Современному обществу свойственно множество заблуждений. Одни последователи нехристианских вероучений называют уникальность христианства мифом.

Другие считают, что разные вероучения должны сосуществовать, и пропаганда отдельных вероучений неправомерна, поэтому обсуждение преимуществ одних вероучений перед другими следует запретить.

Такие взгляды мешают понять истину. Если религиозные догмы могут восприниматься на интеллектуальном уровне, то они обязаны выдерживать испытания на логику, а не становиться популярными из-за сиюминутной прихоти общества. В этой книге содержатся логические подтверждения уникальности христианской веры.

Я собираюсь показать очевидное различие между Иисусом и теми, кого называют богами или пророками.

Я рассмотрю шесть вопросов, на которые Иисус ответил так, как не имел права ответить никто другой. Оппоненты не согласятся с этими ответами, но даже они не могут возражать против их уникальности.

Каждый Его ответ поразителен. Главы имеют достаточно большой объем, поскольку все ответы должны быть тщательно проанализированы.

Рави Захариас - Иисус среди других "богов"

Санкт-Петербургское христианское просветительское общество "Кредо", 2001г., 256 с.

ISBN 5-93628-020-9

Рави Захариас - Иисус среди других "богов" - Содержание

Предисловие

1. Тупик

2. Изменение адреса

3. Суть веры и поиск доказательств

4. Испытание души

5. Бог ли источник страданий?

6. Когда Бог молчит

7. А есть ли Садовник?

Рави Захариас - Иисус среди других "богов" - Предисловие

Начиная писать эту книгу, я немного волновался из-за сложности поставленной задачи.

Сложность заключалась не в том, что сказать, а в том, чтобы не сказать лишнее. Ведь мы живем в такое время, когда люди многое понимают с полуслова. Сейчас каждому позволительно верить во что угодно, лишь бы он не претендовал на монопольное владение истиной. С точки зрения общественной морали, каждый волен жить так, как ему заблагорассудится. Только не следует при этом объявлять свой жизненный путь наилучшим. Каждый предпочитает выбирать любую религию по вкусу и не любит, когда ему навязывают веру во Христа. Если философская или религиозная система имеет восточное происхождение, ей гарантирован иммунитет от критики, если же западное - ее ожидает шквальный огонь критики. Журналисты могут посетить христианскую церковь и затем поиздеваться над тем, что они там видели. Но они никогда бы не осмелились вести себя так же по отношению к восточным культам. Вот такое настроение свойственно современному западному обществу. Оно получило свое теоретическое обоснование в философии постмодернизма. Кстати, общественное настроение - не так уж безобидно, поскольку оно может заглушить голос истины.

А как же быть с теми, кто верит в Иисуса Христа? Для начала нужно сказать, что Он не был жителем Запада. Его притчи, например, настолько глубоко связаны с традициями Востока, что, по моему мнению, многим западным людям они до конца не понятны. Речь Христа, притчи и истории, которые Он рассказывал, Его проповеди - все насыщено восточными идиомами. При этом Его этическое и моральное учение круто изменило направление развития западной цивилизации. Только материалисты отказываются принять этот очевидный факт.

Модель христианства в современном обществе, достигшем высокого уровня технологического развития, есть не что иное, как эгоизм и сребролюбие, занимающие ее центральную часть, с отдельными христианскими идеями по периферии. Эта искаженная модель справедливо заслужила суровую критику. Однако нам следует помнить, что говорил св. Августин: "Мы никогда не должны судить об учении только по его критике".

Но если западный мир виновен в скрытой фальсификации Его учения, то восточный мир забывает о том, что породил множество религиозных учений, иногда весьма эксцентричных, но тщательно оберегаемых от любой критики. Во время работы над книгой я посетил несколько восточных богослужений.

На одном из них верующие прицепили к своей коже множество острых металлических крючков. Их щеки и языки были проткнуты металлическими спицами. Подобное зрелище пугало зрителей и, в первую очередь, детей. Возникает вопрос: отчего те же люди, кто критикует любые формы западной духовности, обходят молчанием подобную варварскую религиозную практику?