Плутанина в питаннях християнського підходу до застосування сили сьогодні набрала загрозливих масштабів. Вона характерна і для людей не воцерковлених, і для практикуючих християн включно з духовенством. Забутість богословської «класики», що стосується теми спротиву злу силою, часто поєднується з якоюсь маніакальною схильністю накидати християнству образ вкрай пацифістського світогляду. В Україні ця проблема суттєво посилюється через занепад богословської культури.

Події останніх років змусили богословів та представників духовенства хоч якось пригадати скарби християнської думки, що народилися з релігійного осмислення ситуацій, коли добро має захищатись і утверджуватися за допомогою сили. Майдан відкрив простір реактуалізації вчення про революційне усунення злочинної влади. Московська агресія змусила пригадати концепцію справедливої війни. Проте кардинально перелому не відбулося.

Це особливо помітно на прикладі релігійного дискурсу війни. Цей дискурс можна влучно охарактеризувати словами видатного християнського апологета Клайва Стейплза Льюїса: «Чого я не можу зрозуміти, так це сучасних напів-пацифістів, які переконують людей, що, якщо вони вже змушені воювати, то хай, принаймні, соромляться цього. Це відчуття сорому позбавляє багатьох чудових молодих воїнів-християн того, що належить їм за правом, що є природним супутником сміливості: бадьорості, високого духа і рішучості». Виплеканий у сучасній Україні релігійний дискурс війни характеризується заплутаністю, сумбурністю, еклектичністю. Йому бракує богословської послідовності й особливої проповідницької сили, здатної підносити дух окремих людей і цілого суспільства.

Загребельний Ігор - Апостольство меча - Християнство і застосування сили

Київ: ФОП Халіков, 2017, 204 с.

ISBN 978-617-7565-07-8

Загребельний Ігор - Апостольство меча - Християнство і застосування сили - Зміст

Вступ

«Не убий». Історія одного непорозуміння

Не вбивай, а також... воюй і страчуй злочинців

Моральний ригоризм, субстанція вбивства і цінність життя

Прихід Христа і небезпека пацифістських утопій

Оманливе відлуння Нагірної проповіді

Ісус і Старий Завіт: скасування чи виконання?

Слово на захист зелотів

Повстання тих, чий час минув

Історичні катастрофи як підґрунтя християнської цивілізації

Зелотство Вандеї

Церква і війна: формування доктрини

З мечем римського солдата і вінцем мученика

Від Августина до Томи

Євангелізація меча

Казус св. Василія Великого

Священна війна

Доктрина війни перед викликами раннього Нового часу

Чи всяка влада від Бога?

Християнство і революція

Чому «немає влади не від Бога»?

Скинути тих, хто не від Бога

Коли готувати революцію?

Класична доктрина і виклики історії

Право на володіння зброєю і виклики новітнього тоталітаризму

Між самозахистом і покаранням

Гріхи гаплофобії

Право на зброю і принцип субсидіарності

Тенета пацифізму

Війна і мир

Мир тих, хто не вірить у вище покликання людини

Яснополянська проповідь

Сублімація трансцендентного

Між СРСР та троцькізмом

Алхімія теології визволення

Неподолана спокуса

Чи є місце апостолам з мечами у ХХІ столітті?