История христианской Церкви, в особенности Католической, теснейшим образом связана с историей Пап — епископов Рима, наследников св. апостола Петра. Немногочисленная же религиозно-историческая литература на русском языке практически представляет только скупые сведения по истории Римских Пап.

Кроме того, сегодня, в конце столь бурного и болезненного для христианства второго и на пороге третьего тысячелетия, когда люди планеты все более осознают необходимость единения, существует острая потребность вернуться к истокам христианства и временам единой Церкви Христовой и показать историю Пап и их деяния как с исторической, так и с научной точки зрения.

Все это говорит об острой необходимости в литературе, освещающей историю и деяния людей, занимавших кафедру св. апостола Петра.

В связи с этим настоящая работа В.Л.Задворного "История Римских Пап", освещающая начальный период истории Римской кафедры от св. апостола Петра до св. Симплиция (t 483 г.), подготовленная в «Греко-латинском кабинете» Ю.А.Шичалина и изданная Колледжем Католической Теологии им. св. Фомы Аквинского в Москве, как бы является ответом на требование времени и поэтому представляет огромную ценность и интерес как первое такого рода и очень нужное издание на русском языке.

Виталий Задворный - История Римских Пап - в 2-х томах

Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского

Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ, Москва, 1995

Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II (история Апостольского Престола в VI веке) Москва 1997

Виталий Задворный - История Римских Пап - Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ - Содержание

От издателя

Глава I РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО

Введение

Св. Петр

Св. Лин

Св. Анаклет

Св. Климент I

Св. Оварист

Св. Александр I

Св. Сикст I

Св. Телесфор

Св. Игин

Св. Пий I

Св. Аницет

Св. Сотер

Св. Олевтер

Св. Виктор I

Св. Зефирин

Св. Каликст I

Св. Урбан I

Св. Понциан

Св. Антер

Св. Фабиан

Св. Корнелий

Св. Луций I

Св. Стефан I

Св. Сикст II

Св. Дионисий

Св. Феликс I

Св. Евтихиан

Св. Гай

Св. Марцеллин

Св. Марцелл I

Св. Евсевий

Св. Мильтиад

Глава II КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ

Введение

Св. Сильвестр I

Св. Марк

Св. Юлий I

Св. Либерии

Св. Дамас І

Св. Сириций

Св. Анастасий I

Св. Иннокентий I

Св. Зосим

Св. Бонифаций I

Св. Целестин I

Св. Сикст III

Св. Лев I Великий

Св. Илар

Св. Симплиций

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

БИБЛИОГРАФИЯ

Виталий Задворный - История Римских Пап - Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II - история Апостольского Престола в VI веке - Содержание

От издателя

Введение

Св. Феликс II (S. Felix II)

Св. Гелазий I (S. Gelasius I)

Анастасий II (Anastasius II)

Св. Симмах (S. Symmachus)

Св. Гормизд (S. Hormisdas)

Св. Иоанн I (S. Ioannes I)

Св. Феликс III (S. Felix III)

Бонифаций II (Bonifacius II)

Иоанн II (Ioannes II)

Св. Агапит I (S. Agapitus I)

Св. Сильверий (S.Silverius)

Вигилий (Vigilius)

Пелагий I (Pelagius I)

Иоанн III (Ioannes III)

Бенедикт I (Benedictus I)

Пелагий II (Pelagius II)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ