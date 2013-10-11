Завальнюк- Родная речь в духовной жизни Беларуси
Книга Владислова Завальнюка, ксендза-декана Минского костела святого Сымона и святой Алёны на белорусском языке.
Родная речь в духовной жизни Беларуси - Владимир Завальнюк - Родная мова у духоуным жыццi Беларусi
Уладыслаў Завальнюк - ксёндз-дэкан, пробашч Мінскага касцёла святога Сымона і святой Алены, кандыдат гістарычных навук, магістр тэалогіі.
Рымска-Каталіцкая парафія святога Сымона і святой Алены.
Завальнюк У. Родная мова у духоуным жыццi Беларусi - Змест
Зварот да чытачоў
Настаў час павярнуцца абліччам да мовы беларускай
Разважанні над малітвай "Ойча наш" i іншымі малітоўнымі тэкстамі 16
Ойча наш
Вітана будзь, Марыя
Верую ў Бога
Настаў час павярнуцца абліччам да мовы беларускай
Разважанні над малітвай "Ойча наш" i іншымі малітоўнымі тэкстамі 16
Ойча наш
Вітана будзь, Марыя
Верую ў Бога
Пра дакладнасць ужывання слова
Узнёслая беларушчына ці запазычаная трасянка
Аб адзіным Евангеллі для беларусаў
Слова пра ўласныя асабовыя імёны
Зробім гістарычны экскурс
Біблія ў Беларусі
Узнёслая беларушчына ці запазычаная трасянка
Аб адзіным Евангеллі для беларусаў
Слова пра ўласныя асабовыя імёны
Зробім гістарычны экскурс
Біблія ў Беларусі
Неацэнная спадчына Скарыны
Параўнанне ўласных імён у розных выданнях Евангелля
Дадаткі
Дадатак 1. Мова - душа народа
Дадатак 2. Уласныя імёны, якія ўжываюцца ў Новым Запавеце
Дадатак 3. Спіс скарачэнняў
Дадатак 4. Геаграфічныя назвы, населеныя пункты, якія ўпамінаюцца ў Новым Запавеце
Дадатак 5. Кароткі тлумачальны слоўнік
Дадатакб. Арфаграфічны слоўнік
Дадатак 7. Словы i звароты ветлівасці
Выкарыстаная літаратура
Лемцюгова В.П. Водзыў пра кнігу кс. Уладыслава Завальнюка "Родная мова ў духоўным жыцці Беларусі"
Мальдзіс A.L Рэцэнзія пра кнігу кс. Уладыслава Завальнюка "Родная мова ў духоўным жыцці Беларусі"
Параўнанне ўласных імён у розных выданнях Евангелля
Дадаткі
Дадатак 1. Мова - душа народа
Дадатак 2. Уласныя імёны, якія ўжываюцца ў Новым Запавеце
Дадатак 3. Спіс скарачэнняў
Дадатак 4. Геаграфічныя назвы, населеныя пункты, якія ўпамінаюцца ў Новым Запавеце
Дадатак 5. Кароткі тлумачальны слоўнік
Дадатакб. Арфаграфічны слоўнік
Дадатак 7. Словы i звароты ветлівасці
Выкарыстаная літаратура
Лемцюгова В.П. Водзыў пра кнігу кс. Уладыслава Завальнюка "Родная мова ў духоўным жыцці Беларусі"
Мальдзіс A.L Рэцэнзія пра кнігу кс. Уладыслава Завальнюка "Родная мова ў духоўным жыцці Беларусі"
No comments yet. Be the first!