Пэт и Крис Залевски - Магическое Таро Ордена Золотой Зари

В данной книге, посвящённой Таро Золотой Зари Вы найдёте много новых идей и указаний, которые никогда не являлись частью оригинальных манускриптов Золотой Зари, но были приняты нашим собственным храмом Тота-Гермеса.

Одна из проблем, с которыми мы столкнулись, когда готовили эту книгу, заключалась в том, что оригинальные рукописи, с которыми мы работали, были чрезвычайно скудны, возможно по той причине, что ученики должны были сделать своё собственное исследование. Ранние манускрипты о Таро Золотой Зари были написаны таким образом, что они шли рядом с ритуалами Золотой Зари и лекциями знаний, и если человек знает ритуалы и бумаги Ордена, то он поймёт то, о чём написано в манускриптах. Таро Золотой Зари было создано в конце 1880-ых, и по сегодняшним стандартам немного страдает от определённого количества застоя.

С прошлого столетия появилось много новых идей нью эйдж касательно Таро, и они сильно увеличили его значение и направление. В храме Обитель Ра в Новой Зеландии это было понято многими его членами, делающими свои собственные примечания, которые включали большую часть этого дополнительного обучения, с той целью, чтобы мы имели основной эволюционный подход. Мы упоминаем это, потому что храм Обитель Ра по времени существовал дольше всех храмов Золотой Зари, шестьдесят шесть лет (1912-1978) и он дал нам направление того, как должна развиваться Золотая Заря под лавиной нового материала по Таро, который теперь становится доступным для широкой публики.

Мы решили, что было бы глупо игнорировать дополнительное обучение и останавливаться на том, что было в манускриптах, поскольку тогда мы бы имели очень тонкую книгу о Таро. То, что представлено в этом томе, является как традиционным материалом, так и дополнительным пониманием нью-эйдж, всё это используется в нашем собственном Храме Тота Гермеса и частично использовалось в Храме Обитель Ра. Мы ничего не изменили, а просто добавили там, где в этом была необходимость.

Пэт и Крис Залевски - Магическое Таро Ордена Золотой Зари

Arthemius Publishing, 2018 г. - 343 с.

ISBN 978-1-387-68531-8

Пэт и Крис Залевски - Магическое Таро Ордена Золотой Зари - Содержание

Введение

Из истории

Таро и Каббала

Каббала и Макропрозоп – Придворные Карты

Четыре цветовых шкалы применительно к Таро

Старшие Арканы Таро

Дурак

Маг

Верховная Жрица

Императрица

Император

Иерофант

Возлюбленные

Колесница

Сила

Отшельник

Колесо Фортуны

Правосудие

Повешенный

Смерть

Умеренность

Дьявол

Разрушенная Башня

Звезда

Луна

Солнце

Суд

Вселенная

Придворные карты

Рыцарь Жезлов

Королева Жезлов

Король Жезлов

Принцесса Жезлов

Рыцарь Кубков

Королева Кубков

Король Кубков

Принцесса Кубков

Рыцарь Мечей

Королева Мечей

Король Мечей

Принцесса Мечей

Рыцарь Дисков

Королева Дисков

Король Дисков

Принцесса Дисков

Младшие Арканы

ЖЕЗЛЫ

КУБКИ

МЕЧИ

ДИСКИ

Предсказание и Таро

Церемониальный Ритуал и Предсказание