Книга Вальтера Заватски «Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны» (Soviet Evangelicals since World War II) по праву считается одним из самых авторитетных и объективных западных исследований протестантизма в Советском Союзе. Автор, будучи профессиональным историком и очевидцем многих описываемых событий, ставит перед собой задачу дать беспристрастный анализ жизни верующих за «железным занавесом». Основная идея произведения заключается в том, что евангельское движение в СССР было не маргинальной сектой, а мощной и жизнеспособной духовной силой, которая смогла адаптироваться к агрессивной атеистической среде, сохранив свою идентичность и динамику роста.

Содержательная часть монографии охватывает период от относительной либерализации религиозной политики в годы войны до начала 1980-х годов. Заватски подробно анализирует внутреннюю структуру и деятельность Всесоюзного совета евангельских христиан-баптистов (ВСЕХБ), а также подробно описывает драматический раскол 1960-х годов и возникновение Совета церквей (инициативников). Автор уделяет пристальное внимание «хрущевским гонениям», методам советской пропаганды, юридическому бесправию общин и, в то же время, удивительному феномену подпольного книгоиздательства «Христианин» и молодежного служения. Книга опирается на колоссальный объем источников: от официальных советских документов до интервью с узниками совести и лидерами братства.

Текст написан в глубоком исследовательском стиле, который при этом лишен сухости благодаря искреннему интересу автора к судьбам простых людей. Вальтер Заватски мастерски сочетает политический анализ с живыми свидетельствами, показывая, как вера становилась формой социального и духовного сопротивления тоталитарной системе. Работа служит незаменимым ресурсом для понимания корней современного протестантизма в странах СНГ и является обязательным чтением для всех, кто изучает историю холодной войны, социологию религии и права человека. Это книга о стойкости, которая помогает осознать, какую огромную цену заплатило евангельское братство за право открыто исповедовать свои убеждения.

Вальтер Заватски - Евангелическое движение в СССР после второй мировой войны

Центральный комитет менонитов в России, Москва 1995 г. – 559 с.

ISBN 0-8361-1238-5-RUS

