Протестантское вероучение появилось в XVI веке, но несмотря на это, его последователи считают, что именно они наиболее близки к первохристианству и хранят в неприкосновенности драгоценные зерна истины. Протестанты не имеют связи с Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, основанной Господом нашим Иисусом Христом.



А где нет прямой преемственной апостольской связи, там нет и не может быть истинного понимания Слова Божия, нет благодати пресвитерства, нет освящения Духом Божиим, - там нет и спасения. Дух Святый пребывает только в Церкви. «Где Церковь - там Дух Божий, и где Дух Божий, там и Церковь и всякая благодать», - учит святый Ириней, епископ Лионский.

Полагая в основу своего учения веру во Христа, как единственный залог личного спасения человека, протестантизм на деле серьезно искажает учение Христово - устами чтит и восхваляет Христа, а в действительности нарушает все Его заповеди.

Протестантизм повреждает Слово Божие в отношении источников вероучения - Священного Писания и Святаго Предания; искажает учение о Церкви; отвергает все церковные Таинства: Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Соборование, Священство и Брак, заменяя их обрядами. Искажают протестанты и основной вопрос христианского вероучения - о вере и добрых делах. Они отвергают почитание Божией Матери, святых Ангелов и угодников Божиих, святых икон, святаго Креста и святых мощей, не поминают усопших и не почитают храм как место особого пребывания Божия и присутствия Его славы.

Исторические условия сложились так, что протестантизм получил в России широкое распространение.

Секты располагают широкими возможностями для проповеди, имеют разветвленную сеть общин, множество своих «пресвитеров», пользуются поддержкой за рубежом.

Церковь Христова непобедима, врата ада не одолеют ее, и все же к протестантскому учению нельзя относиться безразлично. Пастыри должны знать все основные заблуждения протестантизма, чтобы в любой момент встать на защиту учения Православной Церкви.

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15).

Амвросий Юрасов - Православие и протестантизм

Свято-Введенский женский монастырь, Иваново, 1994. 144 стр.

ISBN 5-86497-005-0

Амвросий Юрасов - Православие и протестантизм – Содержание

От автора

Краткая история протестантизма

О церкви Христовой

О священном Писании и предании

О священстве (иерархии)

О вере и добрых делах

О святых таинствах

О таинстве крещения

О таинстве миропомазания

О таинстве покаяния

О таинстве святаго причащения

О святом таинстве брака

О таинстве елеосвящения

О почитании Божией матери

О почитании святых ангелов и угодников Божиих

О почитании святых мощей

О храме Божием

Об иконопочитании

О кресте

О молитве за умерших

Заключение

Амвросий Юрасов - Православие и протестантизм - Краткая история протестантизма

Слово Божие устами святого апостола Павла учит, что Церковь есть «столп и утверждение истины» (1Тим. 3,15). Эти слова говорят о великом достоинстве и святости Церкви Христовой. Но еще большая слава и сила Церкви раскрывается перед нашим духовным взором, когда мы слышим обетование Христа, что «врата ада не одолею т ее» (Мф. 16,18). Божественное откровение, свидетельствуя о несокрушимой силе Христовой Церкви, в то же время предостерегает и о тех опасностях, которые могут постигнуть тех, кто приступает к вере христианской. Апостол Павел говорит. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси». (2Пет. 2,1).

Непонимание между членами Церкви возникало еще в апостольские времена: едва вышли на проповедь апостолы, едва основали первые общины христиан, как внутри их стали появляться учений, противные духу истинной веры.

Апостол Павел пишет ефесянам: «...я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью , и долготерпением, снисходя друг ко другу любовию, стараясь сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому ж е из нас дана благодать по мере дара Христова». (Еф. 4,1-7).

Однако не все христиане оказались способными к смиренному пониманию даров Божиих, не все смогли сохранить мирный единый дух. От Церкви стали откалываться еретические группы, проповедовавшие учение, отличное от апостольского. Разногласия между отдельными Поместными Церквами превратились со временем в принципиальные споры между Константинополем и Римом, как главами Церквей Восточной и Западной.

В XI веке Римская Церковь в лице папы Льва IX в решительной форме поставила условием церковного единства безпрекословное повиновение всех Поместных Церквей Церкви Римской. Церковь, не подчиняющуюся Риму, папа Лев IX назвал «синагогой сатаны». В 1054 году папские легаты с письмом Папы, содержащим это заявление, прибыли в Константинополь и предали анафеме православных. Произошло полное официальное разделение Церкви.