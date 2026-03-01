Залин - Платон и греческая утопия

Научное издание «Платон и греческая утопия» (2023) выдающегося немецкого исследователя Эдгара Залина представляет собой фундаментальный труд, посвященный генезису и эволюции политической мысли Античности. Автор вступает в полемику с позитивистской наукой XIX века, которая рассматривала утопии как «бесполезную игру ума», и доказывает, что античный «роман о государстве» является творческим актом самопознания культуры. В центре исследования находится платоновская Politeia, которую Залин анализирует не как абстрактную схему, а как живую форму, органически вытекающую из духа греческого полиса и метафизики Платона.

Книга предлагает панорамный обзор греческих проектов идеального устройства: от диалогов Платона «Государство» и «Законы» до аристотелевской «Политики» и стоической утопии Зенона. Залин подробно останавливается на малоизученных памятниках, таких как «Священная запись» Эвгемера и «Острова Солнца» Ямбула, прослеживая, как греческая мысль трансформировалась при столкновении с реальностью Римской империи в трудах Цицерона. Автор подчеркивает, что для античного человека утопия была не «планом прогресса», а поиском совершенного ритма жизни и воспитания мудрости, необходимой правителю.

Особое внимание в работе уделено переходу «от утопии к науке» и различию между греческой, христианской и рационально-прогрессистской формами утопического сознания. Исследование Залина, выпущенное в престижной серии Platoniana издательством «Владимир Даль», снабжено глубоким вступительным очерком В. В. Мовчана. Эта книга будет незаменима для философов, историков и политологов, стремящихся понять внутренние импульсы западной государственности и увидеть за сухими политическими теориями живую поэзию и мысль великой культуры.

СПб.: Владимир Даль, 2023. — 416 с.

ISBN 978-5-93611-533-7

