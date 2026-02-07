протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова

Переживаемое нами время на рубеже двух тысячелетий имеет особую атмосферу ожидания грядущих событий и одновременно оценки прошедшего. Это может быть верно выражено и осознано, если учитывать внутреннюю связь прошлого, настоящего и будущего. В такие периоды истории особенно проявляются попытки прикоснуться к тайне связи времен и увидеть в истинном свете свое прошлое, чтобы осознать настоящее и постараться исправить будущее. Поэтому наше время характеризуется повышенным интересом к проявлениям духовности и свидетельствам о благодатных действованиях Бога в этом мире, которые беспристрастно освещают истинное положение вещей. Эти проявления духовности должны иметь церковное признание и основываться на авторитете личной святости. А свидетельства православных подвижников всех эпох, обладая непреходящей ценностью, выявляют глубину и неповрежденность Предания Церкви и позволяют осознать веру сегодняшнего поколения христиан через ее догматическое осмысление. Догматы при этом не являются предметом отвлеченного богословствования, но исполняются жизни и ‘чистого смысла', чтобы мы ‘помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими’ (2 Пет 3:2).
Настоящее исследование имеет также своей целью проследить, как в ветхозаветную эпоху и эпоху раннехристианских авторов развивались представления о Святом Духе, обнаруживая Его персональные характеристики, каким образом это передано в Евангелии от Иоанна и последующем богословии Церкви. Наши рассуждения в первой части работы будем проводить, в основном опираясь на ключевые аспекты иоанновской пневматологии и соотнося с ними учения рассматриваемых авторов и традиций. Далее проанализируем те места оригинальных текстов творений мужей апостольских и их переводов, где выявляются авторские представления о Духе, и сопоставим их с тем, что было рассмотрено ранее. Во второй части рассмотрим особенности иоанновской пневматологии с учетом современных тенденций в библеистике и с привлечением понятий, отражающих форму и структуру Четвертого Евангелия. Далее рассмотрим аспекты влияния пневматологии апостола Иоанна на последующее богословие Церкви - Восточной и Западной, а также некоторые богословские проблемы Учения о Святом Духе в современном контексте.
протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова
протоиерей Георгий Завершинский
СПб.: Алетейя, 2022. - 242 с.
(Новая Византийская библиотека. Исследования)
ISBN 978-5-00165-467-4
Введение
1. Пневматология ветхозаветных авторов
1.1. Пятикнижие
1.2. Исторические книги
1.3. Пророки
1.3.1. Пророки до вавилонского плена
1.3.2. Пророки после вавилонского плена
1.4. Учительные книги
2. Мужи апостольские о Святом Духе
2.1. ‘Учение двенадцати апостолов’ (Дидахи)
2.2. Послание Псевдоварнавы
2.3. Послания Климента
2.3.1. Первое послание к Коринфянам
2.3.2. Второе послание к Коринфянам (неподлинное)
2.4. Пастырь Ерма
Выводы к 1 и 2 главам
3. Особенности пневматологии апостола Иоанна
3.1. Современные подходы к исследованию Евангелия от Иоанна
3.2. Структура и форма Евангелия от Иоанна
3.2.3. Хиастические структуры
3.2.4. Гипотеза Герхарда
3.3. Учение о Духе в Евангелии от Иоанна
3.3.1. Пролог
3.3.2. Крещение Господне
4. Отображение пневматологии апостола Иоанна в богословии Церкви
4.1. Основные вехи становления святоотеческой пневматологии
4.2. Аспекты современного богословия Святого Духа
4.2.1. О различии сущности и энергии в современном богословии
4.2.2. Паламизм и иоанновская пневматология
Выводы к 3 и 4 главам
Заключение
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Библиография
