Защита человеческого достоинства верующих
В сфере противодействия экстремистской деятельности имеется ряд сложных проблемных вопросов интерпретации содержания референтных понятий «оскорбление религиозных чувств верующих», «унижение человеческого достоинства верующих по признаку отношения к религии» и др. От чёткого уяснения, исчерпывающе точной юридической интерпретации и объяснения сути данных понятий, особенностей и пределов возможностей их применения в судебной практике зависит качество юридической квалификации деяний по такого рода делам.
Это важно также и для понимания пределов того, где заканчивается свобода самовыражения (мысли, слова, творчества) и где начинается охраняемая и защищаемая правом (в том числе – уголовным правом) область религиозных чувств. И с другой стороны – для понимания того, где проходят пределы вмешательства государства в сферу свободы самовыражения в целях уголовно-правовой охраны и защиты религиозных чувств и достоинства личности верующих.
С юридической точки зрения, объектом преступного посягательства «богохульников» и «кощунников» является отнюдь не Бог, в пику тому, как это необоснованно пытаются представить защитники лиц, публично совершавших «богохульные» и «кощуннические» действия, ложно апеллируя к тому, что это – будто бы теологический вопрос, не подлежащий в силу этого судебному разбирательству.
В действительности, объектом преступного посягательства в такого рода ситуациях выступают люди (верующие), их права, свободы и законные интересы, их человеческое достоинство и религиозные чувства, а также связанные с необходимостью охраны и защиты достоинства личности верующих публичные интересы, в том числе в сфере общественной безопасности, в целом общественный порядок.
Защита человеческого достоинства верующих
Буки Веди, 2017. – 300 с.
ISBN 978-5-4465-1630-8
Защита человеческого достоинства верующих - Содержание
- Понкин И.В. Непосредственные объекты посягательств при совершении деяний, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих и на унижение их человеческого достоинства
- Слободчиков В.И., Понкин И.В., Троицкий В.Ю., Евдокимов А.Ю. Комплексное заключение от 01.11.2017 по фильму «Матильда» ..
- Слободчиков В.И., Понкин И.В., Троицкий В.Ю., Евдокимов А.Ю. Заключение от 29.03.2017 по сценарию и двум трейлерам фильма «Матильда»
- Кондратьев Ф.В., Понкин И.В. Заключение от 01.07.2017 по фильму «Гольциус и Пеликанья компания»
- Понкин И.В. Заключение от 27.07.2017 по содержанию и направленности фильма «Дора, или Сексуальные неврозы наших родителей» и роли актёра Ларса Айдингера в этом фильме
- Понкин И.В. Заключение от 22.06.2017 на книгу Ю.А. Бродского «Соловки. Лабиринт преображений» (М., 2017)
- Слободчиков В.И., Понкин И.В. Заключение от 25.08.2015 по экспонатам выставки «Скульптуры, которых мы не видим» в Центральном выставочном зале «Манеж» города Москвы (август 2015 года)
- Евдокимов А.Ю. Мнение специалиста 22.08.2015 по графическим работам В.А. Сидура
- Слободчиков В.И., Понкин И.В., Кондратьев Ф.В. Заключение от 19.10.2016 по фотографиям авторства Джока Стёрджеса
- Троицкий В.Ю., Понкин И.В. Заключение от 05.03.2015 по содержанию и направленности фильма «Левиафан»
- Троицкий В.Ю., Абраменкова В.В., Понкин И.В. Заключение комиссии экспертов от 23.05.2012 по делу участниц группы «Pussy Riot»
- Евдокимов А.Ю., Понкин И.В., Слободчиков В.И., Никольский Е.В. Комплексная психолого-культуролого-лингвистическая экспертиза от 10.04.2015 по оперной постановке «Тангейзер»
- Слободчиков В.И., Троицкий В.Ю., Понкин И.В. Заключение специалистов от 09.04.2014 по фильму «Вся правда о Ванге»
- Понкин И.В., Абраменкова В.В. Заключение специалистов от 21.03.2011 по выпуску № 4 журнала «Артхроника» за 2010 год
- Понкин И.В. Заключение от 24.11.2008 по содержанию анимационного сериала «Папский городок»
Понкин стал религиоведом