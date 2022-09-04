Слова обладают силой. Об этом знают все: успешные проповедники, продавцы и торгаши. Слова обладают силой менять мысли и жизни людей, и порой самым драматическим образом. Гитлер, обращаясь с пламенными речами к немецкому народу, развязал Вторую мировую войну. Вот и сейчас, когда я пишу эти строки, а избирательная кампания 2004 года набирает лихорадочный темп, кандидаты в значительной мере полагаются на свои выступления. Сегодня—в большей степени, чем когда-либо в истории, — мы живем в океане слов. Учитывая это, становится очевидно, что наши разговоры в семье при детях имеют больше значение. Именно этот вопрос подробно разбирает в своей книге Джей Юнтс. Его заботит не только то, что мы сознательно говорим детям, но и то, что они усваивают из наших повседневных, и часто необдуманных, разговоров.

Эта книга—сигнал к пробуждению для тех, кто никогда серьезно не задумывался о влиянии своих слов на детей. Причем она не только посылает тревожный сигнал, но и указывает путь к переменам. Книга рассказывает читателю, как оказывать доброе влияние через свою речь, и помогает справиться с плохими привычками в разговоре. Эту книгу ждали уже давно, и теперь, с ее появлением, у христиан есть руководство по вопросу исключительной важности. Она будет благословением для многих семей, помогая им испол- нить желание, чтобы их дети были любящими, послушными и служили Господу.

Джон Юнтс - Повседневные разговоры: Как легко и свободно говорить с детьми о Боге

пер. с англ. В. Борзова

СПб.: «Библия для всех», 2020. 160 с.

ISBN 9783־ 1632־ 7454־ 5

Джон Юнтс - Повседневные разговоры: Как легко и свободно говорить с детьми о Боге - Оглавление

Предисловие

Введение

Благодарности

1. Дурацкий дождь

2. Ваши дети и Евангелие

3. Слушать своих детей

4. Святые указания !

5. Не будьте как все

6. Грехи большие и маленькие

7. Тринадцать раньше двадцати одного

8. Ваш дом—Божья теплица

9. Мир: грандиозный обман

10. Повседневные разговоры о сексе

11. Повседневные разговоры о музыке

12. Вы на виду

13. Всему свое время

Заключение

Об авторе