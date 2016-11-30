С одной стороны, так оно и есть — немалая часть текстов Священного Писания Нового Завета понятна всем людям, вне зависимости от того, в какое время и в какой культуре они живут. Например, вряд ли найдутся такие, кому требуется разъяснять основной принцип христианской этики: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк 6:31), или заповедь о любви к богу и ближнему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Лк 10:27).

Книги Нового Завета содержат в себе истины, которые следует знать и осуществлять в своей жизни каждому верующему, желающему достичь спасения. Поэтому регулярное чтение этих книг и усвоение их учения столь же живительно для души, как и ежедневное питание — для тела. Задача христианина на первый взгляд представляется весьма простой — кажется, что требуется лишь уделять время для регулярного чтения Слова божия, чтобы понять его смысл и применить на практике изложенные в нем заповеди.

Сейчас скажем только, что Священное Писание Нового Завета — это собрание из 27 книг, имеющих в христианской Церкви особый статус; основной темой этих книг является господь Иисус Христос и совершенное им дело спасения человека.

Дисциплина, к изучению которой мы приступаем, называется «Введение в Священное Писание Нового Завета», или, более кратко, — «Введение в новый Завет». термины «Новый Завет» и «Священное Писание» будут рассмотрены далее в соответствующих главах.

Протоиерей Димитрий Юревич - Введение в Новый Завет - учебное пособие

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра библеистики

СПб.: Изд-во СПбПДА, 2016. — 196 с. — (Библеистика).

ISBN 978-5-906627-18-6

Протоиерей Димитрий Юревич - Введение в Новый Завет - учебное пособие - Содержание

1.Дисциплина «Введение в Новый Завет»

1.1. Необходимость вспомогательных сведений, предваряющих толкование

1.2. Содержание дисциплины

1.3. Взаимосвязь библейских дисциплин

2.Завет Божий

2.1. Синайский завет в историческом контексте

2.2. Понятие «завет» в эллинистический период

2.3. Новый Завет

3.Богодухновенность Священного Писания

3.1.Понятие о богодухновенности Священного Писания

3.2. Виды Божественного Откровения

3.3. Богодухновенность Библии как догмат Православной Церкви

3.4. Различные подходы к интерпретации понятия богодухновенности

3.5. Традиционное церковное понимание богодухновенности

3.6. Богодухновенность как акт

3.7. Богодухновенность текста

3.8. Богодухновенность библейских переводов

3.9. Символические формулировки богодухновенности .

4.История формирования канона Нового Завета

4.1. Происхождение термина «канон»

4.2. Понятие о каноне Нового Завета

4.3. Связь между каноничностью и богодухновенностью

4.4. Критерии каноничности в древней Церкви

4.5. Этапы формирования канона Нового Завета

4.6. Современный канон Нового Завета

4.7.1-й этап формирования канона: цитация у церковных авторов (до 170 г.)

4.8.2-й этап: первые списки канонических книг (170 - кон. III в.)

4.9.3-й этап: стабилизация списка канонических книг (IV-V вв.)

4.10. Причины, по которым сомнения о составе канона сохранялись после V в

4.11. Вопрос о каноне в Средние века и в период Реформации

5.Текстология Нового Завета

5.1.Богодухновенность Писания и разночтения в древних манускриптах

5.2. Задачи текстологии Нового Завета

5.3. Греческий язык Нового Завета

5.4. Материалы для письма в древности

5.5. Формы книг в древности

5.6. Стили и начертания письма

5.7. Палимпсесты

5.8. Классификация рукописей Нового Завета

5.9. Рукописи на папирусе

5.10. Маюскульные рукописи

5.11. Минускульные рукописи

5.12. Типы текста Нового Завета

5.13. Значение византийского типа текста

5.14. Лекционарии (апракосы)

5.15. Древние переводы Нового Завета

5.16. Цитаты у святых отцов

5.17. Славянский перевод Нового Завета

5.18. Современные издания Нового Завета

6.Герменевтика Нового Завета

6.1. Определение библейской герменевтики

6.2. Герменевтический круг

6.3. Принципы новозаветного толкования

6.4. Буквальные и символические (духовные) методы толкования

6.5. Символические методы толкования

6.6. Историко-филологический метод

6.7. Историко-критический метод

6.8. Другие критические методы

6.9. Поиск «исторического Иисуса»

6.10. Скептико-рационалистические методы в оценке русских исследователей

6.11. Современные западные методы толкования

6.12. Перспективы православной библеистики

7. Контекст эпохи Нового Завета

7.1. Эпоха эллинизма

7.2. Религиозные течения в иудаизме периода позднего Второго храма

7.3. Источники по контексту палестинской жизни I в. по Р.Х

Библиография

1. Дисциплина «Введение в Новый Завет»

1.1. Необходимость вспомогательных сведений, предваряющих толкование

Протоиерей Димитрий Юревич - Введение в Новый Завет - учебное пособие - Введение

О том, что библейские книги изначально были ориентированы на самый широкий круг читателей, свт. Иоанн Златоуст говорит так:

А что, скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? даже если ты и не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем невозможно, чтобы ты одинаково не понимал всего; благодать духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбаки, делатели палаток, пастухи овец и коз, люди простые и неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой отговорке. Чтобы всем было удобопонятно то, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовица, и необразованнейший из всех людей получали пользу и назидание от слушания. Ибо не для суетной славы, как внешние [мудрецы], но для спасения слушателей сложили все это те, которые в начале удостоились благодати духа.

С другой стороны, следует помнить, что новозаветные тексты были написаны две тысячи лет назад в совершенно иной исторической и культурной обстановке, на другом языке и что новозаветная терминология восходит своими корнями к богословскому языку ветхозаветной Церкви. Поэтому полное и всестороннее понимание текста нового Завета невозможно без предварительного знакомства с целым рядом богословских, филологических, исторических и археологических сведений.

Проиллюстрируем данную мысль на следующем примере. Выше была упомянута одна из важнейших христианских заповедей — о любви к ближнему как к самому себе (Лк 10:27). Казалось бы, ее толкование не должно вызывать затруднений. но сказаны эти слова были в контексте конкретной религиозной традиции Ветхого Завета, а записаны — на древнегреческом языке, богатом по лексическому составу (для обозначения сходных понятий в нем подчас используется несколько разных слов, которые переводятся на европейские языки одним словом, что ведет к утрате важных смысловых нюансов).

Ключевым для понимания заповеди в целом является вопрос о понимании выражения «как самого себя» (Лк 10:27). Для человека, укоренного в библейской традиции, ответ достаточно очевиден — любовь к себе не мыслится вне связи с призывом Господа к Своему народу: «Будьте святы, ибо Я Свят» (Лев 11:44, 45; 19:2; 20:7, 26). Поэтому любовь верующего к себе — это любовь, требующая борьбы со своими страстями, что представляет нелегкую задачу, которую св. ап. Павел сравнивает с восшествием на крест: «Те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал 5:24).