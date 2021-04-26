Защита человеческого достоинства верующих

В сфере противодействия экстремистской деятельности имеется ряд сложных проблемных вопросов интерпретации содержания референтных понятий «оскорбление религиозных чувств верующих», «унижение человеческого достоинства верующих по признаку отношения к религии» и др. От чёткого уяснения, исчерпывающе точной юридической интерпретации и объяснения сути данных понятий, особенностей и пределов возможностей их применения в судебной практике зависит качество юридической квалификации деяний по такого рода делам.

Это важно также и для понимания пределов того, где заканчивается свобода самовыражения (мысли, слова, творчества) и где начинается охраняемая и защищаемая правом (в том числе – уголовным правом) область религиозных чувств. И с другой стороны – для понимания того, где проходят пределы вмешательства государства в сферу свободы самовыражения в целях уголовно-правовой охраны и защиты религиозных чувств и достоинства личности верующих.

С юридической точки зрения, объектом преступного посягательства «богохульников» и «кощунников» является отнюдь не Бог, в пику тому, как это необоснованно пытаются представить защитники лиц, публично совершавших «богохульные» и «кощуннические» действия, ложно апеллируя к тому, что это – будто бы теологический вопрос, не подлежащий в силу этого судебному разбирательству.

В действительности, объектом преступного посягательства в такого рода ситуациях выступают люди (верующие), их права, свободы и законные интересы, их человеческое достоинство и религиозные чувства, а также связанные с необходимостью охраны и защиты достоинства личности верующих публичные интересы, в том числе в сфере общественной безопасности, в целом общественный порядок.