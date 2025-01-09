Захаров - Откровения блудного сына
Каждый из нас в какой-то момент жизни может почувствовать себя «блудным сыном», растратившим свои силы, таланты и время на то, что не приносит счастья. Юрий Захаров в своей книге «Откровения блудного сына» с обезоруживающей искренностью описывает собственный путь через лабиринты ошибок и боли к свету истинной веры.
Юрий Захаров – Откровения блудного сына
М.: «Благовестие», 1997. – 208 с.
ISBN 5-85354-001-7
Юрий Захаров – Откровения блудного сына - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. “Телепатический центр КГБ”
ГЛАВА ВТОРАЯ. Смоленская спецпсихушка
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Профессор Рабинович и «Брызги шампанского»
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Таня Добржанская
ГЛАВА ПЯТАЯ. Схватка с чекистом
ГЛАВА ШЕСТАЯ. День фарцовки
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Мания преследования
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. И снова принудка и снова шиза
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. В ад — за хиппи-мечтой
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Роковой укольчик
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Последняя ходка в психушку
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Чудесное освобождение
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. “По кровавым следам христиан"
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Покаяние и обольщение
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. Духовная война
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Ближе, Господь, к Тебе
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. Избавление
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. "Пусть Иисус моим сердцем владеет..."
ЭПИЛОГ
No comments yet. Be the first!