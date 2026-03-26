Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Загадки Бога: ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной

Москва: Эксмо, 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-04-121222-3

Загадки Бога: ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной – Содержание

  • Почему добрый Бог допускает страдания невинных?

  • Как Бог может быть одновременно один и Троицей?

  • Как узнать волю Бога о человеке, если Он ее не говорит?

  • Почему Бог не убил Гитлера?

  • Как мог любящий Бог создать нас Своими рабами?

  • Почему Бог заставляет людей расплачиваться за грехи, порожденные несовершенством этого мира?

  • Правда, что Христос учил просто быть добрыми, а не какой-то религии?

  • Зачем просить о чем-то Бога в молитве, если Он о нас уже все наперед решил?

  • Почему люди не видят и не чувствуют Бога, если Он есть?

  • Если Бог милосердный, то как объяснить мировые катастрофы?

  • За что Он так с людьми?

  • Зачем бессмертному Богу понадобилось родиться как смертному человеку?

  • Почему Бог требует, чтобы Ему поклонялись?

  • Если человек хороший, но неверующий, он Богу неугоден?

  • Почему Бог сотворил человека, если знал, что миллионы людей не спасутся из-за греха?

  • Какая разница, в кого именно верить — в Христа, Вишну или Высший разум?

  • Если Бог призывает быть как дети, значит, Ему нужны инфантилы?

  • Если Бог есть Любовь, то почему Он отправляет грешников в ад на вечные муки?

  • Иисус говорил современникам, что вскоре вернется на землю — так где же Он?

  • На чем основана вера, что Христос действительно воскрес?

  • Как объяснить смерть Анании и Сапфиры? Неужели Бог может убить человека?

  • Почему бы Богу не уничтожить дьявола?

  • Если Христос воскрес и победил смерть, то почему люди продолжают умирать?

  • Бог создал человека или человек создал Бога?

Added 26.03.2026
