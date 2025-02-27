Запрометова – Тора - Время - Вечность
«Антиисторичность» и даже «атемпоральность» раввинистического иудаизма в противоположность «историзму» библейского наследия еврейской мысли — общее место религиоведческих и культурологических работ. В классической раввинистической литературе нет разделения прошлого и будущего, время понимается совершенно по-другому. Появление исторических трудов Иосифа Флавия в конце первого столетия новой эры ознаменовало собой завершение историописания, одного из феноменов библейской еврейской цивилизации. Древняя история Израиля была запечатлена в Торе и не нуждалась в дополнении. Чем это было вызвано?
Большинство современных ученых ищут причины в реакции евреев на разрушение Второго Храма и общее ухудшение положения евреев в Средиземноморье. В иудаике нет единого мнения по вопросу реконструкции религиозной ситуации в Палестине изучаемой эпохи. Реакция на поражение трех восстаний против Рима — Великого восстания 66–73 гг., восстания диаспоры 115–117 гг. и восстания Бар- Кохбы 133–136 гг. — объясняется либо «усталостью от истории» и обращением к внеисторической сфере (Ньюснер, Йерушалми, Рузер и др.), либо расслоением общества и появлением интеллектуальной элиты, противопоставляемой толпе (Хенгель, Ковельман и др.). Период после разрушения Второго Храма (ок. 70 г. н.э.) был началом решающих изменений в интеллектуальной сфере еврейского общества, главное из которых заключалось в том, что Устная Тора начала постепенно приобретать законченную форму.
Устная Тора — собирательное название устной галахической (нормативной части иудаизма, регламентирующей религиозную и социальную жизнь евреев) и агадической (не имеющей религиозно-юридической регламентации — притчи, легенды, проповеди, философско-теологические рассуждения и т.п.) традиции, которая возникла после канонизации Торы (Пятикнижия Моисея, или Письменной Торы). Фиксирующие Устную Торы тексты раннего раввинистического иудаизма отличаются чрезвычайным разнообразием: это разветвленная система религиозных законов и норм (содержащаяся главным образом в Мишне и Талмудах — Иерусалимском и Вавилонском), толкования к Писанию (Мидраши — Берешит Рабба, Ваикра Рабба и др.), а также многочисленные образцы литургической поэзии. Мнения авторов этих текстов, таннаев (мудрецов эпохи Мишны, с начала нашей эры по 220 г.) и амораев (мудрецов эпохи Талмуда, 200–500 гг. н.э.), нередко весьма отличны как в общем подходе к Священному Писанию, так и в толковании отдельных мест Торы.
На кризис и конфликт как причину нового осмысления библейских понятий ссылается Йосеф Хайнеман, показывая, что авторы агадической литературы в процессе развития метода «творческого истолкования» смогли найти в Библии новые ответы и ценностные установки, сделавшие возможным религиозно осмысленное существование еврейского народа в рамках изменившейся реальности. Ньюснер утверждает, что Мишну следует рассматривать прежде всего как свод философского закона. Йерушалми считает появление «представлений, которые с современной точки зрения кажутся если не антиисторическими, то по меньшей мере внеисторическими» основным вкладом раввинистического наследия в еврейскую мысль позднейших поколений. В отличие от зарубежных исследований отечественная иудаика предлагает искать причину прекращения еврейского историописания в глубинных изменениях, происходивших в греко-римской и еврейской культурах эллинистической эпохи.
Ольга Запрометова – ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ: иудаизм и христианство — конфликт и рождение новых мировоззрений
Издатель – «А.В. Воробьёв»
Москва – 2025 г. / 200 с.
ISBN 978–5–93883–545–0
Ольга Запрометова – ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ: иудаизм и христианство — конфликт и рождение новых мировоззрений – Содержание
Предисловие богословского редактора
От автора
Введение
Глава 1. Атемпоральность Торы в ранней раввинистической традиции в свете проблематики еврейской эллинистической мысли
- Представления о времени и законе в историко-культурном контексте эпохи
- Еврейская эллинистическая мысль о Законе и времени
- Раввинистическая традиция о Торе и времени на фоне еврейской эллинистической мысли
Глава 2. Темпоральность Торы в ранней раввинистической традиции в свете еврейской апокалиптики поздней античности
- Предвечная Тора и преходящий мир еврейской апокалиптики
- Эсхатон и Тора в литературе общины Кумрана
- Разрушение Храма и вопрос об исполнении заповедей в раввинистической литературе на фоне еврейской апокалиптики
Глава 3. ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ в логиях Иисуса, посланиях Павла и агадической еврейской традиции
- Тора и время в логиях Иисуса
- Утверждение атемпоральности Торы Иисусом
- Изменение Торы в эпоху Мессии
- Изменение Торы в Царстве Небес / мире грядущем
- Темпоральность и атемпоральность Торы в посланиях Павла
- Параллели между представлениями о темпоральности Торы в логиях Иисуса, в посланиях Павла и в агадической еврейской традиции
- Заключение
- Библиография
- Указатель источников
- Предметно-именной указатель
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