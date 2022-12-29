Юрьевский - архиепископ Лоллий - Александрия и Египет

Одним из побуждений к изданию в свет предлагаемых статей служит брошенный нашему православию одним из липковских лжеепископов (в письме на имя Высокопреосвященнейшего митрополита Киевского Иннокентия) вызов поставить полемику с самосвятством на научную почву. Этот вызов мы принимаем. Пусть бросивший вызов убедится, что священная и символическая книга липковцев «За церкву, Христову громаду, проти царства тьми», написанная «творцом и зиждителем» самосвятства Вл. Чеховским, ничего общего с церковно-исторической наукой не имеет.

Так как предлагаемый ряд статей есть не отдельное сочинение, а лишь одна из глав церковно-исторического исследования, то православный читатель должен иметь в виду, что он будет иметь дело не с началом, а с продолжением исследования. Поэтому, быть может, к своему неудовольствию, он будет встречаться иногда не с подробным изложением и разъяснением того или иного попутного вопроса, а только с упоминанием о последнем, как уже о разрешенном в предшествующих главах. Во всех таких случаях мы указываем главу и параграф, где таковой вопрос был нами уже исследован; быть может, настанет время, когда увидят свет и другие главы нашего труда.

Очень возможно, что многие борцы против самосвятства, да и вообще православные читатели желали бы получить относительно «александрийской практики» сочинение общедоступного и популярного характера. Желание законное. Но пусть все такие читатели знают, что популярные сочинения возможны только тогда, когда есть серьезные ученые исследования. Мы предлагаем именно ученое исследование, где почти каждый параграф является новым словом в церковно-исторической науке — не только русской, но и европейской. Сделать же популярное изложение результатов нашего исследования мы предоставляем другим лицам.

Архиепископ Лоллий (Юрьевский) - Александрия и Египет

СПб.: «Журнал “Нева”»; «Летний Сад», 2001. — 496 с., карты

ISBN 5-87516-212-0 Журнал «Нева»

ISBN 5-89740-057-1 «Летний Сад»

Архиепископ Лоллий (Юрьевский) - Александрия и Египет - Содержание

Об авторе

Предисловие

§ 1. Либерат

§ 2. Блаженный Иероним

§ 3. Достопримечательное примечание

§ 4. Севир ибну-ль Мукаффа

§ 5. Александрийская избирательная практика

§ 6. Евтихий Александрийский

§ 7. Египетские епископы

§ 8. Евсевий о древнейших епископах Египта

§ 9. Начало епископата в Египте

§ 10. Епископские кафедры в Египте

§ 11. Александрийские пресвитеры

§ 12. Клирики и церковные деятели в Египте

§ 13. Права александрийско-египетских пресвитеров

§ 14. Епископы-пресвитеры

§ 15. Кандидаты в александрийские епископы

§ 16. Безвестный шакал

§ 17. Коллуфианское движение

§ 18. Пафнутий и Даниил

§ 19. Резюме

Указатель имен

Приложение I. Епископы и патриархи Александрийские (I—VIII вв.)

Приложение II. Епископы и Папы Римские (I—VI вв.)