Как у своих поклонников, так и у своих критиков Жан Бодрийяр пользуется репутацией уклончивого и двусмысленного мыслителя. Сторонники (особенно американские) «постмодернизма» сопровождают его имя религиозными эпитетами, странно контрастирующими с его атеистическими убеждениями и фактически подразумевающими не столько веру, сколько право пророчески противоречить себе, высказываться неопределенно и безответственно. Поборники (особенно европейские) строгой научности ставят те же самые «вольности» в упрек Бодрийяру, объявляя его врагом здравого рационального мышления.

Даже если французский ученый и мыслитель действительно дает повод к подобной сакрализации (либо положительной, либо отрицательной — сакральное вообще характеризуется амбивалентностью), в его творчестве можно выделить текст, отличающийся вполне однозначной тенденцией; в нем автор ясно занимает позицию, формулирует то, против чего и за что он выступает в современной культуре. Это «Символический обмен и смерть», пятая книга Жана Бодрийяра (он родился в 1929 г.), вышедшая в 1976 году и занимающая пограничное положение в его творчестве: ею ознаменованы окончание его первого, «научно-социологического» периода и попытка выйти на уровень философских конструкций. Здесь впервые имплицитно намечена трехчленная стадиальная схема, в которой появляется место для «постмодерна», хотя само это слово, заимствованное у американских критиков, вошло в словарь Бодрийяра лишь позднее (оп и до сих пор пользуется им с недоверием и часто заключает его в кавычки).

Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть

М.: "Добросвет", 2000

Переводчик: Зенкин С.Н.

ISBN: 5-7913-0047-6

Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть - Содердание

Жан Бодрийяр: время симулякров

От мифа к симулякру

Символическая альтернатива

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБМЕН И СМЕРТЬ

I. КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА

СТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ

КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА

ТРУД

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ДЕНЬГИ

ЗАБАСТОВКА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СИМУЛЯТИВНАЯ МОДЕЛЬ

ТРУД И СМЕРТЬ

II. ПОРЯДОК СИМУЛЯКРОВ

ТРИ ПОРЯДКА СИМУЛЯКРОВ

ЛЕПНОЙ АНГЕЛ

АВТОМАТ И РОБОТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМУЛЯКР

МЕТАФИЗИКА КОДА

ТАКТИЛЬНОСТЬ И БИНАРНОСТЬ

ГИПЕРРЕАЛИЗМ СИМУЛЯЦИИ

KOOL KILLER, ИЛИ ВОССТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОВ

III. МОДА, ИЛИ ФЕЕРИЯ КОДА

ЛЕГКОВЕСНОСТЬ УЖЕ-ВИДЕННОГО

МОДНАЯ «СТРУКТУРА»

ПЛАВАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗНАКОВ

«ВЛЕЧЕНИЕ» К МОДЕ

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛА

СУБВЕРСИИ НЕПОДВЛАСТНА

IV. ТЕЛО, ИЛИ КЛАДБИЩЕ ЗНАКОВ

ТЕЛО С МЕТКОЙ

ВТОРИЧНАЯ НАГОТА

«СТРИПТИЗ»

УПРАВЛЯЕМЫЙ НАРЦИССИЗМ

ИНЦЕСТУОЗНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

МОДЕЛИ ТЕЛА

«PHALLUS EXCHANGE STANDARD»

ДЕМАГОГИЯ ТЕЛА

ПРИТЧА

РАССКАЗ ЧЖУАН-ЦЗЫ О МЯСНИКЕ

V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ

ВЫДВОРЕНИЕ МЕРТВЫХ

ПОСЛЕЖИТИЕ, ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СМЕРТЬ

ЗАМОГИЛЬНОЕ ГЕТТО

DEATH POWER

ОБМЕН СМЕРТИ ПРИ ПЕРВОБЫТНОМ СТРОЕ

СИМВОЛИЧЕСКОЕ/РЕАЛЬНОЕ/ВООБРАЖАЕМОЕ

НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ОБМЕНА

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРОЙ

ДВОЙНИК И РАЗДВОЕНИЕ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ

ВЛЕЧЕНИЕ К СМЕРТИ

СМЕРТЬ У БАТАЯ

СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ СМЕРТЬ ТОЧЕЧНАЯ СМЕРТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ И КАТАСТРОФА

«ЕСТЕСТВЕННАЯ» СМЕРТЬ

СТАРОСТЬ И «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЖЕРТВЕННАЯ СМЕРТЬ

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

ШАНТАЖ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

FUNERAL homes И КАТАКОМБЫ

УПРАЗДНЕНИЕ СМЕРТИ

ОБМЕН БОЛЕЗНИ

СЕКСУАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕРТЬ, СМЕРТОНОСНОСТЬ ПОЛА

СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ

VI. ИСТРЕБЛЕНИЕ ИМЕНИ БОГА