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Задворный - История Римских Пап

Задворный - История Римских Пап
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, History
История христианской Церкви, в особенности Католической, теснейшим образом связана с историей Пап — епископов Рима, наследников св. апостола Петра. Немногочисленная же религиозно-историческая литература на русском языке практически представляет только скупые сведения по истории Римских Пап.
Кроме того, сегодня, в конце столь бурного и болезненного для христианства второго и на пороге третьего тысячелетия, когда люди планеты все более осознают необходимость единения, существует острая потребность вернуться к истокам христианства и временам единой Церкви Христовой и показать историю Пап и их деяния как с исторической, так и с научной точки зрения.
Все это говорит об острой необходимости в литературе, освещающей историю и деяния людей, занимавших кафедру св. апостола Петра.
В связи с этим настоящая работа В.Л.Задворного "История Римских Пап", освещающая начальный период истории Римской кафедры от св. апостола Петра до св. Симплиция (t 483 г.), подготовленная в «Греко-латинском кабинете» Ю.А.Шичалина и изданная Колледжем Католической Теологии им. св. Фомы Аквинского в Москве, как бы является ответом на требование времени и поэтому представляет огромную ценность и интерес как первое такого рода и очень нужное издание на русском языке.

Виталий Задворный - История Римских Пап - в 2-х томах

Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского
Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ, Москва, 1995
Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II (история Апостольского Престола в VI веке) Москва 1997

Виталий Задворный - История Римских Пап - Том I - от св. ПЕТРА ДО СВ. СИМПЛИЦИЯ - Содержание

От издателя
Глава I РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО
Введение
  • Св. Петр
  • Св. Лин
  • Св. Анаклет
  • Св. Климент I
  • Св. Оварист
  • Св. Александр I
  • Св. Сикст I
  • Св. Телесфор
  • Св. Игин
  • Св. Пий I
  • Св. Аницет
  • Св. Сотер
  • Св. Олевтер
  • Св. Виктор I
  • Св. Зефирин
  • Св. Каликст I
  • Св. Урбан I
  • Св. Понциан
  • Св. Антер
  • Св. Фабиан
  • Св. Корнелий
  • Св. Луций I
  • Св. Стефан I
  • Св. Сикст II
  • Св. Дионисий
  • Св. Феликс I
  • Св. Евтихиан
  • Св. Гай
  • Св. Марцеллин
  • Св. Марцелл I
  • Св. Евсевий
  • Св. Мильтиад
Глава II КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ
Введение
  • Св. Сильвестр I
  • Св. Марк
  • Св. Юлий I
  • Св. Либерии
  • Св. Дамас І
  • Св. Сириций
  • Св. Анастасий I
  • Св. Иннокентий I
  • Св. Зосим
  • Св. Бонифаций I
  • Св. Целестин I
  • Св. Сикст III
  • Св. Лев I Великий
  • Св. Илар
  • Св. Симплиций
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
БИБЛИОГРАФИЯ

Виталий Задворный - История Римских Пап - Том ІІ - от св. ФЕЛИКСА II до св. ПЕЛАГИЯ II - история Апостольского Престола в VI веке - Содержание

От издателя
Введение
  • Св. Феликс II (S. Felix II)
  • Св. Гелазий I (S. Gelasius I)
  • Анастасий II (Anastasius II)
  • Св. Симмах (S. Symmachus)
  • Св. Гормизд (S. Hormisdas)
  • Св. Иоанн I (S. Ioannes I)
  • Св. Феликс III (S. Felix III)
  • Бонифаций II (Bonifacius II)
  • Иоанн II (Ioannes II)
  • Св. Агапит I (S. Agapitus I)
  • Св. Сильверий (S.Silverius)
  • Вигилий (Vigilius)
  • Пелагий I (Pelagius I)
  • Иоанн III (Ioannes III)
  • Бенедикт I (Benedictus I)
  • Пелагий II (Pelagius II)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

История Римских Пап. Том IIIЗадворный Виталий - История Римских Пап. Том III - Григорий I – Сильвестр II

«ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ», 2019
ISBN 978-5-6042300-2-2

Задворный Виталий - История Римских Пап. Том III - Григорий I – Сильвестр II - Содержание

К читателям
Введение
  • Григорий I Великий (GREGORIUS I MAGNUS), святой
  • Сабиниан (SABINIANUS)
  • Бонифаций III (BONIFATIUS III)
  • Бонифаций IV (BONIFATIUS IV), святой
  • Деусдедит (DEUSDEDIT), святой
  • Бонифаций V (BONIFATIUS V)
  • Гонорий I (HONORIUS I)
  • Северин (SEVERINUS)
  • Иоанн IV (IOANNES IV)
  • Феодор I, Теодор I (THEODORUS I)
  • Мартин I (MARTINUS I), святой
  • Евгений I (EUGENIUS I), святой
  • Виталиан (VITALIANUS), святой
  • Адеодат (ADEODATUS)
  • Дон (DONUS), или Домн (DOMNUS)
  • Агафон (AGATHO), святой
  • Лев II (LEO II), святой
  • Бенедикт II (BENEDICTUS II), святой
  • Иоанн V (IOANNES V)
  • Конон (CONON)
  • Сергий I (SERGIUS I), святой
  • Иоанн VI (IOANNES VI)
  • Иоанн VII (IOANNES VII)
  • Сизинний (SISINNIUS)
  • Константин (CONSTANTINUS)
  • Григорий II (GREGORIUS II), святой
  • Григорий III (GREGORIUS III), святой
  • Захария (ZACHARIAS), святой
  • Стефан II (III) (STEPHANUS II)
  • Павел I (PAULUS I), святой
  • Стефан III (IV) (STEPHANUS III)
  • Адриан I (HADRIANUS I)
  • Лев III (LEO III), святой
  • Стефан IV (V) (STEPHANUS IV)
  • Пасхалий I (PASCHALIS I), святой
  • Евгений II (EUGENIUS II)
  • Валентин (VALENTINUS)
  • Григорий IV (GREGORIUS IV)
  • Сергий II (SERGIUS II)
  • Лев IV (LEO IV), святой
  • Бенедикт III (BENEDICTUS III)
  • Николай I Великий (NICOLAUS I), святой
  • Адриан II (HADRIANUS II)
  • Иоанн VIII (IOANNES VIII)
  • Марин I (MARINUS I)
  • Адриан III (HADRIANUS III), святой
  • Стефан V (VI) (STEPHANUS V)
  • Формоз (FORMOSUS)
  • Бонифаций VI (BONIFATIUS VI)
  • Стефан VI (VII) (STEPHANUS VI)
  • Роман (ROMANUS)
  • Феодор II, Теодор II (THEODORUS II)
  • Иоанн IX (IOANNES IX)
  • Бенедикт IV (BENEDICTUS IV)
  • Лев V (LEO V)
  • Сергий III (SERGIUS III)
  • Анастасий III (ANASTASIUS III)
  • Ландон (LANDO)
  • Иоанн X (IOANNES X)
  • Лев VI (LEO VI)
  • Стефан VII (VIII) (STEPHANUS VII)
  • Иоанн XI (IOANNES XI)
  • Лев VII (LEO VII)
  • Стефан VIII (IX) (STEPHANUS VIII)
  • Марин II (MARINUS II)
  • Агапит II (AGAPITUS II)
  • Иоанн XII (IOANNES XII)
  • Лев VIII (LEO VIII)
  • Бенедикт V (BENEDICTUS V)
  • Иоанн XIII (IOANNES XIII)
  • Бенедикт VI (BENEDICTUS VI)
  • Бенедикт VII (BENEDICTUS VII)
  • Иоанн XIV (IOANNES XIV)
  • Иоанн XV (IOANNES XV)
  • Григорий V (GREGORIUS V)
  • Сильвестр II (SYLVESTER II)
Заключение
Библиография
Индекс
История Римских Пап - Том IV

Задворный Виталий - История Римских Пап - Том IV - Иоанн XVII — Иннокентий III

Вступительное слово Архиепископа Павла Пецци
Μ.: Институт св. Фомы, 2024, 312 с.
ISBN 978-5-6048773-0-2

Задворный Виталий - История Римских Пап - Том IV - Иоанн XVII — Иннокентий III - Оглавление

Ad Lectores Benevolentes
Введение
  • Иоанн XVII (loannesXVII)
  • Иоанн XVII (loannes XVII)
  • Сергий IV (Sergius IV)
  • Бенедикт VIII (Benedictus VIII)
  • Иоанн XIX (loannes XIX)
  • Бенедикт IX (Benedictus IX)
  • Сильвестр III (Silvester III)
  • Григорий VI (Gregorius VI)
  • Климент II (Clemens II)
  • Дамас II (Damasus II)
  • Лев IX (Leo lx), Святой
  • Виктор II (Victor II)
  • Стефан IX (X) (Stephanus IX)
  • Николай II (Nicolaus II)
  • Александр II (Alexander II)
  • Григорий VII (Gregorius VII), Святой
  • Виктор III (Victor III), Блаженный
  • Урбан II (Urbanus II), Блаженный
  • Пасхалий II (Paschalis II)
  • Гелазий II (Gelasius II)
  • Каликст II (Calixtus II, Callistus II)
  • Гонорий II (Honorius II)
  • Иннокентий II (Innocentius II)
  • Целестин II (Coelestinus II)
  • Луций II (Lucius II)
  • Евгений III (Eugenius Ill), Блаженный
  • Анастасий IV (Anastasius IV)
  • Адриан IV (Hadrianus IV)
  • Александр III (Alexander III)
  • Луций III (Lucius III)
  • Урбан III (Urbanus III)
  • Григорий VIII (Gregorius VIII)
  • Климент III (Clemens III)
  • Целестин III (Coelestinus III)
  • Иннокентий III (Innocentius III)
Заключение
Библиография
Индекс (Список имен собственных)
Views 405
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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