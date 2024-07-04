Юнгер - Числа и Боги

Великая Игра множественности в пространстве и повторения во времени началась с Двойки, с первого расщепления.

Первобытные мифы и документы рассказывают, что творение началось с разделения Единого. Оно произвело из самого себя некий аналог. Таким образом было создано нечто подобное, но все же другое, некий двойник.

С тех пор начались затруднения и возникли проблемы, которые никогда не были решены, хотя теологи, философы и математики не прекращали попыток дать ответы на эти вопросы.

Произвело ли Единое вне самого себя некое отражение? В этом случае мир должен бы быть его идеей или его мечтой.

Или произошла настоящая деривация, в результате которой небо и земля, Верх и Низ, Добро и Зло обрели силу? Это включало бы в себя постоянное дарение — либо при посредстве космического влияния, либо через вестников. Творение должно обновляться путем порождения, оно должно, если исходить из аналогии, повторяться во времени. Порождение — это его символ, равно как и страдание: оно повторяется в рождении и в муках.

Необходимо было какое-то первичное сопротивление, чтобы вследствие этого Единое преобразилось и затерялось во множественности. Так Призма воздействует на невидимый свет.

* * *

Предположение о предсуществовании хаоса плохо согласуется с предположением о всемогуществе. Но что значит «предсуществование»? Здесь уже вмешивается временная точка зрения.

«Бесформенное и пустое», tenebrae super faciem abyssi («тьма перед лицом бездны») — в этих словах чувствуется трепет духа, наводящего порядок, перед лицом нечленораздельности, лишенной какой-либо меры и формы.

Гесиод тоже ставил в начало хаос; он предполагал, что хаос породил землю, тартар и Эрос. Земля породила титанов, еще недостаточно освободившихся от хаотических сил, — на уровне более высоком, нежели стихийный, это истина. Но согласно офитам, наоборот, первоначало породило хаос и эфир.

Для святого Августина («Исповедь», XI, 5) хаос — бесформенная материя, лишенная красоты, на основе которой была создана Красота; таким образом, это предварительный этап, но она тоже была создана. Невидимая материя бьша создана из ничего, а потом из нее была создана видимая материя. Так гончар из бесформенной сырой глины делает сосуды. Но у Августина разница в следующем: Бог сразу создал эту бесформенность как предварительное условие для придания ей формы.

Юнгер, Э. - Числа и Боги - Филемон и Бавкида

Перевод с немецкого — Анатолий Иванов. - М.: Тотенбург, 2022. —168 с.

Юнгер, Э. - Числа и Боги - Содержание

ЧИСЛА И БОГИ

Первая часть

Вторая часть

Третья часть

ФИЛЕМОН И БАВКИДА