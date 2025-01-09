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Захаров - Откровения блудного сына

Захаров - Откровения блудного сына
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Каждый из нас в какой-то момент жизни может почувствовать себя «блудным сыном», растратившим свои силы, таланты и время на то, что не приносит счастья. Юрий Захаров в своей книге «Откровения блудного сына» с обезоруживающей искренностью описывает собственный путь через лабиринты ошибок и боли к свету истинной веры.

Юрий Захаров – Откровения блудного сына

М.: «Благовестие», 1997. – 208 с.

ISBN 5-85354-001-7

Юрий Захаров – Откровения блудного сына - Содержание

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. “Телепатический центр КГБ”

  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Смоленская спецпсихушка

  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Профессор Рабинович и «Брызги шампанского»

  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Таня Добржанская

  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Схватка с чекистом

  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. День фарцовки

  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Мания преследования

  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. И снова принудка и снова шиза

  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. В ад — за хиппи-мечтой

  • ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Роковой укольчик

  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Последняя ходка в психушку

  • ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Чудесное освобождение

  • ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. “По кровавым следам христиан"

  • ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Покаяние и обольщение

  • ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Духовная война

  • ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Ближе, Господь, к Тебе

  • ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Избавление

  • ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. "Пусть Иисус моим сердцем владеет..."

  • ЭПИЛОГ

Views 275
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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