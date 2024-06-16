Нам всем нравятся приключения, и не только такие, какие показывают по телевизору и в кино, но и маленькие события, из которых состоит жизнь: мы не прочь полюбоваться закатом, послушать хорошую музыку, побыть рядом с кем-то из близких, съездить в отпуск.

Евангелия рассказывают о жизни Иисуса как о приключении, как о сказке, случившейся «давным-давно за тридевять земель». Среди персонажей этой истории — преступники и священники, мужчины и женщины, богатые и бедные, образованные люди и неграмотные, больные и здоровые. Все это самые обычные люди, но их объединяет желание узнать Иисуса, стать ближе к Нему.

Одни следовали за Иисусом из любопытства, другие из преданности, а кое-кто наблюдал за ним критическим взором. Персонажи Евангелий очень похожи на нас: они, как и мы, не вполне понимают, как надо воспринимать Иисуса, и личная встреча с Ним часто повергает их в смятение.

Иисус, каким мы видим Его в Евангелиях, оказывается человеком удивительным и не вполне поддающимся описанию. Он то плотник, то учитель, то рассказчик притч, то любитель застолий. Он чудотворец, целитель, экзорцист, поэт, мистик, мятежник, Мессия, пророк, Сын Божий... Иисус (как и всякий человек) остается не разгаданной до конца тайной, Он ускользает от жестких определений и примитивных толкований.

Задача этой книги — исследовать образ Иисуса, созданный Евангелиями. Мы попытаемся ближе понять, Кто Он и чему учил. Этот путь к пониманию и будет приключением, волнующим и увлекательным. Вот уже две тысячи лет мир и Церковь пытаются ответить на вопрос, за кого люди принимают Иисуса. Мы присоединяемся к поискам, длящимся много столетий. Этот раздел науки называется «христология», то есть, буквально, «слова» (logia, по-гречески) о Христе (Christos, по-гречески). Нам предстоит обнаружить, что фундаментом для христологии служат историческая личность Иисуса, Писания и живое, развивающееся предание Церкви.

Разумеется, мы не будем и пытаться рассмотреть все эти источники. В данной книге мы ограничимся тем представлением об Иисусе, которое можно получить из Евангелий, поместив их в контекст иудейской и греко-римской культуры I века общей эры1. Мы не будем обращаться к посланиям апостола Павла и к другим книгам Нового Завета: хотя эти и прочие христианские писания предлагают нам новый по сравнению с Евангелиями взгляд на Иисуса, они не укладываются в рамки настоящего труда.

При чтении этой книги не обязательно отождествлять Иисуса как историческую личность и Христа нашей веры. «Исторический Иисус» — это реально существовавший человек, Иисус из Назарета, о жизни которого нам известны некоторые факты: что Он говорил, как и в чем повлиял на жизнь своих современников. «Христос веры» — это комплекс христианских верований об Иисусе из Назарета (например, мы верим, что Он — Сын Божий).

Во всех четырех Евангелиях мы имеем дело с Христом веры, поскольку авторы Евангелий в первую очередь хотели объявить о своей вере в Иисуса, но при этом евангелисты снабжают нас информацией об «историческом Иисусе». Мы постараемся рассмотреть и то, и другое.

Чтобы помочь читателю разобраться, я помещаю в конце каждой главы вопросы для обсуждения. Я советую также держать под рукой Библию, сверяя тексты, на которые я буду ссылаться по ходу дела.

Первые главы посвящены миру, в котором родился и жил Иисус (глава первая), и Его еврейству (глава вторая). Средние главы описывают представления современников об Иисусе (глава третья), Его проповедь Царства Божьего (глава четвертая), Его мастерство рассказчика, преимущественно на материале притч (глава пятая). Особая тема — трапезы Иисуса и рассказ о тех, кто были Его сотрапезниками (глава шестая). Заключительные главы (седьмая и восьмая) посвящены смерти Иисуса и воскресению и их значению. Они завершаются призывом, обращенным ко всем читателям: задуматься о сути ученичества и ощутить призвание следовать за Иисусом (глава девятая).

Надеюсь, эта книга поможет всем, стремящимся узнать Иисуса и строить свою жизнь по Его образу. Пусть чтение будет для вас приключением, полным неожиданных поворотов и вдохновенных прозрений.

Артур Заннони - Иисус в Евангелиях - Учитель. Пророк. Друг. Мессия

Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2003. – 212 с. – («Читая Библию». Приложение к журналу «Мир Библии».)

ISBN 5-89647-076-2

Артур Заннони - Иисус в Евангелиях – Содержание

Введение

Глава первая Мир, в котором родился Иисус

Глава вторая Иисус — еврей

Глава третья Как Евангелия именуют Иисуса

Глава четвертая Иисус и Царство Божье

Глава пятая Иисус рассказывает притчи

Глава шестая У Господа за столом

Глава седьмая Смерть Помазанника Божьего

Глава восьмая Он воскрес, как Он и говорил

Глава девятая Призыв к ученичеству

Послесловие