В этой книге автор обращается к самому нежному и широкому призыву Иисуса Христа, исследуя его глубину и значение для каждого человека. Замуруев подчеркивает, что слова Спасителя обращены не к «праведникам» или «достойным», а именно к тем, кто чувствует себя обремененным грехами, жизненными заботами или душевной пустотой. Автор раскрывает характер Бога как любящего Отца, Который не просто ждет возвращения блудных детей, но Сам активно призывает их к Себе, предлагая безусловное принятие и покой, который невозможно найти в материальном мире.

Основная часть труда посвящена практическому ответу на этот призыв. Замуруев разбирает типичные препятствия — страх, чувство собственного недостоинства или ложные религиозные представления, которые мешают человеку сделать шаг навстречу Христу. Он показывает, что прийти к Богу — значит довериться Его Слову и принять Его прощение как дар. Книга написана в духе глубокого пасторского ободрения и служит ясным путеводителем для ищущих душ, напоминая, что двери Божьего милосердия открыты для каждого, кто готов откликнуться на этот кроткий, но властный зов: «Придите ко Мне».

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2009. – 130 с.

ISBN 978-5-7454-1147-2

О. И. Замуруев - Придите ко Мне все! – Содержание

От автора

Я ПРИХОЖУ К ТЕБЕ, ОТЕЦ!

КОНФЕТЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННОГО

ПРИДИТЕ КО МНЕ ВСЕ!

КРЫША

ПАДЕНИЕ

АЛЕНА

СХВАТКА

СПАСЕНИЕ

СЧЕТЧИК

ТЕРРОРИСТКА

ТЫ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ

АППЕНДИЦИТ

Дорогие друзья!

Молитва