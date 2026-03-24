Юнкер - Шерер - История происхождения и развития жизни

Райнхарт Юнкер, Зигфрид Шерер – История происхождения и развития жизни – Основные положения и понятия для уроков биологии
Санкт-Петербург: Издательство КАЙРОС, 1997. – 266 с.
ISBN 5-88029-044-3
Предисловие к третьему изданию
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к первому изданию
Оглавление
Часть I. Научно-теоретическое и историческое введение
1. Основы научной теории познания
1.1. Что такое естествознание? - 1.2. Эволюционное учение как историческая наука - 1.3. Модель эволюционного развития и модель сотворения
2. История развития эволюционной идеи
Часть II. Исследование причинности в эволюции
3. Эволюционные механизмы
3.1. Область исследований - 3.2. Микро- и макроэволюция - 3.3. Всеобщая теория эволюции - 3.4. Изоляция и происхождение видов - 3.5. Макроэволюция - 3.6. Другие эволюционные концепции
4. Молекулярные механизмы микроэволюции
4.1. Молекулярно-биологические основы - 4.2. Механизмы мутаций - 4.3. Воздействие мутации и селекции на молекулярном уровне - 4.4. Молекулярные основы изменчивости многоклеточных организмов - 4.5. Происхождение биологической информации - 4.6. Заключение
5. Химическая эволюция и происхождение жизни
5.1. Гипотетическая первичная атмосфера - 5.2. Экспериментальные исследования “первичного бульона" - 5.3. Поликонденсация в "первичном бульоне"? - 5.4. Возникновение репликаций - 5.5. Протобионты - 5.6. Другие модели - 5.7. Заключение
Часть III. Исторический аспект эволюционных исследований
6. Аналогии
6.1. Сравнительная морфология и анатомия - 6.2. Исследования образа поведения - 6.3. Биохимия и молекулярная биология - 6.4. Гипотеза об эндосимбионтах - 6.5. "Историческая запись" живущих ныне организмов - 6.6. Паразитология
7. Проблемы биогеографии
7.1. Введение - 7.2. Биогеография на примере дарвиновских вьюрков - 7.3. Биогеография в свете эволюционного учения - 7.4. Биогеография в свете учения о сотворении - 7.5. Данные, не поддающиеся объяснению с точки зрения теории эволюции
8. Ископаемые и их происхождение
8.1. Палеонтология — наука об истоках - 8.2. Основные понятия из истории Земли - 8.3. Геологические системы - 8.4. Методики определения возраста отложений - 8.5. Каменноугольные леса периода карбона — ушедшее в небытие сообщество живого мира - 8.6. Образование Золнхофенского плиточного известняка - 8.7. Виды ископаемых — предварительная ступень развития или промежуточное звено? - 8.8. Заключение
9. Происхождение человечества
9.1. Происхождение человека с эволюционной точки зрения - 9.2. Рамапитеки - 9.3. Австралопитеки - 9.4. Человек умелый - 9.5. Человек прямоходящий - 9.6. Человек - 9.7. Заключение
10. Концепция основного типа в учении о сотворении
10.1. Многообразие и классификация - 10.2. Система живых существ - 10.3. Таксономия как средство доказательства сотворения - 10.4. Что такое основной тип? - 10.5. Примеры основных типов - 10.6. Изменчивость внутри основных типов - 10.7. Конвергенция' и модель основного типа - 10.8. Сильные и слабые стороны модели основного типа
11. Заключение
Послесловие
Литература
