными положениями теории Юнга о бессознательном, но и облегчают понимание идей Юнга, изложенных в "Синхронистичности".

Основной идеей, вытекающей из этой работы, хотя Юнг не говорит об этом в собственно такой форме, является существование смыслового поля. Смысловое поле существует, т.к. в этом поле существуют идеи, мысли, знание прошлого-настоящего-будущего, другими словами - это поле духовное и информационное. Это поле не подчиняется пространственно-временным законам, т.е. существует вне времени и пространства. Но, как отмечает Юнг, оно связано с материальным полем через принцип синхронистичности и через психе. Психе частично существует в материальном теле, частично сливается с этим смысловым полем через бессознательное.

К.Г. Юнг - Синхронистичность – Сборник

Пер. с англ. - М. "Рефл-бук", К.: "Ваклер",1997 – 320 с. – (Актуальная психология.)

ISBN 5-87983-027-6, серия

ISBN 5-87983-057-8 («Рефл-бук»)

ISBN 966-543-175-7 («Ваклер»)

К.Г. Юнг - Синхронистичность – Сборник – Содержание

Содержание

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Предварительное замечание

БОРЬБА С ТЕНЬЮ

НЕРАСКРЫТАЯ САМОСТЬ (настоящее и будущее)

1. Незавидное положение индивида в современном обществе

2. Религия, как противовес массовому сознанию

3. Позиция Запада по вопросу религии

4. Понимание индивидом самого себя

5. Философский и психологический подход к жизни

6. Познание себя

7. Смысл самопознания

ОБЗОР ТЕОРИИ КОМПЛЕКСОВ

О ПЕРЕРОЖДЕНИИ

1. Формы перерождения

2. Психология перерождения

3. Типичный набор символов, иллюстрирующих процесс трансформации

О "СИНХРОНИСТИЧНОСТИ"

СИНХРОНИСТИЧНОСТЬ: акаузальный объединяющий принцип

1. Введение

2. Астрологический эксперимент

3. Предвестники идеи синхронистичности

4. Заключение

Библиография

Индекс