Предлагаемое вашему вниманию учебное пособие предназначено для изучения древнегреческого языка в рамках краткого курса - до 100 часов (возможно и меньше). Главная его концепция - простота изложения грамматического материала при сохранении филологической точности. Понимая, что все нюансы древнегреческой грамматики в диахронии (от греческого языка микенского периода до эллинистической койне) и синхронии (различные диалектные формы) охватить невозможно, авторы видели своей целью компактное изложение грамматики аттического диалекта классического периода.

В качестве образца мы взяли известный многим поколениям филологов учебник латинского языка В. И. Мирошенковой и Н. А. Федорова и выстроили материал по той же модели: грамматика и синтаксис, текст и упражнения. Еще одним образцом - не в структуре, а в идее - была французская серия Sans peine, предполагающая насколько возможно простое изложение грамматики. Конечно, избежать некоторой упрощенности при таком подходе не удалось, поэтому отдельные темы представлены более подробно в Грамматическом справочнике. Кроме того, несмотря на все наше стремление к краткости, для формирования более ясного понимания фактов языка в некоторых случаях приводятся сведения из исторической грамматики древнегреческого языка.

Мы использовали как привычные многим поколениям классиков тексты Ф. А. Вольфа и Г. Лёве, с дополнениями и изменениями, так и тексты собственного сочинения. Однако, мы старались эту часть насколько возможно сократить и максимально привлекать оригинальный материал: «крылатые» фразы, поговорки, выдержки из Ксенофонта, Платона, трагиков, а в качестве цельных тестов - басни. Приведенные тексты сопровождаются указаниями на источники в традиционной для классической филологии сокращенной форме. В каждом уроке в качестве «виньетки» используется крылатое выражение, включающее в себя пример употребления новой грамматической темы. Закрепление грамматического и синтаксического материала проводится с помощью упражнений и переводов с русского на древнегреческий. Обязательная часть каждого урока - лексический минимум (рекомендуется к заучиванию) и дериваты.

Забудская Яна, Муханова Вита - Учебник древнегреческого языка

Начальный курс для студентов филологических и других гуманитарных специальностей.

М: ЛЕНАНД, 2024, 312 с.

ФУНДАМЕНТ БУДУЩЕГО: Классический учебник МГУ (Юбилейная серия в честь 270-летия МГУ имени М. В. Ломоносова); Школа классической филологии: древнегреческий язык

ISBN 978-5-00237-020-7

Забудская Яна, Муханова Вита - Учебник древнегреческого языка - Оглавление

От авторов

Список сокращений

Слова, часто встречающиеся в текстах

Урок 1. Алфавит, правила чтения, дифтонги и другие буквосочетания, диакритика, правила постановки ударений

Урок 2. Проклитики. Артикль. II склонение (мужской и средний род). Прилагательные II склонения. Dativus instrumenti

Урок 3. Энклитики. Глагол sipi (настоящее время). II склонение (женский род). Синтаксис простого предложения. Отрицание. Dativus Possessivus. Знаки препинания

Урок 4. Глагол. I (тематическое) спряжение (indicativus, imperativus, infinitivus praesentis activi). Личные местоимения. Синтаксические функции инфинитива. Винительный падеж с инфинитивом (Accusativus cum infinitivo). Предлоги

Урок 5. Исторические времена глагола. Вторичные окончания. Приращение. Imperfectum activi I спряжения, Приставочные глаголы. Имперфект глагола sipi. Accusativus duplex

Урок 6. II (атематическое) спряжение: Praesens и Imperfectum activi. Глаголы сложные с eipl. Genitivus partitivus

Урок 7. I склонение. Прилагательные I-II склонения. Прилагательные, Указательное местоимение, Числительные 1-12. Dativus temporis

Урок 8. Медиальный и пассивный залог. Praesens, Imperfectum medii et passivi I и II спряжения. Причастие среднего залога. Отложительные глаголы. Страдательная конструкция. Dativus instrumenti. Genitivus auctoris. Nominativus cum infinitivo. Nominativus duplex

Урок 9. Категория наклонения. Сослагательное наклонение. Coniunctivus в независимых и придаточных предложениях. Придаточные цели, изъяснительные, при глаголах боязни, итеративные. Постпозитивные предлоги

Урок 10. Желательное наклонение. Optativus в независимых и придаточных предложениях. Модальная частица 6cv. Косвенная речь и косвенный вопрос. Указательное местоимение

Урок 11. Слияние гласных. I, II слитное склонение. Слитные глаголы тематического (I) спряжения. Genitivus originis. Genitivus Absolutus

Урок 12. ІІІ склонение. Основы на сонорные (существительные, прилагательные, местоимения хц, xi, ботц, оббец, числительное elg, рла, £v). Придаточные предложения следствия. Genitivus temporis

Урок 13. ІІІ склонение. Основы на vx (существительные, прилагательные, местоимения, причастие активное). Образование наречий. Accusativus relationis

Урок 14. Первичная основа глагола. Система аориста. Аорист I сигматический. Значение аористных форм. Придаточные времени с союзом rcpiv

Урок 15. Аорист П тематический. Синтаксические функции причастия. Accusativus absolutus

Урок 16. Будущее время. Futurum I activi et medii. Futurum activi et medii. Способы выражения цели в греческом языке. Винительный внутреннего объекта

Урок 17. Степени сравнения прилагательных и наречий. Отглагольные прилагательные. Dativus auctoris

Урок 18. ІІІ склонение. Основы на смычные. Accusativus temporis

Урок 19. Ill склонение. Основы на дифтонги. Aoristus I activi et medii глаголов с основами на сонорный (неявносигматический). Условный период

Урок 20. ІІІ склонение. Гласные основы. Аорист II атематический (корневой). Dativus causae. Dativus relationis

Урок 21. ІІІ склонение. Основы на -а. Степени сравнения прилагательных

Урок 22. Aoristus et futurum passivi

Урок 23. Перфект и плюсквамперфект I активный

Урок 24. Перфект и плюсквамперфект II активный

Урок 25. Перфект и плюсквамперфект среднего и страдательного залога. Будущее завершенное (третье)

Хрестоматия

Грамматический справочник

Древнегреческо-русский словарь

Русско-древнегреческий словарь

Грамматический указатель