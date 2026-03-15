Бодрийяр - Символический обмен и смерть
Как у своих поклонников, так и у своих критиков Жан Бодрийяр пользуется репутацией уклончивого и двусмысленного мыслителя. Сторонники (особенно американские) «постмодернизма» сопровождают его имя религиозными эпитетами, странно контрастирующими с его атеистическими убеждениями и фактически подразумевающими не столько веру, сколько право пророчески противоречить себе, высказываться неопределенно и безответственно. Поборники (особенно европейские) строгой научности ставят те же самые «вольности» в упрек Бодрийяру, объявляя его врагом здравого рационального мышления.
Даже если французский ученый и мыслитель действительно дает повод к подобной сакрализации (либо положительной, либо отрицательной — сакральное вообще характеризуется амбивалентностью), в его творчестве можно выделить текст, отличающийся вполне однозначной тенденцией; в нем автор ясно занимает позицию, формулирует то, против чего и за что он выступает в современной культуре. Это «Символический обмен и смерть», пятая книга Жана Бодрийяра (он родился в 1929 г.), вышедшая в 1976 году и занимающая пограничное положение в его творчестве: ею ознаменованы окончание его первого, «научно-социологического» периода и попытка выйти на уровень философских конструкций. Здесь впервые имплицитно намечена трехчленная стадиальная схема, в которой появляется место для «постмодерна», хотя само это слово, заимствованное у американских критиков, вошло в словарь Бодрийяра лишь позднее (оп и до сих пор пользуется им с недоверием и часто заключает его в кавычки).
Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть
М.: "Добросвет", 2000
Переводчик: Зенкин С.Н.
ISBN: 5-7913-0047-6
Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть - Содердание
Жан Бодрийяр: время симулякров
От мифа к симулякру
Символическая альтернатива
СИМВОЛИЧЕСКИЙ ОБМЕН И СМЕРТЬ
I. КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА
СТРУКТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЦЕННОСТИ
КОНЕЦ ПРОИЗВОДСТВА
ТРУД
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ДЕНЬГИ
ЗАБАСТОВКА
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СИМУЛЯТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ТРУД И СМЕРТЬ
II. ПОРЯДОК СИМУЛЯКРОВ
ТРИ ПОРЯДКА СИМУЛЯКРОВ
ЛЕПНОЙ АНГЕЛ
АВТОМАТ И РОБОТ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМУЛЯКР
МЕТАФИЗИКА КОДА
ТАКТИЛЬНОСТЬ И БИНАРНОСТЬ
ГИПЕРРЕАЛИЗМ СИМУЛЯЦИИ
KOOL KILLER, ИЛИ ВОССТАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ЗНАКОВ
III. МОДА, ИЛИ ФЕЕРИЯ КОДА
ЛЕГКОВЕСНОСТЬ УЖЕ-ВИДЕННОГО
МОДНАЯ «СТРУКТУРА»
ПЛАВАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗНАКОВ
«ВЛЕЧЕНИЕ» К МОДЕ
МОДИФИКАЦИЯ ПОЛА
СУБВЕРСИИ НЕПОДВЛАСТНА
IV. ТЕЛО, ИЛИ КЛАДБИЩЕ ЗНАКОВ
ТЕЛО С МЕТКОЙ
ВТОРИЧНАЯ НАГОТА
«СТРИПТИЗ»
УПРАВЛЯЕМЫЙ НАРЦИССИЗМ
ИНЦЕСТУОЗНАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
МОДЕЛИ ТЕЛА
«PHALLUS EXCHANGE STANDARD»
ДЕМАГОГИЯ ТЕЛА
ПРИТЧА
РАССКАЗ ЧЖУАН-ЦЗЫ О МЯСНИКЕ
V. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ
ВЫДВОРЕНИЕ МЕРТВЫХ
ПОСЛЕЖИТИЕ, ИЛИ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ СМЕРТЬ
ЗАМОГИЛЬНОЕ ГЕТТО
DEATH POWER
ОБМЕН СМЕРТИ ПРИ ПЕРВОБЫТНОМ СТРОЕ
СИМВОЛИЧЕСКОЕ/РЕАЛЬНОЕ/ВООБРАЖАЕМОЕ
НЕПРЕЛОЖНОСТЬ ОБМЕНА
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ И ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРОЙ
ДВОЙНИК И РАЗДВОЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ И СМЕРТЬ
ВЛЕЧЕНИЕ К СМЕРТИ
СМЕРТЬ У БАТАЯ
СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ СМЕРТЬ ТОЧЕЧНАЯ СМЕРТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ И КАТАСТРОФА
«ЕСТЕСТВЕННАЯ» СМЕРТЬ
СТАРОСТЬ И «ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ»
ЕСТЕСТВЕННАЯ И ЖЕРТВЕННАЯ СМЕРТЬ
СМЕРТНАЯ КАЗНЬ
ШАНТАЖ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
FUNERAL homes И КАТАКОМБЫ
УПРАЗДНЕНИЕ СМЕРТИ
ОБМЕН БОЛЕЗНИ
СЕКСУАЛИЗИРОВАННАЯ СМЕРТЬ, СМЕРТОНОСНОСТЬ ПОЛА
СМЕРТЬ МОЯ ПОВСЮДУ, СМЕРТЬ МОЯ В МЕЧТАХ
VI. ИСТРЕБЛЕНИЕ ИМЕНИ БОГА
АНАГРАММА
ПОЭЗИЯ КАК ИСТРЕБЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ
КОНЕЦ АНАТЕМЫ
ДЕВЯТЬ МИЛЛИАРДОВ ИМЕН БОГА
ВООБРАЖАЕМОЕ ЛИНГВИСТИКИ
WITZ, ИЛИ ФАНТАЗМ ЭКОНОМИКИ У ФРЕЙДА
АНТИМАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
ПО ТУ СТОРОНУ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
