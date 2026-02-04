Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою
Марк Юргенсмейер анализирует феномен религиозного насилия как глобальную проблему, выходящую за рамки конкретных конфессий. Автор исследует радикальные движения в христианстве, иудаизме, исламе, сикхизме и буддизме, выявляя их общую структурную основу — концепцию «космической войны».
Согласно Юргенсмейеру, террористический акт для верующего радикала является не политическим инструментом,а сакральным перформансом. Это попытка перенести вневременную борьбу добра и зла в плоскость современной политики. Книга предлагает глубокий анализ того,
Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе
М.: Новое литературное обозрение, 2022. 496 с.: ил.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1734-6
Марк Юргенсмейер - Ужас Мой пошлю пред тобою: религиозное насилие в глобальном масштабе - Содержание
Предисловие к русскому изданию
Предисловие и благодарности
1. Введение. Террор и Господь Бог
2. Христово воинство
3. Поруганный Сион
4. «Забытый долг» мусульман
5. Трезубец Шивы и меч сикхизма
6. Обличья террора в буддизме
7. Театр террора
8. Космическая война
9. Мученики и демоны
10. Воинская мощь
11. Чего хочет Бог
Список интервью и корреспонденции
Избранная библиография
Указатель имен
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