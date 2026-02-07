протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова

Новая Византийская библиотека. Исследования

Переживаемое нами время на рубеже двух тысячелетий имеет особую атмосферу ожидания грядущих событий и одновременно оценки прошедшего. Это может быть верно выражено и осознано, если учитывать внутреннюю связь прошлого, настоящего и будущего. В такие периоды истории особенно проявляются попытки прикоснуться к тайне связи времен и увидеть в истинном свете свое прошлое, чтобы осознать настоящее и постараться исправить будущее. Поэтому наше время характеризуется повышенным интересом к проявлениям духовности и свидетельствам о благодатных действованиях Бога в этом мире, которые беспристрастно освещают истинное положение вещей. Эти проявления духовности должны иметь церковное признание и основываться на авторитете личной святости. А свидетельства православных подвижников всех эпох, обладая непреходящей ценностью, выявляют глубину и неповрежденность Предания Церкви и позволяют осознать веру сегодняшнего поколения христиан через ее догматическое осмысление. Догматы при этом не являются предметом отвлеченного богословствования, но исполняются жизни и ‘чистого смысла', чтобы мы ‘помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими’ (2 Пет 3:2).

Настоящее исследование имеет также своей целью проследить, как в ветхозаветную эпоху и эпоху раннехристианских авторов развивались представления о Святом Духе, обнаруживая Его персональные характеристики, каким образом это передано в Евангелии от Иоанна и последующем богословии Церкви. Наши рассуждения в первой части работы будем проводить, в основном опираясь на ключевые аспекты иоанновской пневматологии и соотнося с ними учения рассматриваемых авторов и традиций. Далее проанализируем те места оригинальных текстов творений мужей апостольских и их переводов, где выявляются авторские представления о Духе, и сопоставим их с тем, что было рассмотрено ранее. Во второй части рассмотрим особенности иоанновской пневматологии с учетом современных тенденций в библеистике и с привлечением понятий, отражающих форму и структуру Четвертого Евангелия. Далее рассмотрим аспекты влияния пневматологии апостола Иоанна на последующее богословие Церкви - Восточной и Западной, а также некоторые богословские проблемы Учения о Святом Духе в современном контексте.

протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова протоиерей Георгий Завершинский СПб.: Алетейя, 2022. - 242 с. (Новая Византийская библиотека. Исследования) ISBN 978-5-00165-467-4

