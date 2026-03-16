Потребление, по мысли Бодрийяра, — это характерно современный феномен, определяющий признак так называемого общества изобилия.

В таком обществе использование вещей не исчерпывается их простым практическим применением (какое имело место всегда и всюду) или даже их семиотическим применением как знаков отличия, богатства, престижа и т.д. (что тоже встречается во всех человеческих обществах). Потребление — это интенсивный процесс выбора, организации и регулярного обновления бытовых вещей, в котором неизбежно участвует каждый член общества. Приобретая вещи, человек стремится к вечно ускользающему идеалу — модному образцу-модели, опережает время благодаря покупке в кредит, пытается зафиксировать и присвоить себе время, собирая старинные, коллекционные вещи. Свои фантазмы и тревоги он проецирует на технические игрушки современной цивилизации — так называемые «гаджеты», на сложные автоматы и полуфантастических роботов, этот гибрид вещи и человека. Для утверждения и регулирования такого способа обращения с вещами служит реклама, цель которой — не столько способствовать продаже того или иного конкретного товара, сколько внедрять в сознание людей целостный образ общества, «одаривающего» своих членов материальными благами. Понятое таким образом, потребительство не знает предела и насыщения, поскольку имеет дело не с вещами как таковыми, а с культурными знаками, обмен которыми идет непрерывно и бесконечно, со все нарастающей скоростью. Эти знаки четко соотносятся друг с другом в рамках структурного кода, зато все больше отрываются от референтного, то есть собственно человеческого (личностного или родового) смысла; это знаки дегуманизиро-ванной культуры, в которой человек отчужден.

Жан Бодрийяр - Система вещей

(Фигуры Философии)

М. : РИПОЛ классик, 2020. - 256 с.

ISBN 978-5-386-13694-9

Жан Бодрийяр - Система вещей - Содержание

С. Зенкин - О первой книге Жана Бодрийяра

Введение

A. Функциональная система, или дискурс объекта

I. Структуры расстановки

II. Структуры среды

III. Заключение: природность и функциональность

Приложение: домашний мир и автомобиль

B. Нефункциональная система, или дискурс субъекта

I. Маргинальная вещь — старинная вещь

II. Маргинальная система: коллекция

C. Мета- и дисфункциональная система: гаджеты и роботы

D. Социоидеологическая система вещей и потребления

I. Модели и серии

II. Кредит

III. Реклама

Заключение: к определению понятия «потребление»