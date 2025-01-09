Каждый из нас в какой-то момент жизни может почувствовать себя «блудным сыном», растратившим свои силы, таланты и время на то, что не приносит счастья. Юрий Захаров в своей книге «Откровения блудного сына» с обезоруживающей искренностью описывает собственный путь через лабиринты ошибок и боли к свету истинной веры.

Юрий Захаров – Откровения блудного сына

М.: «Благовестие», 1997. – 208 с.

ISBN 5-85354-001-7

Юрий Захаров – Откровения блудного сына - Содержание