Юстус Ирене - Освобождающее прикосновение

«Я благодарен Богу и рад, как ребенок на Рождество, что я есть, и что у меня есть Он с прекрасным ликом человека.» Маттиас Клаудиус

Я уже упомянула в предисловии, что мне хочется этой книгой поддержать молодых женщин. И я не хочу скрывать, что и сама в юные годы сильно страдала от комплекса неполноценности. Тот, кто читал мою первую книгу «Невидимое перо», знает мою биографию. Сколько я себя помню, моя мама была настолько загружена нами - детьми - и всей своей жизнью, что ей не хватало ни времени, ни сил, чтобы остановиться и похвалить нас. Но и у нее не было никого, кто уделил бы ей внимание. «Как ты хорошо выглядишь!» - или любое другое подобное замечание могли бы сделать маме приятное.

Когда мне было три года, мы остались без отца, и остаток моих детских лет был связан лишь с мамой. Я никогда не слышала: «Ты хорошая и славная девочка!» Однако я всегда была рада, что родилась девочкой, а не мальчиком. Вечерами в постели я плакала, чтобы уснуть. Мне так хотелось, чтобы моя мама меня погладила, поцеловала на ночь, прижала к себе или просто укрыла. Я жаждала внимания, хотя бы перед сном, потому что днем об этом некогда было думать. Но моей маме, растившей одной четырех детей, было просто не до того.

Ребенком я часто болела, и особенно в такие дни ее внимания мне остро не хватало, хотя бы пару нежностей. Но нет. Подростком я предпочитала говорить с мамой лишь о самом необходимом, держа все в себе. Я думала, что просто не нравлюсь ей, и это меня очень расстраивало. Я не могла раскрыть перед ней своего сердца и доверить какую-либо тайну, как обычно поступают девочки. Нет, я носила все в себе, прячась, как улитка. Во мне оставалась неутоленная жажда по близким отношениям между мамой и дочерью, по ответам на сверлящие меня вопросы, да просто по обычному совету мамы. Я была счастлива даже от того, что когда рассказывала о каких-то событиях дня, то получала немного внимания. Позднее у меня появилась подруга, которой я могла все доверить.

Между тем я все же научилась нашим женским секретам. Например, что для нас - женщин - никогда не бывает достаточно слышать о том, что мы приняты, любимы такими, какие мы есть, что мы прекрасно выглядим. Мне не хватало вот такого вербального внимания ко мне. Моя мама дала лучшее, что могла, но она просто не знала, что ее маленькая доченька нуждается в большем, чем она могла дать. Она была прекрасной женщиной, которая заботилась одна о четырех детях. Мое детство не было плохим, я лишь хотела чуть больше внимания и нежности. А этого у меня почти не было. Моя мама должна была нас содержать, вести домашнее хозяйство, ухаживать за большим садом и заботиться о нас. Таким было мое детство.

Ирене Юстус - Освобождающее прикосновение – Избавление, данное Творцом

2020. – 314 с.

ISBN 978-3-00-064789-5

Ирене Юстус - Освобождающее прикосновение – Содержание