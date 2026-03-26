Загадки Бога: ответы на самые неудобные вопросы о Творце Вселенной

Москва: Эксмо, 2021. — 288 с.

ISBN 978-5-04-121222-3

Почему добрый Бог допускает страдания невинных?

Как Бог может быть одновременно один и Троицей?

Как узнать волю Бога о человеке, если Он ее не говорит?

Почему Бог не убил Гитлера?

Как мог любящий Бог создать нас Своими рабами?

Почему Бог заставляет людей расплачиваться за грехи, порожденные несовершенством этого мира?

Правда, что Христос учил просто быть добрыми, а не какой-то религии?

Зачем просить о чем-то Бога в молитве, если Он о нас уже все наперед решил?

Почему люди не видят и не чувствуют Бога, если Он есть?

Если Бог милосердный, то как объяснить мировые катастрофы?

За что Он так с людьми?

Зачем бессмертному Богу понадобилось родиться как смертному человеку?

Почему Бог требует, чтобы Ему поклонялись?

Если человек хороший, но неверующий, он Богу неугоден?

Почему Бог сотворил человека, если знал, что миллионы людей не спасутся из-за греха?

Какая разница, в кого именно верить — в Христа, Вишну или Высший разум?

Если Бог призывает быть как дети, значит, Ему нужны инфантилы?

Если Бог есть Любовь, то почему Он отправляет грешников в ад на вечные муки?

Иисус говорил современникам, что вскоре вернется на землю — так где же Он?

На чем основана вера, что Христос действительно воскрес?

Как объяснить смерть Анании и Сапфиры? Неужели Бог может убить человека?

Почему бы Богу не уничтожить дьявола?

Если Христос воскрес и победил смерть, то почему люди продолжают умирать?