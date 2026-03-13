Книга Эриха Зауера «Бог, человечество и вечность» является завершающим аккордом его теологических изысканий, в которых он предпринимает попытку панорамного обзора судеб мира от вечности до вечности. Автор ставит задачу синтезировать библейскую антропологию и эсхатологию, чтобы показать конечное предназначение человека в Божьем мироздании. Основная идея произведения заключается в том, что история человечества — это не замкнутый цикл, а направленный процесс, имеющий своей целью полное и окончательное прославление творения через единение с Создателем в вечности.

Содержательная часть труда посвящена глубокому анализу будущих событий, описанных в библейских пророчествах, и их значению для настоящего. Зауер рассматривает вопросы личного бессмертия, промежуточного состояния души после смерти, воскресения мертвых и природы прославленного тела. Автор уделяет значительное внимание теме Божьего суда, который он трактует не только как возмездие, но и как окончательное восстановление справедливости и истины. Завершается книга величественным описанием «нового неба и новой земли», где Бог будет «всё во всём», а спасенное человечество вступит в эпоху бесконечного творческого служения и познания Божьей полноты.

Текст написан в возвышенном, созерцательном и одновременно логически выверенном стиле. Эрих Зауер мастерски переходит от детального разбора греческих и древнееврейских терминов к масштабным философским обобщениям, помогая читателю преодолеть страх перед неизвестностью будущего. Работа служит мощным источником надежды и духовного ободрения, предлагая интеллектуально честный взгляд на конечные вопросы бытия. Это чтение приглашает к серьезному размышлению о ценности земной жизни в перспективе вечности и помогает осознать величие призвания, предложенного человеку Творцом.

Эрих Зауэр - Бог человечество и вечность

СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ УКРАИНЫ КИЕВ —1991

Перевод с немецкого Г. Е. Адамовича

Под общей редакцией д-ра богословия

Эрих Зауэр - Бог человечество и вечность - Оглавление

Предисловие и вступление

Часть первая БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ ВО ХРИСТЕ

Глава 1. Небо и земля в Божием плане спасения

Глава 2. Семь главных способов откровения Божиего для человечества

Глава 3. Тайна Израильского народа

Глава 4. История храма Божиего

Глава 5 Свидетельство Ветхого Завета о Христе

Глава 6. Язычники пред Богом

Глава 7. История Христа

Глава 8. Нынешнее полное спасение во Христе .

Глава 9. Церковь живого Бога

Глава 10. «Дни» Божий

Глава 11. Судилище Христово и великий Белый Престол .

Глава 12. Триумф Царства Божиего .

Глава 13. Сатана — противник Божий.

Глава 14. Совокупный план Божий и Церковь

Часть вторая БИБЛИЯ-КНИГА ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ

Часть третья ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖИЕ

Размышления над двенадцатью главными возражениями против учения о Тысячелетнем Царстве

Примечания