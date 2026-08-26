Загуменнов - Сквозь текст обретая Бога
В Ваших руках монография по «искусству толкования», «теории понимания и изъяснения смысла». Это исследование именно по герменевтике, что, однако, не отрицает его филологического профиля и не умаляет его богословского импульса. Получившийся в результате совместной трёхлетней работы (с 2022 по 2025 гг.) труд, к сожалению, лишь треть от исходно задуманного проекта, но, к счастью, он оказался на две трети больше, чем было запланировано на этом этапе.
В работе интерпретируются шесть поздних, опубликованных уже в 1870-х гг. в «Дневнике писателя», рассказов Ф. М. Достоевского: «Бобок» (1873), «Мальчик у Христа на ёлке» (1876, январь), «Мужик Марей» (1876, февраль), «Столетняя» (1876, март), «Кроткая» (1876, ноябрь), «Сон смешного человека» (1877, апрель). Этот выбор произведений не случаен. Общеизвестно, что великий русский писатель был религиозным человеком, но всегда ли «известность» о равноденно «знанию как», особенно в художественном творчестве? Последнее мы и стремились выяснить, выявить и, насколько возможно, непротиворечиво обосновать.
Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. – Сквозь текст обретая Бога – Опыты филологической герменевтики рассказов Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» 1870-х гг.
Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. Сквозь текст обретая Бога: опыты филологической герменевтики рассказов Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя» 1870-х гг. – Вологда: Родники, 2025. – 156 с.
ISBN 978-5-9729-5217-5
Загуменнов А. В., Артёмов Н. С. – Сквозь текст обретая Бога – Содержание
Предисловие
Введение
1. Поиск способа понять Бога: очерк становления зарубежной герменевтики
1.1. Дохристианская герменевтика
1.2. Герменевтика в первые века христианства
1.3. Христианская герменевтика текста. Возникновение экзегетики
1.4. Становление секулярного герменевтического аппарата до начала XX в.
1.4.1. Предтечи «секулярного поворота» в филологической герменевтике
1.4.2. Фридрих Шлейермахер
1.4.3. Вильгельм Дильтей
1.4.4. Эдмунд Гуссерль. Феноменология
2. Поиск способа понять друг друга: очерк становления герменевтики в России
2.1. Несколько слов о герменевтической культуре Древней Руси
2.2. Свт. Филарет Московский и перевод Священного Писания на русский язык
2.3. Критика секулярных толкований в трудах свт. Феофана Затворника
2.4. Адаптация зарубежной герменевтики: П. И. Аландинский
2.5. На пороге российской герменевтики: Г. Г. Шпет
2.6. Очерк истории «Тверской герменевтической школы»
2.7. Краткое изложение концепции филологической герменевтики Г. И. Богина
3. Проблема эпифеноменальности в достоевсковедении
3.1. Эпифеноменальность как форма превращённого понимания
3.2. Достоевский в либеральной критике XIX в.: В. Г. Белинский и А. И. Герцен
3.3. Ф. М. Достоевский в критической мысли славянофильства и умеренной интеллигенции: К. Н. Леонтьев; Н. Н. Страхов и его переписка с Л. Н. Толстым
3.4. Преодолевая эпифеноменальность: опыт духовной биографии автора
4. Опыт герменевтического прочтения рассказов Ф. М. Достоевского из «Дневника писателя»
4.1. «Бобок»
4.2. «Мальчик у Христа на ёлке»
4.3. «Мужик Марей»
4.4. «Столетняя»
4.5. «Кроткая»
4.6. «Сон смешного человека»
5. Предварительные итоги совмещения герменевтического и структурно-семиотического подходов: «Единый текст»
5.1. Точки схождения филологической герменевтики Г. И. Богина и структурной семиотики Ю. М. Лотмана
5.2. От семантизирующего типа понимания к первичной моделирующей системе
5.3. Теоцентричность поэтики художественных произведений из «Дневника писателя»: очерк вторичной моделирующей системы
Заключение
Список источников и литературы
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