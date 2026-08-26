Загуменнов - Сквозь текст обретая Бога

В Ваших руках монография по «искусству толкования», «теории понимания и изъяснения смысла». Это исследование именно по герменевтике, что, однако, не отрицает его филологического профиля и не умаляет его богословского импульса. Получившийся в результате совместной трёхлетней работы (с 2022 по 2025 гг.) труд, к сожалению, лишь треть от исходно задуманного проекта, но, к счастью, он оказался на две трети больше, чем было запланировано на этом этапе.

В работе интерпретируются шесть поздних, опубликованных уже в 1870-х гг. в «Дневнике писателя», рассказов Ф. М. Достоевского: «Бобок» (1873), «Мальчик у Христа на ёлке» (1876, январь), «Мужик Марей» (1876, февраль), «Столетняя» (1876, март), «Кроткая» (1876, ноябрь), «Сон смешного человека» (1877, апрель). Этот выбор произведений не случаен. Общеизвестно, что великий русский писатель был религиозным человеком, но всегда ли «известность» о равноденно «знанию как», особенно в художественном творчестве? Последнее мы и стремились выяснить, выявить и, насколько возможно, непротиворечиво обосновать.

Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. – Сквозь текст обретая Бога – Опыты филологической герменевтики рассказов Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» 1870-х гг.

Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. Сквозь текст обретая Бога: опыты филологической герменевтики рассказов Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» 1870-х гг. – Вологда: Родники, 2025. – 156 с.

ISBN 978-5-9729-5217-5

Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. – Сквозь текст обретая Бога – Содержание