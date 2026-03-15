Category ESXATOS BOOKS, Philosophy

Как у своих поклонников, так и у своих критиков Жан Бодрийяр пользуется репутацией уклончивого и двусмысленного мыслителя. Сторонники (особенно американские) «постмодернизма» сопровождают его имя религиозными эпитетами, странно контрастирующими с его атеистическими убеждениями и фактически подразумевающими не столько веру, сколько право пророчески противоречить себе, высказываться неопределенно и безответственно. Поборники (особенно европейские) строгой научности ставят те же самые «вольности» в упрек Бодрийяру, объявляя его врагом здравого рационального мышления.

Даже если французский ученый и мыслитель действительно дает повод к подобной сакрализации (либо положительной, либо отрицательной — сакральное вообще характеризуется амбивалентностью), в его творчестве можно выделить текст, отличающийся вполне однозначной тенденцией; в нем автор ясно занимает позицию, формулирует то, против чего и за что он выступает в современной культуре. Это «Символический обмен и смерть», пятая книга Жана Бодрийяра (он родился в 1929 г.), вышедшая в 1976 году и занимающая пограничное положение в его творчестве: ею ознаменованы окончание его первого, «научно-социологического» периода и попытка выйти на уровень философских конструкций. Здесь впервые имплицитно намечена трехчленная стадиальная схема, в которой появляется место для «постмодерна», хотя само это слово, заимствованное у американских критиков, вошло в словарь Бодрийяра лишь позднее (оп и до сих пор пользуется им с недоверием и часто заключает его в кавычки).

Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть

М.: "Добросвет", 2000

Переводчик: Зенкин С.Н.

ISBN: 5-7913-0047-6

Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть - Содердание

Жан Бодрийяр: время симулякров

  • От мифа к симулякру

  • Символическая альтернатива

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБМЕН И СМЕРТЬ

I. КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА

  • СТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ

  • КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА

  • ТРУД

  • ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

  • ДЕНЬГИ

  • ЗАБАСТОВКА

  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СИМУЛЯТИВНАЯ МОДЕЛЬ

  • ТРУД И СМЕРТЬ

II. ПОРЯДОК СИМУЛЯКРОВ

  • ТРИ ПОРЯДКА СИМУЛЯКРОВ

  • ЛЕПНОЙ АНГЕЛ

  • АВТОМАТ И РОБОТ

  • ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМУЛЯКР

  • МЕТАФИЗИКА КОДА

  • ТАКТИЛЬНОСТЬ И БИНАРНОСТЬ

  • ГИПЕРРЕАЛИЗМ СИМУЛЯЦИИ

  • KOOL KILLER, ИЛИ ВОССТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОВ

III. МОДА, ИЛИ ФЕЕРИЯ КОДА

  • ЛЕГКОВЕСНОСТЬ УЖЕ-ВИДЕННОГО

  • МОДНАЯ «СТРУКТУРА»

  • ПЛАВАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗНАКОВ

  • «ВЛЕЧЕНИЕ» К МОДЕ

  • МОДИФИКАЦИЯ ПОЛА

  • СУБВЕРСИИ НЕПОДВЛАСТНА

IV. ТЕЛО, ИЛИ КЛАДБИЩЕ ЗНАКОВ

  • ТЕЛО С МЕТКОЙ

  • ВТОРИЧНАЯ НАГОТА

  • «СТРИПТИЗ»

  • УПРАВЛЯЕМЫЙ НАРЦИССИЗМ

  • ИНЦЕСТУОЗНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ

  • МОДЕЛИ ТЕЛА

  • «PHALLUS EXCHANGE STANDARD»

  • ДЕМАГОГИЯ ТЕЛА

  • ПРИТЧА

  • РАССКАЗ ЧЖУАН-ЦЗЫ О МЯСНИКЕ

V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ

  • ВЫДВОРЕНИЕ МЕРТВЫХ

  • ПОСЛЕЖИТИЕ, ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СМЕРТЬ

  • ЗАМОГИЛЬНОЕ ГЕТТО

  • DEATH POWER

  • ОБМЕН СМЕРТИ ПРИ ПЕРВОБЫТНОМ СТРОЕ

  • СИМВОЛИЧЕСКОЕ/РЕАЛЬНОЕ/ВООБРАЖАЕМОЕ

  • НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ОБМЕНА

  • БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРОЙ

  • ДВОЙНИК И РАЗДВОЕНИЕ

  • ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ

  • ВЛЕЧЕНИЕ К СМЕРТИ

  • СМЕРТЬ У БАТАЯ

  • СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ СМЕРТЬ ТОЧЕЧНАЯ СМЕРТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ

  • НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ И КАТАСТРОФА

  • «ЕСТЕСТВЕННАЯ» СМЕРТЬ

  • СТАРОСТЬ И «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»

  • ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЖЕРТВЕННАЯ СМЕРТЬ

  • СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

  • ШАНТАЖ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

  • FUNERAL homes И КАТАКОМБЫ

  • УПРАЗДНЕНИЕ СМЕРТИ

  • ОБМЕН БОЛЕЗНИ

  • СЕКСУАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕРТЬ, СМЕРТОНОСНОСТЬ ПОЛА

  • СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ

VI. ИСТРЕБЛЕНИЕ ИМЕНИ БОГА

  • АНАГРАММА

  • ПОЭЗИЯ КАК ИСТРЕБЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ

  • КОНЕЦ АНАТЕМЫ

  • ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ИМЕН БОГА

  • ВООБРАЖАЕМОЕ ЛИНГВИСТИКИ

  • WITZ, ИЛИ ФАНТАЗМ ЭКОНОМИКИ У ФРЕЙДА

  • АНТИМАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА

  • ПО ТУ СТОРОНУ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

