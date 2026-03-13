Книга Эриха Зауера «Бог, человечество и вечность» является завершающим аккордом его теологических изысканий, в которых он предпринимает попытку панорамного обзора судеб мира от вечности до вечности. Автор ставит задачу синтезировать библейскую антропологию и эсхатологию, чтобы показать конечное предназначение человека в Божьем мироздании. Основная идея произведения заключается в том, что история человечества — это не замкнутый цикл, а направленный процесс, имеющий своей целью полное и окончательное прославление творения через единение с Создателем в вечности.
Содержательная часть труда посвящена глубокому анализу будущих событий, описанных в библейских пророчествах, и их значению для настоящего. Зауер рассматривает вопросы личного бессмертия, промежуточного состояния души после смерти, воскресения мертвых и природы прославленного тела. Автор уделяет значительное внимание теме Божьего суда, который он трактует не только как возмездие, но и как окончательное восстановление справедливости и истины. Завершается книга величественным описанием «нового неба и новой земли», где Бог будет «всё во всём», а спасенное человечество вступит в эпоху бесконечного творческого служения и познания Божьей полноты.
Текст написан в возвышенном, созерцательном и одновременно логически выверенном стиле. Эрих Зауер мастерски переходит от детального разбора греческих и древнееврейских терминов к масштабным философским обобщениям, помогая читателю преодолеть страх перед неизвестностью будущего. Работа служит мощным источником надежды и духовного ободрения, предлагая интеллектуально честный взгляд на конечные вопросы бытия. Это чтение приглашает к серьезному размышлению о ценности земной жизни в перспективе вечности и помогает осознать величие призвания, предложенного человеку Творцом.
Эрих Зауэр - Бог человечество и вечность
СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ УКРАИНЫ КИЕВ —1991
Перевод с немецкого Г. Е. Адамовича
Под общей редакцией д-ра богословия
Эрих Зауэр - Бог человечество и вечность - Оглавление
Предисловие и вступление
Часть первая БОЖИЙ ПЛАН СПАСЕНИЯ ВО ХРИСТЕ
Глава 1. Небо и земля в Божием плане спасения
Глава 2. Семь главных способов откровения Божиего для человечества
Глава 3. Тайна Израильского народа
Глава 4. История храма Божиего
Глава 5 Свидетельство Ветхого Завета о Христе
Глава 6. Язычники пред Богом
Глава 7. История Христа
Глава 8. Нынешнее полное спасение во Христе .
Глава 9. Церковь живого Бога
Глава 10. «Дни» Божий
Глава 11. Судилище Христово и великий Белый Престол .
Глава 12. Триумф Царства Божиего .
Глава 13. Сатана — противник Божий.
Глава 14. Совокупный план Божий и Церковь
Часть вторая БИБЛИЯ-КНИГА ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
Часть третья ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО БОЖИЕ
Размышления над двенадцатью главными возражениями против учения о Тысячелетнем Царстве
Примечания
