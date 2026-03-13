Книга Германа Зассе «Ми сповідуємо Ісуса Христа» є одним із найважливіших теологічних творів XX століття, написаним видатним лютеранським богословом у часи глибокої духовної та політичної кризи в Німеччині. Автор ставить за мету повернути сучасну Церкву до джерел її ідентичності — чистого сповідання віри, зафіксованого у Святому Письмі та Символах віри. Основна ідея твору полягає в тому, що Церква залишається живою і справжньою лише доти, доки вона безкомпромісно сповідує Христа як єдиного Господа, не піддаючись спокусам ідеологізації, культурного пристосування або політичного тиску.

Змістовна частина книги зосереджена на христології та еклезіології. Зассе детально аналізує значення сповідання (confessio) не просто як формального акту, а як екзистенційної відповіді віруючого на Боже Слово. Він проводить чітку межу між істинним євангельським вченням та різними формами ліберального богослов'я, які намагалися деміфологізувати Христа або перетворити Його на етичного вчителя. Автор приділяє значну увагу важливості Таїнств, зокрема Євхаристії, як реальної присутності Христа, навколо якої будується єдність Церкви. Книга пронизана глибоким відчуттям відповідальності за долю християнства у світі, що стрімко секуляризується.

Текст написаний у суворому академічному, але водночас палкому та сповідальному стилі. Герман Зассе майстерно поєднує глибоку ерудицію історика Церкви з непохитною вірою сповідника, що робить його аргументацію надзвичайно переконливою. Робота служить незамінним джерелом для вивчення лютеранської ортодоксії та її протистояння тоталітарним ідеологіям минулого століття. Це читання для тих, хто шукає твердий догматичний фундамент і хоче зрозуміти, чому сповідання Ісуса Христа є серцем і єдиним сенсом існування християнської спільноти.

Герман Зассе – Ми сповідуємо Ісуса Христа

Sterling Heights, Michigan: Lutheran Heritage Foundation, 2000. – 120 с.

Герман Зассе – Ми сповідуємо Ісуса Христа - Зміст