Западная философия конца XX – начала XXI в

Западная философия конца XX – начала XXI в. Идеи. Проблемы. Тенденции

М. : ИФРАН, 2012. – 211 с.

ISBN 978-5-9540-0231-7

Западная философия конца XX – начала XXI в. Идеи. Проблемы. Тенденции - Содержание

  • Б.Л.Губман Философский универсализм и логика культурных миров. Альтернатива универсализма и культурно-исторической обусловленности философского знания

  • И.С.Вдовина «Философия жизни» Поля Рикёра

  • О.И.Мачульская Этическая концепция А.Конт-Спонвиля: новое учение о вечных добродетелях

  • И.А.Михайлов «Борьба за признание». Идея признания в социально-критической теории А.Хоннета

  • И.Д.Джохадзе Прагматизм: новое вино в старых мехах?

  • Ричард Бернстайн Метаморфозы прагматизма

  • Н.С.Юлина Квантовый подход к сознанию и философская критика

  • В.В.Старовойтов Посткляйнианская школа психоанализа в трудах У.Биона

  • З.А.Заритовская Теология освобождения в странах Латинской Америки

