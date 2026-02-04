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Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою

Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (33 books)

Марк Юргенсмейер анализирует феномен религиозного насилия как глобальную проблему, выходящую за рамки конкретных конфессий. Автор исследует радикальные движения в христианстве, иудаизме, исламе, сикхизме и буддизме, выявляя их общую структурную основу — концепцию «космической войны».

Согласно Юргенсмейеру, террористический акт для верующего радикала является не политическим инструментом,а сакральным перформансом. Это попытка перенести вневременную борьбу добра и зла в плоскость современной политики. Книга предлагает глубокий анализ того,

Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 496 с.: ил.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1734-6

Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие и благодарности

  • 1. Введение. Террор и Господь Бог

  • 2. Христово воинство

  • 3. Поруганный Сион

  • 4. «Забытый долг» мусульман

  • 5. Трезубец Шивы и меч сикхизма

  • 6. Обличья террора в буддизме

  • 7. Театр террора

  • 8. Космическая война

  • 9. Мученики и демоны

  • 10. Воинская мощь

  • 11. Чего хочет Бог

Список интервью и корреспонденции

Избранная библиография

Указатель имен

Views 308
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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