Марк Юргенсмейер анализирует феномен религиозного насилия как глобальную проблему, выходящую за рамки конкретных конфессий. Автор исследует радикальные движения в христианстве, иудаизме, исламе, сикхизме и буддизме, выявляя их общую структурную основу — концепцию «космической войны».

Согласно Юргенсмейеру, террористический акт для верующего радикала является не политическим инструментом,а сакральным перформансом. Это попытка перенести вневременную борьбу добра и зла в плоскость современной политики. Книга предлагает глубокий анализ того,

Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 496 с.: ил.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1734-6

Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие и благодарности

1. Введение. Террор и Господь Бог

2. Христово воинство

3. Поруганный Сион

4. «Забытый долг» мусульман

5. Трезубец Шивы и меч сикхизма

6. Обличья террора в буддизме

7. Театр террора

8. Космическая война

9. Мученики и демоны

10. Воинская мощь

11. Чего хочет Бог

Список интервью и корреспонденции

Избранная библиография

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