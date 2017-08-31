Быт.1 : 1. В начале сотворил Бог небо и землю.

Быт.1 : 2. Земля же была невидима и неустроена, и тьма поверх бездны, и Дух Божий носился поверх воды.

Быт.1 : 3. И сказал Бог: да будет свет. И был свет.

Быт.1 : 4. И увидел Бог свет, что (это) хорошо, и отделил Бог свет от тьмы.

Быт.1 : 5. И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. И был вечер и было утро: день один .

Быт.1 : 6. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды и да отделяет воду от воды . И было так.

Быт.1 : 7. И сотворил Бог твердь и отделил Бог воду, которая была под твердию, от воды, которая была над твердию.

Быт.1 : 8. И назвал Бог твердь небом. И увидел Бог, что хорошо. И был вечер и было утро: день вторый.

Павел Александрович Юнгеров - Ветхий Завет - Опыт переложения на русский язык священных книг Ветхого Завета

Сборник

(с греческого текста LXX)

Павел Александрович Юнгеров - Ветхий Завет - Опыт переложения на русский язык священных книг Ветхого Завета - Содержание

Книга Бытия

Книга Иова

Псалтирь

Книга Притчей Соломоновых

Книга Екклесиаст

Книга Песнь песней

Книга пророка Исаии

Книга пророка Иеремии

Плач Иеремии

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книги XII малых пророков Книга пророка Осии Книга пророка Иоиля Книга пророка Амоса Книга пророка Авдия Книга пророка Ионы Книга пророка Михея Книга пророка Наума Книга пророка Аввакума Книга пророка Софонии Книга пророка Аггея Книга пророка Малахии



Павел Александрович Юнгеров - Опыт переложения на русский язык священных книг Ветхого Завета - Книга Бытия - Введение

Пятикнижие Моисея в греко-славянском и русском переводах. Окончив, с Божиею помощию, перевод всех канонических, пророческих и учительных, ветхозаветных книг, переходим к печатанию перевода остающихся отделов ветхозаветного канона: законоположительных и исторических книг, начиная с Пятикнижия. В виду единства писателя, сходства в греческом и славянском переводах, соединяем в настоящем обозрении все законоположительные книги, под заглавием: Пятикнижие Моисея.

По согласному мнению современных изследователей и свидетельству предания о переводе LXX толковниками «Книги закона», перевод Пятикнижия был предметом особенно тщательной работы LXX толковников. Есть предположение, что некоторые попытки составления перевода Пятикнижия были и ранее LXX и у последних была некоторая подготовка при переводе его. Во всяком случае, перевод Пятикнижия считается и очень изящным, восхваленным александрийскими греками, и очень точным, по буквализму близким к переводу Екклесиаста и Песни Песней. Не имея возможности и времени в деталях заниматься вопросом о качествах перевода LXX на Пятикнижие, ограничимся приведенными мнениями и добавим лишь, что мы не встетили в греческом тексте, при его близости к еврейскому оригиналу, тех странностей, какия отмечали в Екклесиасте и Песни Песней, не нашли и той свободы, какая видна в книге Даниила, и тех уклонений, какими наполнена книга Iова. Свободу переводчика книги Даниила мы заметили только в вульгате и на нее считаем нужным указать русским богословам, если кому-либо из них доведется заниматься Пятикнижием.

Что касается славянского перевода Пятикнижия, то он вполне сходен с ранее обозренным переводом других ветхозаветных книг. В виду сравнительной гладкости языка греческого перевода и понятности его, славянским переводчикам не было нужды уклоняться от точности оригинала, чтобы делать понятною свою речь. Поэтому славянский перевод отличается лишь обычным «копиизмом», по отношению к греческому тексту, и в то же время удобопонятностию. При обычной близости к александрийскому кодексу в издании Фильда, нельзя не заметить редких уклонений в славянском переводе и к ватиканскому и text. recept. (Быт. 2:5, 5:2, 6:1, 7:8–9, 9:16, 12:6, 18:26, 19:9, 24:56, 25:4, 29:26, 31:50, 33:5, 32:5). Вводятся чтения ват. код., не существующия в алекс. код. (Исх. 2:19–22, 3:12–14. 16–22, 7:19, 11:10; Втор. 4:21). Опускаются чтения алекс. код. (Быт. 27:18–30, 38, 28:2, 31:55, 44:10, 45:1; Исх. 5:2). Но, во всяком случае, в этих уклонениях нет той крайности, которая видна в книге Iова.

О лукиановской рецензии и отношении ея к нашему славянскому переводу, мы имели возможность судить по изданию: Lagarde. Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars prior. Graece. Gottingae. 1883 г. Но не могли заметить особой близости слав. перевода к этой рецензии, какая, напр., отмечена нами в Псалтири к церковному тексту, Екклесиасте к альдинскому изданию. И во всяком случае, не помним ни одного места, где бы чтение слав. перевода имело себе соответствие лишь в этом издании. Чаще всего к лукиан. спп. приближается слав. перевод, где их чтение сходно с ват., text. recept., алекс., компл. и др. (Быт. 8:2, 9:26, 12:5, 26:25, 39:17, 40:3; Быт. 8:10, 14:20, 18:28, 29:17, 30:14, 31:13, 32:10; Исх. 6:27; Втор. 13:5).

Еврейский текст и его понимание не были неизвестны составителям и редакторам славянского перевода. Можно заметить, что иногда от неясного греческого чтения переводчики намеренно уклонялись к еврейскому тексту и его пониманию. В случае вариантов в греческом тексте славянские переводчики давали часто предпочтение чтению, соответствующему еврейскому тексту (Быт. 9:7, 12:16, 25:4-14, 26:34, 28:6, 35:2-21; Исх. 6:20, 23:3; Лев. 3:8; Числ. 4:13; Втор. 32:52). Иногда и вставляли слова, неимеющияся в греч. спп., по евр. тексту (Быт. 32:16; Исх. 4:6, 9:17) или придавали евр. знач. греч. словам (47, 25). Числа по евр. тексту ставили (Числ. 8:26) и падежи (Числ. 15:41). В произношении собственных имен, при обычной их вариации в списках LXX, славянские переводчики приближаются к Фильдовскому изданию (или Фильд к ним), но иногда также к еврейскому тексту (Исх. 6:4; Числ. 3:17, 4:13 и др.).

В некоторых случаях заметна близость к вульгате в понимании текста (Быт. 3:16, 15:4-6-10, 32:16, 43:3-16, 44:1; Исх. 7:17, 8:12), дополнениях, часто оскобляемых в печатных изданиях слав. перевода, и в произношении собственных имен. Но всетаки близости, какая видна в книге Iеремии к вульгате, нет в Пятикнижии. Думаем, и слав. переводчики видели свободу в вульгате в отношении к священному тексту, какую и мы заметили. Близости к альдинскому изданию, заметной в Екклесиасте, здесь не видно, хотя и встречаются чтения слав., имеющия себе параллель лишь в компл. и альд. изданиях (Быт. 7: 8–9, 10:15, 12:8, 30:32, 35:27, 37:22, 40:22, 41:4, 42:4, 43:32, 50:5; Исх. 1:16, 26:13), и неоскобляемые (Быт. 8:14–16, 21, 32:9, 50:5-26; Исх. 3:4; Числ. 34:8). Соотв. слав. чтение лишь альд. изд. и не оскоблено (в Быт. 37:1; Исх. 4:7, 24:5; Лев. 11:32). В слав. есть чтения, соотв. лишь некоторым греч. рукописям, а неимеющия соотв. в ват., алекс., text. recept. и др. (Быт. 12:18–19, 24:39–51, 39:21, 43:21, 45:17; Исх. 2:22, 6:7-13, 19:21, 22:26, 25:24; Втор. 32:52; Исх. 29:5, 32:31, 33:5-15; Лев. 11:47, 25:50, 26:18, 27:21; Втор. 6:22, 20:4).

В книге Исход есть соотв. № 83 и альд. Исх. 4:7-30, 6:13, 8:16, 9:28–35, 23:23, 30:15, 35:13; Лев. 6:15; Втор. 26:19. В Быт. 1:14 и Левит есть близость к № 75 (оксф.) код. 2, 7—10, 5:12, 25:38; Числ. 11:35, 22:23, 23:11, 28:7; Втор. 22:24, 26:19. Не нашли мы соответствующих славянскому переводу чтений в еврейском, греческом и латинском текстах в след. местах: Быт. 8:17, 11:29, 12:4–8, 17:17, 19:27, 24:18, 25:30, 28:11, 35:8-14, 41:42, 42:6-7-9, 30, 49:26; Исх. 2:25, 8:29; Исх. 20:9, 21:12, 22:29; Исх. 34:28; Лев. 5:5, 15:20, 19:6, 25:11, 26:1; Втор. 28:37–42, 21:19. Название Содом и Гоморр (Быт. 13:10, 19:24) вместо Содома и Гоморра.

Заинтересовались мы катэной Феотоки и искали соответствия ея чтений слав. переводу. Но в большинстве они встречаются, где чтения Феотоки соотв. святоотеческим чтениям Феодорита, Злат. и др. (Быт. 9:5, 30:11, 31:13; Исх. 5:21, 33:14 (оскобл.) Втор. 6:3) или греч. спп. (Быт. 40:4; Лев. 2:7, 24:8, 27:21; Числ. 4:13). Эвфемизмы в слав. переводе заметили мы против греческого текста в след. местах: ἐκοιμήθη — бысть (Быт. 26:10, 34:2, 30:15–16, 32:7-17), συγγενώμεθα — будем (19, 5); греч. κοιμηθῇ — слав. будет (Лев. 15:24). Перифрастический перевод заметили мы в Лев. 26:41, изменение в числах — Исх. 17:14. Пропуск против греч. текста в Быт. 30:29.

Принимая во внимание обширность обозреваемого текста (187 больших глав), можем сказать, что слав. перевод составляет копию греческого текста, преимущественно по александрийскому списку. Если от составителей слав. перевода перейдем к редакторам и справщикам его в существующих печатных изданиях, то должны будем высказать след. выводы. Здесь, преимущественно, останавливались мы на оскоблениях слав. слов. Чем руководились справщики, когда оскобляли слав. слова? Иногда оскобляются слав. слова, соответствующия ват. кодексу, но не соответствующия александрийскому (Быт. 1:26, 17:27, 41:51; Втор. 10:12). Но оскобляются также слова соотв. алекс. кодексу и не соответствующия ват., евр., вульг. (Быт. 8:7, 9:13, 34:14, 49:26). Оскобляются чтения, не соответствующия алекс., ват., text. recept., а лишь подтверждаемые другими греч. спп. (Быт. 11:7, 13:15, 16:4, 17:22, 19:12, 29:30; Исх. 6:6, 26:16; Лев. 5:12; Втор. 28:35).

Оскобляются чтения, соответствующия лукиан. спп. (Быт. 2:7, 8:7, 11:31, 17:17, 43:16; Исх. 1:10–16…). Иногда оскобляются чтения, соотв. греч. спп., но не соответствующия евр. т. и вульгате (Быт. 35:16, 43:32, 44:4, 47:6). И наоборот: оскобляются чтения, соотв. евр. и вульгате, но не греч. спп. (Исх. 12:16; Числ. 31:23). Гораздо чаще оскобляются чтения, соответствующия только вульгате (Исх. 12:34, 14:29, 26:17, 30:32; Лев. 10:5, 12:2–5; Числ. 9:11, 13:23–32; Втор. 1:45). Оскобляются чтения, соотв. альд. изданию (Исх. 26:37; Лев. 4:33, 6:15). Оскобляются чтения, не имеющия соотв. в евр., греч. и лат. тексте (Числ. 28:2–4; Втор. 1:34, 28:10, 29:19). Даже оскобляется чтение, соотв. всем греч. спп. и евр. тексту (Быт. 44:30). Но чаще всего оскобляются слова вспомогательныя, необходимые в слав. и русском языках, но не имеющия себе соответствия и нужды в греч. тексте. Таковы: вспомогат. глагол есмь в разных формах, местоимения личныя: аз, ты, он, указательныя: сей, такой, наречия: се, семо (Быт. 9:10–23, 25, 10:1, 13:7, 15:7… Исх. 5:23, 8:25, 16:6… Лев. 15:20, 19:34; Числ. 35:6; Втор. 4:33, 5:15, 13:15…), пояснительные слова: сребра (Быт. 23:10), жены (Быт. 27:40), яму (Втор. 28:13).

Напрасно оскоблены слав. чтения, как существующия в авторитетных греч. списках — Быт. 8:7, 9:5, 27:36, 43:32, 49:26; Исх. 21:34, 35:19–23. Но общого правила, твердо проведенного справщиками в оскоблениях, мы не нашли. Не имели мы возможности и времени проследить и другия редакционные поправки, внесенные справщиками. Предоставляем это своим преемникам. А теперь перейдем к толковательным трудам на Пятикнижие.

Пятикнижие издавна привлекало к себе внимание толковников. Так, еще в до-христианскую эпоху его изъясняли ученые александрийские iудеи Аристовул (II в. до Р. Х.) и Филон. Ученый Лелонг насчитал до начала XVIII века (1723 г.) более 1200 iудеев и христиан, изъяснявших специально одно Пятикнижие, кроме неменьшого (а гораздо большаго) числа толковников, изъяснявших Пятикнижие в общих экзегетических трудах на весь Ветхий Завет или значительные части его, и изъяснявших его в библейско-археологических трудах. Укажем лишь некоторые пособия, особенно важные для православного богослова. Таковы, прежде всего, отеческия творения. Св. Ипполит объяснил Шестоднев и части Пятикнижия (Migne. Patrologiae. 10 t.). Ориген аллегорически и гомилетически в комментариях изъяснял многие отделы Пятикнижия (ibid. 12, 45—818). У Евсевия Кесарийского (Praep. Evang. 7 и 8 tt.) находится много своих изъяснений и помещены отрывки из древних, ныне утраченных, трудов (Migne. Patrologiae. 22 t.). Василий Великий изъяснял Шестоднев (1-й т. его творений по рус. переводу. Migne. 29 t.).

Его труд продолжил и пополнил Григорий Нисский (1-я ч. Его творений по рус. переводу. Migne. 44 t.). Iоанн Златоуст в 67 беседах и 9 словах изъяснил Пятикнижие (4-й т. по рус. изд. 1898 г. Migne. 53 и 54 tt.). Ефрем Сирин в двух комментариях: более обширном аллегорического характера, и более кратком — буквальном, изъяснял все Пятикнижие (6-й т. его творений по рус. переводу 1861 и 1887 гг. Oper. Syr. 1 t.). Кирилл Александрийскiй в двух трудах: «О поклонении Богу в духе и истине» и «Глафиры» изъяснял аллегорически-прообразовательно Моисеево законодательство (4 и 5 части по рус. перев. 1886–1887 гг. Migne. 68 и 69 tt.)[2]. Блаж. Феодорит разрешает много вопросов экзегетического характера (1-я ч. его творений по рус. пер. 1855 г. Migne. 80 t.). Очень много отеческих толкований у Никифора Феотоки: Σείρα εἰς τὴν Οκτατεύχον καὶ τὰ τῶν Βασιλειῶν. Λειψία. 1772 г. В западной Церкви Амвросий Медиоланский изъяснил Шестоднев, повторяя Василия Великого и Оригена; а также аллегорически излагал жизнь патриархов: Авраама, Исаака и Iакова (Migne. 14 t.)[3]. Блаж. Iероним составил «Еврейские вопросы на Бытие» (Migne. 23 t.). Особенно много писал, хотя не в экзегетическом, а в догматико-полемическом духе, блаж. Августин. Таковы: Вопросы на Семикнижие; О Бытии по букве 12 книг; О Бытии по букве против Манихеев; О граде Божием (3–6 части по рус. переводу. Migne. 32 и 34 tt.). Нужно, впрочем, заметить, что кроме вопросов на Семикнижие касаются лишь начальных глав Бытия и не смотря на их заглавия никакого буквального изъяснения не заключают. Творение «О граде Божием» имеет библейско-исторический характер.

Дальнейший период западной литературы, средневековой и новой, не имеет для православного богослова особого значения. На востоке за то же время не появлялось экзегетических трудов на Пятикнижие, кроме толкований катэнарного характера Прокопия Газскаго (Migne. 87 t.). Позднейшие, с конца XIX века, наиболее ценные католические толковательные труды на Пятикнижие следующие: Lamy. Commentarius in lib. Geneseos. Mechliniae. 1883 г. Crellier L’ Exode et Lévitique. Paris. 1886 г. Hummelauer. L. Genesis. Paris. 1895 г. Exodus-Leviticus. 1897 г. Numeri-Devteronomium. 1899–1901 гг. Hetzenauer. Com. In I. Genesis. W. 1910 г. Протестантские труды: Keil. Com. üb. Die Bücher Moses (Genes-Deuteron.). Leipz. 1861, 1866, 1878 гг. Strack. Genes.-Numer. 1892–1894, 1897 гг. На Бытие: Delitzsch. 1852, 1872, 1887 гг.

Русские экзегетические труды: Митр. Филарет. Записки, руководствующия к основательному разумению книги Бытия. СПб. 1816. М. 1867 г. Властов. Священная летопись первых времен мира и человечества, как путеводная нить при научных изысканиях. 1–3 тт. СПб. 1875–1878 гг. Прот. В. Нечаев (он же еп. Виссарион). Толкование на паремии из книг Моисеевых. М. 1876 и 1894 гг. Толковая Библия, 1-й т. Пятикнижие Моисеево. СПб. 1904 г. У Вигуру в первом томе Руководства много дано объяснений отделов из Пятикнижия (М. 1897 г.). Ценно было для нас по обилию цитат из святоотеч. творений соч. о. Поликарпова: Толкования св. отцов и учителей церкви на мессианския места Библии. Вып. Ï Законоположительные и историческия книги. СПб. 1914 г. У преосв. Порфирия есть перевод Быт.1-18 гл. и паремийных праздничных чтений из Пятикнижия. Перевод сделан с Московского (1821 г.) издания перевода LXX с поправками в некоторых случаях по греческим и славянским паремийникам. Из критико-текстуальных пособий было у нас новое издание вариантов перевода LXX: Brooke and Maclean. The Old Testament in Greek. Cambridge. Genesis. 1906. Exod.-Levit. 1909. Numbre a. Devteronomy. 1911. По сравнению с изд. Гольмеза здесь много пополнений, цитат из рукописей, особенно ценных для православного богослова, Афонских и Святогробских, много цитат из коптскаго, эфиопскаго, армянскаго, древнеиталийского переводов. Но не можем скрыть, что у Гольмеза есть чтения, неимеющияся у Брука. А потому мы не забывали всегда справляться и у Гольмеза. Кроме того было издание: Lagarde. Librorum Veteris Testamenti canonicorum pars proir. Graece. Gottingae. 1883. Опыт издания лукиановской рецензии перевода LXX.

Прежде упоминавшияся издания Тишендорфа, Свита, Вигуру, Гольмеза, Бабера, Шлейснера, Гезениуса, — также были под руками. При переводе Пятикнижия и исторических книг мы пользовались еще Археологией Iосифа Флавия, так как она составлена более по переводу LXX, чем по еврейскому тексту, и дает не мало пояснений для перваго. Ею пользовался очень часто и Феотоки, в своей Σείρα. Flavii Josephi opera. Ed. Neise. Berol. 1887 г. Флавий Iосиф. Iудейския древности. Перев. Генкеля. СПб. 1900 г. Были, наконец, еще археологическия и экзегетическия монографии на отдельные главы, которые указываем в своем месте. В виду сравнительной ясности и удобопонятности священного текста, особенно в обширных исторических отделах, мало у нас отведено места экзегетике. Мало помещено и критико-текстуальных примечаний, в виду исправности и ясности греко-славянского перевода. Вообще, подстрочный отдел у нас будет теперь короче, чем в учительных и пророческих книгах. Это сокращение вызывается ясностию священного текста.