Книга Еріха Зауера «На світанку викуплення людства» є фундаментальною працею в галузі біблійного богослов'я, яка розглядає історію людства як цілісний і логічний план Божого спасіння. Автор ставить за мету простежити шлях викуплення від моменту створення світу до встановлення старозавітного закону, демонструючи єдність обох Заповітів. Головна ідея твору полягає в тому, що історія — це не ланцюг випадкових подій, а велична «драма викуплення», де кожен етап є кроком до приходу Месії, а Бог виступає як суверенний Режисер, що веде людство до відновлення втраченого союзу.

Змістовна частина праці зосереджена на глибокому аналізі перших книг Біблії через призму христоцентричності. Зауер детально розглядає значення сотворення людини, катастрофу гріхопадіння та першу обітницю про «насіння жінки», яка стає лейтмотивом усієї подальшої історії. Автор майстерно поєднує екзегезу священного тексту з історичним та археологічним контекстом, пояснюючи сенс Божих завітів із Ноєм та Авраамом як фундамент, на якому будується майбутнє спасіння. Книга допомагає читачеві побачити в старозавітних патріархах і обрядах прообрази майбутнього тріумфу Христа, підкреслюючи, що віра завжди була ключовою умовою стосунків людини з Творцем.

Текст написаний у класичному академічному стилі, проте він пронизаний глибоким духовним піднесенням і переконливістю. Еріх Зауер уникає сухого догматизму, роблячи богословські істини живими та актуальними для віруючої людини. Робота служить незамінним посібником для пасторів, студентів семінарій та всіх, хто прагне осягнути внутрішню логіку Біблії та зрозуміти масштабність Божого задуму. Це читання дарує надійний інтелектуальний фундамент і допомагає усвідомити власне місце в грандіозній історії викуплення, що триває й донині.

Еріх Зауер – На світанку викуплення людства

Б.в.д. – 176 с.

Еріх Зауер – На світанку викуплення людства – Зміст

Передмова

Вступ

Частина перша. Основа Біблійної історії Об’явлення

Розділ перший. Одвічність

Розділ другий. Мета створення світу

Розділ третій. Величність світобудування

Розділ четвертий. Походження зла

Частина друга. Первісне Об’явлення

Розділ перший. Безперечне покликання людини в раю

Розділ другий. Гріх і благодать

Розділ третій. Світанкова зоря спасіння

Розділ четвертий. Два шляхи людства

Розділ п’ятий. Заповіт з природою і світова історія

Розділ шостий. Програма для рас в історії спасіння

Розділ сьомий. Вавилонський суд над людством

Частина третя. Попереднє об’явлення в історії спасіння

А. Обітниці, покладені за основу Євангелії Розділ перший. Обсяг спасіння у Старому Заповіті Розділ другий. Чудова слава заповіту з Авраамом

Б. Таємниця народу Ізраїля Розділ третій. Покликання Ізраїля з дорученням служіння Розділ четвертий. Віступ Ізраїля і його скрутна мандрівка

В. Чому Бог дав Мойсееві закон? Розділ п’ятий. Значення закону Розділ шостий. Смертельний шлях під законом Розділ сьомий. Дорога життя через закон

Г. Новозаповітнє спасіння у Старому Заповіті Свідоцтво Боже через пророцтво Розділ восьмий. Пророки Божі Розділ дев’ятий. Пророче благовісти Розділ десятий. Месіянське пророцтво Приготування світу народів для спасіння Розділ одинадцятий. Часи народів Розділ дванадцятий. Повнота часу



Додаток

Хронологічна таблиця