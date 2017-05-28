В отечественной историко-философской науке последнего десятилетия очевидна тенденция к объективности анализа философских учений, его независимости от какой-либо идеологии. Это можно наблюдать на примере изучения в России философской системы Рене Декарта (1596-1650).

Историки философии второй и третьей четвертей ХХ в. ставили на первое место физику и рационалистический метод Декарта, считая метафизику и один из ее существенных разделов - учение о Боге - если не просто данью имевшей во времена Декарта официальный статус христианской религии “поклоном в сторону консистории”, то, по крайней мере, следствием несовершенства картезианской механистической физики. В историко-философской науке же последних лет (работы В.В. Соколова, М.А. Гарнцева и других ученых) философская система Декарта осмысливается в ее цельности, и теология справедливо понимается как краеугольный камень не только метафизики, но и всего картезианского учения.

Залетный Алексей - Философская теология Декарта в российской историко-философской литературе 18 - 20 вв.

Специальность 09.00.03 - история философии

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук

Научный руководитель - доктор философских наук, профессор Кузнецов Виталий Николаевич

Москва - 2001 г.

Залетный Алексей - Философская теология Декарта в российской историко-философской литературе 18 - 20 вв. - Содержание

Введение

Глава первая. Место и роль понятия Бога в философии Декарта

# 1. Понятие “философской теологии” применительно к философии Декарта

# 2. От проблемы достоверности к понятию Бога. Доказательства бытия Бога

# 3. Функции понятия Бога в декартовом философском учении

# 4. Специфика декартовской концепции Бога

Глава вторая. Рассмотрение богопонимания Декарта в российской историко-философской литературе до середины 1920-х гг.

# 1. “Теологизаторская” тенденция

# 2. “Рационализаторская” тенденция

Глава третья. Картезианская теология в трактовке советских декартоведов

# 1. Советское декартоведение с середины 20-х по середину 50-х гг.

# 2. Советское декартоведение середины 50-х — первой половины 80-х гг.

Глава четвертая. Отечественное декартоведение конца 1980-х — начала 2000-х годов о картезианской теологии

# 1. Общее развитие отечественного декартоведения

# 2. Исследование философской теологии Декарта

Заключение

Список литературы

Залетный Алексей - Философская теология Декарта в российской историко-философской литературе 18 - 20 вв. - Заключение

Взаимодействие русской культуры с мировой включает в себя как один из непременных моментов знакомство, и критику мировой философской традиции. В это смысле философия является одной из интеллектуальных вершин культуры. Знакомство русской культуры с такой величиной мировой философии, как Декарт, обогащает ее. Однако недостаточно только поверхностного и общекультурного знания о философии. Потребности русской культуры привели к возникновению в конце XIX в. отечественного декартоведения.

Развитие отечественного декартоведения в течение всего времени его существования не было ровным. Оно знало периоды спада и периоды расцвета, периоды угасания интереса к философии Декарт и периоды возрождения такого интереса. Вместе с тем нельзя сказать, чтобы оно, однажды возникнув, переставало когда-нибудь существовать. В этом — его устойчивость как дисциплины.

Одним из важных факторов развития отечественного декартоведения была идеология. Наука, и в том числе история философии в России на протяжении XIX и почти всего ХХ века находились в определенных идеологических рамках. Влияние православной и коммунистической идеологии приводило к искажению понимания картезианской философии, его перекосу в ту или иную сторону. С конца XIX в. берет свое начало история переводов Декарта в России. Итог почти полуторавековой работы переводчиков (в их числе Н. А. Любимов, Н.Н. Сретенский, С.Ф. Васильев, С.Я. Штейнман-Топштейн и многие другие) — наличие на русском языке переводов почти всех сколько-нибудь значимых работ Декарта. Понимание философской теологии Декарта также было связано с определенными идеологическими ограничениями и теоретическими установками.

Тот факт, что господствующая идеология в России XIX — начала ХХ в. была православной, а развитие академической науки шло по пути, проложенному Просвещением, приводил к тому, что двумя основными тенденциями в развитии отечественного декартоведения становились “теологизаторская” и “рационализаторская”. При этом представители первой преувеличивали теологический характер философской теологии Декарта, были готовы трактовать ее в качестве действительно религиозного учения (Н.А. Любимов, С. Моложавый, И.К. Марков, С. Грузенберг), а представители второй, иногда допуская определенный перекос, могли вовсе игнорировать существование у Декарта учения о Боге (В.Я. Грот, Лопатин Л.М. и др.), однако большинство из них трактовало его лишь как частный метафизический вопрос (А.И. Введенский, Н.Н. Сретенский и др.).

В советский период господствующей становится коммунистическая марксистская идеология. Соответственно двумя тенденциями эпохи становятся тенденция к “атеологизации” картезианской философии и та, которую условно можно назвать объективной (она была связана в том числе с сохранением и развитием традиции дооктябрьского декартоведения). Первая из них была наиболее значимой в 20-е гг., в 30-е гг. некоторые крайние ее позиции подвергались критике, пересматривались в сторону большей умеренности; ее ослабление началось после смерти Сталина. Тем не менее и до конца советской эпохи можно было встретить заявления, что Декарт был только материалистом, что его учение о Боге несущественно для его философии, что на самом деле он был чуть ли не атеистом и т.д. Или же, во всяком случае, метафизические вопросы считались второстепенными и неважными (работы Н. Карева, Б.Э. Быховского, С. Васильева и др.). Представители объективной тенденции стремились, напротив, показать, какова была философия Декарта на самом деле, стремились к объективности и аутентичности, к признанию равноправности всех аспектов философии Декарта; эта тенденция набирала силу в поздние советские годы (В.В. Соколов в поздний период, В.Ф. Асмус М.А. Гарнцев, Я.А. Ляткер, М.К. Мамардашвили и др.).

Наличие этих тенденций определялось, конечно, не только наличием официально предписанной идеологии и какой-либо оппозиции ей. Определенное влияние на формирование этих тенденций оказывало и критическое и некритическое усвоение опыта западного декартоведения. Так, в частности, традиция религиозной интерпретации философской теологии Декарта получала подпитку из источника картезианской биографической традиции XVII-XVIII вв. (А. Байэ и др.). Напротив, традиция атеологизации Декартовой философской теологии восходит к противникам Декарта и картезианства XVII-XVIII вв. (критика Г.В. Лейбница и др.). Рационализация философии Декарта связана со стандартными — позитивистскими, неокантианскими, сциентистскими — интерпретациями XIX в.

Период начавшийся во второй половине 80-х гг. ХХ в. и продолжающийся и сейчас, сложнее охарактеризовать одним словом: тенденции, которые в нем возникают, еще не оформились. Тем не менее видны ресурсы развития отечественного декартоведения на новом этапе. Одним из важных факторов развития нового периода является возобновление интереса к собственно философской теологии Декарта (работы В.В. Соколова и Р.В. Котенко). Получают свое дальнейшее развитие исследование философской теологии Декарта в онтологическом плане (А.Л. Доброхотов), в плане изучение Cogito (М.А. Гарнцев) и в других планах.

Отечественное декартоведение находится на пути к дальнейшему развитию.