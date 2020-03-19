Нельзя сказать, что Геннадий Схоларий особенно избалован вниманием исследователей. Ему посвящено две монографии, а общее число работ о нем — около трех десятков. При большом объеме сочинений самого Схолария — более восьми томов — это число невелико. Для греков Схоларий превратился в фигуру символическую — он был первым Константинопольским патриархом при турках. И это было важнее, чем сама личность и творчество святителя. Свидетельством особого значения Геннадия Схолария для Константинопольского патриархата в наши дни является то, что его мозаичное изображение украшает главный вход нового здания Константинопольской патриархии, построенного несколько десятилетий назад. На Западе Схоларий стал известен с другой стороны — как переводчик католических богословов и участник Флорентийского собора, одобривший объединение.

Помимо упоминаний Схолария у греческих авторов XVI в., о чем шла речь выше, первым вполне научным исследованием о Схоларии было вышедшее в Париже в начале ХVIII в. латинское сочинения француза Евсевия Ренодо под названием «Евсевия Ренодо о жизни и писаниях Геннадия изыскание». Позже оно было переиздано Минем в его Патрологии. Эта работа разделена на две части: «Жизнь» (Vita) и «Писания» (Scriptа). Первая часть интересна сведениями о том, что же о Схоларии знали в то время на Западе. Особого внимания заслуживает упоминание теории «двух Схолариев», которую позже восприняли некоторые греческие ученые, и так она сохраняется до нашего времени. Ее происхождение и суть таковы: сочинения Константинопольского святителя, как утверждает Е. Ренодо, использовали католики и протестанты во время споров о преосуществлении. Обе стороны находили в сочинениях Схолария нечто, для себя подходящее, однако в какой-то момент католической стороне понадобилось для защиты своих позиций разделить Георгия Схолария (униата) и Геннадия Схолария (схизматика). Различие имен позволяло это сделать без особых проблем. Важно, что Е. Ренодо показывает идеологические, а не собственно научные основания такого разделения.

Александр Занемонец - Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский (1454-1456)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. ХIV+157 с.

Серия «История Церкви» ISBN 978-5-89647-217-9

Александр Занемонец - Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский (1454-1456) - Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ОБЗОР

ОЧЕРК ИСТОРИОГРАФИИ

Глава I

ГРЕЧЕСКИЕ АВТОРЫ ХV־ХVI ВВ. О ПАТРИАРШЕСТВЕ ГЕННАДИЯ СХОЛАРИЯ

Глава II

ХРИСТИАНСТВО И ВНЕШНИЕ: АПОЛОГИЯ — ПОЛЕМИКА

Глава III

ОБРАЗ МИРА И ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Занемонец - Геннадий Схоларий, патриарх Константинопольский (1454-1456) - Введение

Геннадий Схоларий - один из наиболее видных представителей палеологовской эпохи, один из «последних византийцев», но также и начинателей новой Греции. Именно ему довелось возглавить Константинопольскую церковь сразу после завоевания турками византийской столицы. Он оказался во главе Вселенского патриархата в такое драматическое время совсем неслучайно, поскольку еще до падения Византии Схоларий был одним из самых значительных людей церкви того времени. В первую очередь личность патриарха Геннадия в этот краткий, но очень важный период его патриаршества и будет в центре нашего исследования. Византия за свою более чем тысячелетнюю историю не раз оказывалась на краю гибели, но всегда умела выходить из очередного кризиса. Однако XV в. оказался действительно последним. Уже в первой половине столетия Византийская империя смогла сохраниться лишь чудом: если бы не разгром турок Тимуром в 1402 г. в битве при Анкаре, то Константинополь мог бы пасть на 50 лет раньше, чем это произошло. Вряд ли сами византийцы этого не понимали. Но даже десятилетия, предшествовавшие катастрофе, были временем интенсивной внутренней жизни угасающего государства. В первую очередь — жизни культурной и церковной. Геннадию Схоларию было суждено стать непосредственным участником значительной части этих событий. Увидел он также и начало новой эпохи в истории своего народа — эпохи турецкого владычества.

Большинство сведений о жизни Схолария автобиографичны. По-видимому, он происходил из состоятельной семьи, судя по тому, что с юности имел возможность учиться у самых известных византийских учителей того времени: среди своих наставников он называет Марка Евгеника, Иоанна Хортасмена, Иосифа Вриенния и Макария Афонского. Из занятий наиболее близка была Схоларию, по всей видимости, философия. Помимо общих философских штудий, он глубоко изучал и любил, в первую очередь, труды Аристотеля и его греческих комментаторов. Изучил он также латинские и арабские (в латинском переводе) комментарии Стагирита. Из иностранных языков Схоларий знал, без сомнения, латынь, о чем свидетельствуют его многочисленные переводы из латинских богословов, и, вполне возможно, итальянский. Оба эти языка он мог выучить через контакты с немалым латинским населением Константинополя.

Эта небольшая работа посвящена исключительно периоду патриаршества Геннадия Схолария (1454-1456 гг.), которое имело особое значение для Константинопольской церкви и греческого народа как время перехода к совершенно новым условиям: пала Византийская империя, и началась туркократия. В центре внимания нашего исследования будет личность самого патриарха. Пытаясь понять его мироощущение и рассматривая его деятельность в период патриаршества, мы постараемся увидеть человека, которому довелось стать предстоятелем Константинопольской церкви в эпоху заката Византии и первых лет турецкого владычества. В данном случае принцип нашей работы - исследовать «от внешнего к внутреннему». Сначала мы рассмотрим то, каким видели патриарха Геннадия современные ему и более поздние греческие авторы, потом обратимся к текстам Схолария этого периода, обращенным к нехристианам, то есть ко внешнему для него миру, и, наконец, остановим наше внимание на сочинениях святителя, адресованных к своим - к вверенной ему пастве.