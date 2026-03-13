Книга Еріха Зауера «Тріюмф Розп’ятого» є другою частиною його монументального дослідження історії спасіння, що зосереджується на новозаповітній епосі. Автор ставить за мету розкрити богословське значення приходу Ісуса Христа як кульмінації Божого об’явлення людству. Головна ідея твору полягає в тому, що смерть і воскресіння Христа не є випадковими історичними подіями, а становлять переможний центр світової історії, через який Бог остаточно долає гріх і відкриває шлях до вічного життя для всіх народів.

Змістовна частина праці пропонує глибокий аналіз Нового Заповіту, починаючи від втілення Слова і закінчуючи есхатологічним баченням майбутнього. Зауер детально розбирає місію Христа, значення Його жертви на Голгофі та тріумфальну силу Воскресіння, яка стає джерелом життя для Церкви. Автор розглядає період від П'ятидесятниці до завершення формування канону як динамічний процес поширення Божого Царства. Особлива увага приділяється концепції «Тіла Христового» та духовній боротьбі, в якій Церква, попри зовнішні виклики, залишається причетною до вже здобутої перемоги свого Голови.

Текст написаний у притаманному Зауеру стилі, де сувора біблійна аналітика поєднується з молитовним спогляданням. Автор успішно демонструє, як старозавітні прообрази знаходять своє повне та яскраве втілення в новозаповітній реальності. Робота служить незамінним посібником для тих, хто прагне систематизувати свої знання про Біблію та побачити в її текстах не просто збірку історій, а єдиний план Божої любові. Це читання зміцнює впевненість у торжестві Божої правди та надихає на свідоме служіння в світлі Христового тріумфу.

Ерих Зауер – Тріюмф Розп’ятого - Студія новозаповітньої історії об'явлення

З німецької мови переклав Проп. Дмитро Марійчук. – Вінніпег – Гартфорд: Накладом Християнського Видавництва "Дорога Правди", 1978. – 237 с.

Ерих Зауер – Тріюмф Розп’ятого – Зміст

Передмова

Примітка перекладача

Вступ

Частина перша: Схід з висоти

1-ий розділ: Явлення Відкупителя світу

2-ий розділ: Ім'я “Ісус Христос”. Потрійний уряд

3-ий розділ: Вістка про Царство Небесне

4-ий розділ: Вирішальний бій Голгофи

5-ий розділ: Тріюмф воскресення

6-ий розділ: Вознесення Переможця

7-ий розділ: Об'явлення Божого Царства

Частина друга: Церква Перворо джених

Секція перша: Покликання Церкви 1-ий розділ: Новий Божий народ 2-ий розділ: Апостол народів

Секція друга: Положення Церкви 1-ий розділ: Доморядництво Божої ласки 2-ий розділ: Недосліджене багатство Христове 3-ий розділ: Новий Заповіт Бога 4-ий розділ: Теперішнє особисте спасіння

Секція третя: Надія Церкви 1-ий розділ: Підхоплення і перше воскресіння 2-ий розділ: Судовий престіл Христа



Частина третя: Грядуще Царство Боже