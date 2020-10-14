Анатомия Холокоста

Во время Второй мировой войны нацисты и их пособники уничтожили в различных странах Европы примерно 6 миллионов евреев. Это было не просто уничтожение огромного числа людей, но и попытка уничтожить еврейскую нацию и ее культуру, как таковые. Сам по себе этот замысел и его исполнение представляются превосходящими меру человеческого разума, поэтому до сих пор историки и политологи разных стран мира продолжают изучение Катастрофы европейского еврейства, получившей в западной историографии название «Холокост». Однако Холокост был не просто страшным плодом воспаленного сознания нацистского диктатора, фанатично «зациклившегося» на зоологическом антисемитизме. Нет, если бы дело обстояло так просто, то мир, наверное, никогда бы не пережил ужасы Освенцима, Майданека и Треблинки. К сожалению, бредни нацистских главарей, «воплотившись в энергию масс», стали зловещей материальной силой, которая нашла свое выражение в целеустремленной государственной политике антисемитизма, реализуемой с немецкой педантичностью: начиная от ущемления политических, экономических и культурных прав евреев и заканчивая их массовым физическим истреблением. В программе НСДАП («25 пунктов»), принятой еще задолго до прихода нацистов к власти и создания лагерей смерти, пункты 4 и 5 декларировали полное изгнание евреев из общественной и культурной жизни Германии. В своей, печально известной, книге «Майн Кампф» Гитлер подвергал евреев яростным нападкам, как «мировое зло» и «разрушителей человеческой цивилизации». Он, в частности, утверждал: «В экономическом отношении евреи вредят государству до тех пор, пока государственные предприятия не становятся нерентабельными, денационализируются и переходят под еврейский финансовый контроль. В политическом отношении еврей бьет целые страны тем, что лишает их нужных средств, разрушает все основы национальной защиты, уничтожает веру в государственное руководство, начинает позорить всю предыдущую историю данного государства и забрасывает грязью все великое и значительное. ...Еврейский народ — при всем том, что внешне он кажется очень развитым, — на самом деле никакой истинной культуры не имеет, а в особенности не имеет никакой своей собственной культуры. Внешняя культура современного еврея на деле есть только извращенная им культура других народов. ...Евреи живут как паразиты на теле других наций и государств». И пришло время, когда человек, написавший эти строки, получил полную власть в одной из крупнейших и сильнейших стран мира. Он сумел превратил свой горячечный антисемитский бред в страшную государственно-организованную реальность... Однако до того, как началась Вторая мировая война и вовсю заработали печи лагерей смерти, еврейское население Германии почти семь лет испытывало на себе все прелести «национально социалистической революции», подвергаясь массированному, организованному с государственным размахом давлению во всех сферах политической, экономической и культурной жизни.

Владимир Захаров, Валерий Кулишов – В преддверии катастрофы – Германия 1933 - 1939 годы

2-е издание

Фонд – «Ковчег»

Издательство – Коллекция «Совершенно секретно» – 432 с.,

Москва – 2003 г.

ISBN 5-89048-115-0

Владимир Захаров, Валерий Кулишов – В преддверии катастрофы – Германия 1933 - 1939 годы – Содержание

Вместо предисловия

Введение

Машина ненависти запущена: формирование образа «врага нации»

«Только сильная власть освободит Германию от еврейства»

Нацистское расовое законодательство

Нацистская пропаганда в действии: «Еврей — несчастье Германии!»

Борьба с «еврейским влиянием» в экономике

Полицейские и специальные службы рейха в антиеврейской политике режима

«Удалить евреев из немецкой науки, образования и культуры»

Еврейская эмиграция из нацистского рейха

Заключение

Научно-справочный аппарат

Библиография

Приложения

Владимир Захаров, Валерий Кулишов – В преддверии катастрофы – Германия 1933 - 1939 годы – Нацистское расовое законодательство

Идеи расовых законов, направленных на сохранение «чистоты арийской крови», давно вынашивались нацистами. Еще за три Года до своего прихода к власти они сделали первую попытку принять закон, запрещавший браки и внебрачные интимные контакты между «чистокровными немцами» и «расово чуждыми элементами». Парламентская фракция растущей не по дням, а по часам партии национал-социалистов внесла на повестку дня работы рейхстага вопрос о принятии так называемой «расовой» поправки к «Закону о защите республики».

Поправка предусматривала наказание в виде длительного тюремного заключения и даже смертной казни для тех, «кто в результате кровосмесительной связи с представителями еврейской или цветной рас наносил ущерб расовой чистоте немецкой крови и физическому здоровью Германской нации». Попытка принять в условиях Веймарской республики откровенно расистский закон с треском провалилась, К чему нацисты, разумеется, были готовы. В то время им был важен не сам закон, а политическая шумиха вокруг него. Первые антиеврейские акты в законодательной сфере.

Придя к власти, нацисты сразу же взялись за расовое законодательство. В 1933 — 1935 годах ими был принят целый ряд законов, ставших основой для проведения политики государственного антисемитизма. Можно даже сказать, что именно законодательному направлению в эти годы отдавался бесспорный приоритет в «решении еврейской проблемы». Так, уже в феврале 1933 года был принят закон (он был опубликован только в апреле), запрещавший «мучить животных» и сделавший практически невозможным кошерный убой скота, из мяса которого готовилась ритуальная еврейская пища.

В то же время, создание законодательной базы для проведения политики государственного антисемитизма по определению было невозможно на базе демократической Веймарской конституции Германии. Поэтому самым первым, что сделали нацисты в юридической сфере, было принятие «Закона о защите правительства национального возрождения от действий подрывных сил» («Verordnung des Reichspraesidenten zur Abwehr heimtueckischer Angriffe gegen die Regierung der nationalen Erhebung») от 21 марта 1933 года.

За ним сразу же последовал «Закон о защите народа и государства» («Gesetz zur Behebung der Not vom Volk und Staat»), который предоставил Гитлеру чрезвычайные полномочия и создал конституционные основы для установления в Германии нацистской диктатуры. Он был подписан престарелым рейхс президентом Паулем фон Гинденбургом 28 февраля и вступил в действие 24 марта 1933 года, аннулировав, по сути, Веймарскую конституцию. Характерно, что в преамбуле закона имелась ссылка на то, что он принимается «для защиты от подрывающих государственные устои насильственных действий коммунистических сил».

Именно после принятия этого акта у нацистов были развязаны руки в законодательной сфере антиеврейской политики. Даже после введения Нюрнбергских расовых законов чрезвычайный «Закон о защите народа и государства» 1933 года по-прежнему служил законодательной основой для ликвидации последних остатков политических, экономических, религиозных и культурных прав немецких евреев. Практически все распоряжения, директивы, указания и предписания гестапо и СД о роспуске и ликвидации еврейских организаций, об аресте их активистов, о запрете на проведение общественных собраний, выступлений и т.д. содержали ссылку на чрезвычайный закон 1933 года, как на «правовую базу» антиеврейских акций.

Таким образом, нацисты рассматривали борьбу с коммунистической идеологией и ее конкретными носителями и борьбу с евреями как свою общую политическую задачу. Результаты не заставили себя долго ждать. Важные законы, определявшие новый статус евреев в немецком обществе, были опубликованы после первоапрельского (1933 г.) экономического бойкота еврейских предприятий, магазинов и фирм. Первым из них стал «Закон об упорядочении национального состава управленческого аппарата» от 7 апреля 1933 года, основной целью которого было изгнание из государственного аппарата страны евреев. Для нацистов представлялось неприемлемым то обстоятельство, что в 1933 году около 12 процентов работающих евреев были служащими государственных учреждений.