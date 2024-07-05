Забудская, Муханова - Учебник древнегреческого языка
Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие предназначено для изучения древнегреческого языка в рамках краткого курса - до 100 часов (возможно и меньше). Главная его концепция - простота изложения грамматического материала при сохранении филологической точности. Понимая, что все нюансы древнегреческой грамматики в диахронии (от греческого языка микенского периода до эллинистической койне) и синхронии (различные диалектные формы) охватить невозможно, авторы видели своей целью компактное изложение грамматики аттического диалекта классического периода.
В качестве образца мы взяли известный многим поколениям филологов учебник латинского языка В. И. Мирошенковой и Н. А. Федорова и выстроили материал по той же модели: грамматика и синтаксис, текст и упражнения. Еще одним образцом - не в структуре, а в идее - была французская серия Sans peine, предполагающая насколько возможно простое изложение грамматики. Конечно, избежать некоторой упрощенности при таком подходе не удалось, поэтому отдельные темы представлены более подробно в Грамматическом справочнике. Кроме того, несмотря на все наше стремление к краткости, для формирования более ясного понимания фактов языка в некоторых случаях приводятся сведения из исторической грамматики древнегреческого языка.
Мы использовали как привычные многим поколениям классиков тексты Ф. А. Вольфа и Г. Лёве, с дополнениями и изменениями, так и тексты собственного сочинения. Однако, мы старались эту часть насколько возможно сократить и максимально привлекать оригинальный материал: «крылатые» фразы, поговорки, выдержки из Ксенофонта, Платона, трагиков, а в качестве цельных тестов - басни. Приведенные тексты сопровождаются указаниями на источники в традиционной для классической филологии сокращенной форме. В каждом уроке в качестве «виньетки» используется крылатое выражение, включающее в себя пример употребления новой грамматической темы. Закрепление грамматического и синтаксического материала проводится с помощью упражнений и переводов с русского на древнегреческий. Обязательная часть каждого урока - лексический минимум (рекомендуется к заучиванию) и дериваты.
Забудская Яна, Муханова Вита - Учебник древнегреческого языка
Начальный курс для студентов филологических и других гуманитарных специальностей.
М: ЛЕНАНД, 2024, 312 с.
ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО: Классический учебник МГУ (Юбилейная серия в честь 270-летия МГУ имени М. В. Ломоносова); Школа классической филологии: древнегреческий язык
ISBN 978-5-00237-020-7
Забудская Яна, Муханова Вита - Учебник древнегреческого языка - Оглавление
От авторов
Список сокращений
Слова, часто встречающиеся в текстах
- Урок 1. Алфавит, правила чтения, дифтонги и другие буквосочетания, диакритика, правила постановки ударений
- Урок 2. Проклитики. Артикль. II склонение (мужской и средний род). Прилагательные II склонения. Dativus instrumenti
- Урок 3. Энклитики. Глагол sipi (настоящее время). II склонение (женский род). Синтаксис простого предложения. Отрицание. Dativus Possessivus. Знаки препинания
- Урок 4. Глагол. I (тематическое) спряжение (indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi). Личные местоимения. Синтаксические функции инфинитива. Винительный падеж с инфинитивом (Accusativus cum infinitivo). Предлоги
- Урок 5. Исторические времена глагола. Вторичные окончания. Приращение. Imperfectum activi I спряжения, Приставочные глаголы. Имперфект глагола sipi. Accusativus duplex
- Урок 6. II (атематическое) спряжение: Praesens и Imperfectum activi. Глаголы сложные с eipl. Genitivus partitivus
- Урок 7. I склонение. Прилагательные I-II склонения. Прилагательные, Указательное местоимение, Числительные 1-12. Dativus temporis
- Урок 8. Медиальный и пассивный залог. Praesens, Imperfectum medii et passivi I и II спряжения. Причастие среднего залога. Отложительные глаголы. Страдательная конструкция. Dativus instrumenti. Genitivus auctoris. Nominativus cum infinitivo. Nominativus duplex
- Урок 9. Категория наклонения. Сослагательное наклонение. Coniunctivus в независимых и придаточных предложениях. Придаточные цели, изъяснительные, при глаголах боязни, итеративные. Постпозитивные предлоги
- Урок 10. Желательное наклонение. Optativus в независимых и придаточных предложениях. Модальная частица 6cv. Косвенная речь и косвенный вопрос. Указательное местоимение
- Урок 11. Слияние гласных. I, II слитное склонение. Слитные глаголы тематического (I) спряжения. Genitivus originis. Genitivus Absolutus
- Урок 12. ІІІ склонение. Основы на сонорные (существительные, прилагательные, местоимения хц, xi, ботц, оббец, числительное elg, рла, £v). Придаточные предложения следствия. Genitivus temporis
- Урок 13. ІІІ склонение. Основы на vx (существительные, прилагательные, местоимения, причастие активное). Образование наречий. Accusativus relationis
- Урок 14. Первичная основа глагола. Система аориста. Аорист I сигматический. Значение аористных форм. Придаточные времени с союзом rcpiv
- Урок 15. Аорист П тематический. Синтаксические функции причастия. Accusativus absolutus
- Урок 16. Будущее время. Futurum I activi et medii. Futurum activi et medii. Способы выражения цели в греческом языке. Винительный внутреннего объекта
- Урок 17. Степени сравнения прилагательных и наречий. Отглагольные прилагательные. Dativus auctoris
- Урок 18. ІІІ склонение. Основы на смычные. Accusativus temporis
- Урок 19. Ill склонение. Основы на дифтонги. Aoristus I activi et medii глаголов с основами на сонорный (неявносигматический). Условный период
- Урок 20. ІІІ склонение. Гласные основы. Аорист II атематический (корневой). Dativus causae. Dativus relationis
- Урок 21. ІІІ склонение. Основы на -а. Степени сравнения прилагательных
- Урок 22. Aoristus et futurum passivi
- Урок 23. Перфект и плюсквамперфект I активный
- Урок 24. Перфект и плюсквамперфект II активный
- Урок 25. Перфект и плюсквамперфект среднего и страдательного залога. Будущее завершенное (третье)
Хрестоматия
Грамматический справочник
Древнегреческо-русский словарь
Русско-древнегреческий словарь
Грамматический указатель
No comments yet. Be the first!