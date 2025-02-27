«Антиисторичность» и даже «атемпоральность» раввинистического иудаизма в противоположность «историзму» библейского наследия еврейской мысли — общее место религиоведческих и культурологических работ. В классической раввинистической ли­тературе нет разделения прошлого и будущего, время понимается совершенно по-другому. Появление исторических трудов Иосифа Флавия в конце первого столетия новой эры ознаменовало собой завершение историописания, одного из феноменов библейской еврейской цивилизации. Древняя история Израиля была запечат­лена в Торе и не нуждалась в дополнении. Чем это было вызвано?

Большинство современных ученых ищут причины в реакции евреев на разрушение Второго Храма и общее ухудшение положения евреев в Средиземноморье. В иудаике нет единого мнения по вопросу ре­конструкции религиозной ситуации в Палестине изучаемой эпохи. Реакция на поражение трех восстаний против Рима — Великого вос­стания 66–73 гг., восстания диаспоры 115–117 гг. и восстания Бар- Кохбы 133–136 гг. — объясняется либо «усталостью от истории» и обращением к внеисторической сфере (Ньюснер, Йерушалми, Рузер и др.), либо расслоением общества и появлением интеллектуальной элиты, противопоставляемой толпе (Хенгель, Ковельман и др.). Период после разрушения Второго Храма (ок. 70 г. н.э.) был началом решающих изменений в интеллектуальной сфере еврей­ского общества, главное из которых заключалось в том, что Уст­ная Тора начала постепенно приобретать законченную форму.

Устная Тора — собирательное название устной галахической (нормативной части иудаизма, регламентирующей религиозную и социальную жизнь евреев) и агадической (не имеющей религиоз­но-юридической регламентации — притчи, легенды, проповеди, философско-теологические рассуждения и т.п.) традиции, которая возникла после канонизации Торы (Пятикнижия Моисея, или Письменной Торы). Фиксирующие Устную Торы тексты раннего раввинистического иудаизма отличаются чрезвычайным разнооб­разием: это разветвленная система религиозных законов и норм (содержащаяся главным образом в Мишне и Талмудах — Иеруса­лимском и Вавилонском), толкования к Писанию (Мидраши — Берешит Рабба, Ваикра Рабба и др.), а также многочисленные образцы литургической поэзии. Мнения авторов этих текстов, таннаев (мудрецов эпохи Мишны, с начала нашей эры по 220 г.) и амораев (мудрецов эпохи Талмуда, 200–500 гг. н.э.), нередко весьма отличны как в общем подходе к Священному Писанию, так и в толковании отдельных мест Торы.

На кризис и конфликт как причину нового осмысления библейских понятий ссылается Йосеф Хайнеман, показывая, что авторы агадической литературы в процессе развития метода «творческого истолкования» смогли найти в Библии новые ответы и ценностные установки, сделавшие возможным религиозно осмысленное существование еврейского народа в рамках изменившейся реальности. Ньюснер утверждает, что Мишну следует рассматривать прежде всего как свод фило­софского закона. Йерушалми считает появление «представлений, которые с современной точки зрения кажутся если не антиисто­рическими, то по меньшей мере внеисторическими» основным вкладом раввинистического наследия в еврейскую мысль поздней­ших поколений. В отличие от зарубежных исследований отече­ственная иудаика предлагает искать причину прекращения еврейско­го историописания в глубинных изменениях, происходивших в греко-римской и еврейской культурах эллинистической эпохи.

Ольга Запрометова – ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ: иудаизм и христианство — конфликт и рождение новых мировоззрений

Издатель – «А.В. Воробьёв»

Москва – 2025 г. / 200 с.

ISBN 978–5–93883–545–0

Ольга Запрометова – ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ: иудаизм и христианство — конфликт и рождение новых мировоззрений – Содержание

Предисловие богословского редактора

От автора

Введение

Глава 1. Атемпоральность Торы в ранней раввинистической традиции в свете проблематики еврейской эллинистической мысли

Представления о времени и законе в историко-культурном контексте эпохи

Еврейская эллинистическая мысль о Законе и времени

Раввинистическая традиция о Торе и времени на фоне еврейской эллинистической мысли

Глава 2. Темпоральность Торы в ранней раввинистической традиции в свете еврейской апокалиптики поздней античности

Предвечная Тора и преходящий мир еврейской апокалиптики

Эсхатон и Тора в литературе общины Кумрана

Разрушение Храма и вопрос об исполнении заповедей в раввинистической литературе на фоне еврейской апокалиптики

Глава 3. ТОРА, ВРЕМЯ и ВЕЧНОСТЬ в логиях Иисуса, посланиях Павла и агадической еврейской традиции