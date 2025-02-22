Задворный - История Римских Пап
История христианской Церкви, в особенности Католической, теснейшим образом связана с историей Пап — епископов Рима, наследников св. апостола Петра. Немногочисленная же религиозно-историческая литература на русском языке практически представляет только скупые сведения по истории Римских Пап.
Кроме того, сегодня, в конце столь бурного и болезненного для христианства второго и на пороге третьего тысячелетия, когда люди планеты все более осознают необходимость единения, существует острая потребность вернуться к истокам христианства и временам единой Церкви Христовой и показать историю Пап и их деяния как с исторической, так и с научной точки зрения.
Все это говорит об острой необходимости в литературе, освещающей историю и деяния людей, занимавших кафедру св. апостола Петра.
В связи с этим настоящая работа В.Л.Задворного "История Римских Пап", освещающая начальный период истории Римской кафедры от св. апостола Петра до св. Симплиция (t 483 г.), подготовленная в «Греко-латинском кабинете» Ю.А.Шичалина и изданная Колледжем Католической Теологии им. св. Фомы Аквинского в Москве, как бы является ответом на требование времени и поэтому представляет огромную ценность и интерес как первое такого рода и очень нужное издание на русском языке.
Виталий Задворный - История Римских Пап - в 2-х томах
Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского
Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ, Москва, 1995
Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II (история Апостольского Престола в VI веке) Москва 1997
Виталий Задворный - История Римских Пап - Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ - Содержание
От издателя
Глава I РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
Введение
- Св. Петр
- Св. Лин
- Св. Анаклет
- Св. Климент I
- Св. Оварист
- Св. Александр I
- Св. Сикст I
- Св. Телесфор
- Св. Игин
- Св. Пий I
- Св. Аницет
- Св. Сотер
- Св. Олевтер
- Св. Виктор I
- Св. Зефирин
- Св. Каликст I
- Св. Урбан I
- Св. Понциан
- Св. Антер
- Св. Фабиан
- Св. Корнелий
- Св. Луций I
- Св. Стефан I
- Св. Сикст II
- Св. Дионисий
- Св. Феликс I
- Св. Евтихиан
- Св. Гай
- Св. Марцеллин
- Св. Марцелл I
- Св. Евсевий
- Св. Мильтиад
Глава II КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ
Введение
- Св. Сильвестр I
- Св. Марк
- Св. Юлий I
- Св. Либерии
- Св. Дамас І
- Св. Сириций
- Св. Анастасий I
- Св. Иннокентий I
- Св. Зосим
- Св. Бонифаций I
- Св. Целестин I
- Св. Сикст III
- Св. Лев I Великий
- Св. Илар
- Св. Симплиций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
БИБЛИОГРАФИЯ
Виталий Задворный - История Римских Пап - Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II - история Апостольского Престола в VI веке - Содержание
От издателя
Введение
- Св. Феликс II (S. Felix II)
- Св. Гелазий I (S. Gelasius I)
- Анастасий II (Anastasius II)
- Св. Симмах (S. Symmachus)
- Св. Гормизд (S. Hormisdas)
- Св. Иоанн I (S. Ioannes I)
- Св. Феликс III (S. Felix III)
- Бонифаций II (Bonifacius II)
- Иоанн II (Ioannes II)
- Св. Агапит I (S. Agapitus I)
- Св. Сильверий (S.Silverius)
- Вигилий (Vigilius)
- Пелагий I (Pelagius I)
- Иоанн III (Ioannes III)
- Бенедикт I (Benedictus I)
- Пелагий II (Pelagius II)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Задворный Виталий - История Римских Пап. Том III - Григорий I – Сильвестр II
«ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ», 2019
ISBN 978-5-6042300-2-2
Задворный Виталий - История Римских Пап. Том III - Григорий I – Сильвестр II - Содержание
К читателям
Введение
- Григорий I Великий (GREGORIUS I MAGNUS), святой
- Сабиниан (SABINIANUS)
- Бонифаций III (BONIFATIUS III)
- Бонифаций IV (BONIFATIUS IV), святой
- Деусдедит (DEUSDEDIT), святой
- Бонифаций V (BONIFATIUS V)
- Гонорий I (HONORIUS I)
- Северин (SEVERINUS)
- Иоанн IV (IOANNES IV)
- Феодор I, Теодор I (THEODORUS I)
- Мартин I (MARTINUS I), святой
- Евгений I (EUGENIUS I), святой
- Виталиан (VITALIANUS), святой
- Адеодат (ADEODATUS)
- Дон (DONUS), или Домн (DOMNUS)
- Агафон (AGATHO), святой
- Лев II (LEO II), святой
- Бенедикт II (BENEDICTUS II), святой
- Иоанн V (IOANNES V)
- Конон (CONON)
- Сергий I (SERGIUS I), святой
- Иоанн VI (IOANNES VI)
- Иоанн VII (IOANNES VII)
- Сизинний (SISINNIUS)
- Константин (CONSTANTINUS)
- Григорий II (GREGORIUS II), святой
- Григорий III (GREGORIUS III), святой
- Захария (ZACHARIAS), святой
- Стефан II (III) (STEPHANUS II)
- Павел I (PAULUS I), святой
- Стефан III (IV) (STEPHANUS III)
- Адриан I (HADRIANUS I)
- Лев III (LEO III), святой
- Стефан IV (V) (STEPHANUS IV)
- Пасхалий I (PASCHALIS I), святой
- Евгений II (EUGENIUS II)
- Валентин (VALENTINUS)
- Григорий IV (GREGORIUS IV)
- Сергий II (SERGIUS II)
- Лев IV (LEO IV), святой
- Бенедикт III (BENEDICTUS III)
- Николай I Великий (NICOLAUS I), святой
- Адриан II (HADRIANUS II)
- Иоанн VIII (IOANNES VIII)
- Марин I (MARINUS I)
- Адриан III (HADRIANUS III), святой
- Стефан V (VI) (STEPHANUS V)
- Формоз (FORMOSUS)
- Бонифаций VI (BONIFATIUS VI)
- Стефан VI (VII) (STEPHANUS VI)
- Роман (ROMANUS)
- Феодор II, Теодор II (THEODORUS II)
- Иоанн IX (IOANNES IX)
- Бенедикт IV (BENEDICTUS IV)
- Лев V (LEO V)
- Сергий III (SERGIUS III)
- Анастасий III (ANASTASIUS III)
- Ландон (LANDO)
- Иоанн X (IOANNES X)
- Лев VI (LEO VI)
- Стефан VII (VIII) (STEPHANUS VII)
- Иоанн XI (IOANNES XI)
- Лев VII (LEO VII)
- Стефан VIII (IX) (STEPHANUS VIII)
- Марин II (MARINUS II)
- Агапит II (AGAPITUS II)
- Иоанн XII (IOANNES XII)
- Лев VIII (LEO VIII)
- Бенедикт V (BENEDICTUS V)
- Иоанн XIII (IOANNES XIII)
- Бенедикт VI (BENEDICTUS VI)
- Бенедикт VII (BENEDICTUS VII)
- Иоанн XIV (IOANNES XIV)
- Иоанн XV (IOANNES XV)
- Григорий V (GREGORIUS V)
- Сильвестр II (SYLVESTER II)
Заключение
Библиография
Индекс
Задворный Виталий - История Римских Пап - Том IV - Иоанн XVII — Иннокентий III
Вступительное слово Архиепископа Павла Пецци
Μ.: Институт св. Фомы, 2024, 312 с.
ISBN 978-5-6048773-0-2
Задворный Виталий - История Римских Пап - Том IV - Иоанн XVII — Иннокентий III - Оглавление
Ad Lectores Benevolentes
Введение
- Иоанн XVII (loannesXVII)
- Иоанн XVII (loannes XVII)
- Сергий IV (Sergius IV)
- Бенедикт VIII (Benedictus VIII)
- Иоанн XIX (loannes XIX)
- Бенедикт IX (Benedictus IX)
- Сильвестр III (Silvester III)
- Григорий VI (Gregorius VI)
- Климент II (Clemens II)
- Дамас II (Damasus II)
- Лев IX (Leo lx), Святой
- Виктор II (Victor II)
- Стефан IX (X) (Stephanus IX)
- Николай II (Nicolaus II)
- Александр II (Alexander II)
- Григорий VII (Gregorius VII), Святой
- Виктор III (Victor III), Блаженный
- Урбан II (Urbanus II), Блаженный
- Пасхалий II (Paschalis II)
- Гелазий II (Gelasius II)
- Каликст II (Calixtus II, Callistus II)
- Гонорий II (Honorius II)
- Иннокентий II (Innocentius II)
- Целестин II (Coelestinus II)
- Луций II (Lucius II)
- Евгений III (Eugenius Ill), Блаженный
- Анастасий IV (Anastasius IV)
- Адриан IV (Hadrianus IV)
- Александр III (Alexander III)
- Луций III (Lucius III)
- Урбан III (Urbanus III)
- Григорий VIII (Gregorius VIII)
- Климент III (Clemens III)
- Целестин III (Coelestinus III)
- Иннокентий III (Innocentius III)
Заключение
Библиография
Индекс (Список имен собственных)
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