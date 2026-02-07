протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова

Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Add to Favorites
Category ORTHODOXY, Theology
Series Новая Византийская библиотека. Исследования
Новая Византийская библиотека. Исследования
Переживаемое нами время на рубеже двух тысячелетий имеет особую атмосферу ожидания грядущих событий и одновременно оценки прошедшего. Это может быть верно выражено и осознано, если учитывать внутреннюю связь прошлого, настоящего и будущего. В такие периоды истории особенно проявляются попытки прикоснуться к тайне связи времен и увидеть в истинном свете свое прошлое, чтобы осознать настоящее и постараться исправить будущее. Поэтому наше время характеризуется повышенным интересом к проявлениям духовности и свидетельствам о благодатных действованиях Бога в этом мире, которые беспристрастно освещают истинное положение вещей. Эти проявления духовности должны иметь церковное признание и основываться на авторитете личной святости. А свидетельства православных подвижников всех эпох, обладая непреходящей ценностью, выявляют глубину и неповрежденность Предания Церкви и позволяют осознать веру сегодняшнего поколения христиан через ее догматическое осмысление. Догматы при этом не являются предметом отвлеченного богословствования, но исполняются жизни и ‘чистого смысла', чтобы мы ‘помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими’ (2 Пет 3:2).
Настоящее исследование имеет также своей целью проследить, как в ветхозаветную эпоху и эпоху раннехристианских авторов развивались представления о Святом Духе, обнаруживая Его персональные характеристики, каким образом это передано в Евангелии от Иоанна и последующем богословии Церкви. Наши рассуждения в первой части работы будем проводить, в основном опираясь на ключевые аспекты иоанновской пневматологии и соотнося с ними учения рассматриваемых авторов и традиций. Далее проанализируем те места оригинальных текстов творений мужей апостольских и их переводов, где выявляются авторские представления о Духе, и сопоставим их с тем, что было рассмотрено ранее. Во второй части рассмотрим особенности иоанновской пневматологии с учетом современных тенденций в библеистике и с привлечением понятий, отражающих форму и структуру Четвертого Евангелия. Далее рассмотрим аспекты влияния пневматологии апостола Иоанна на последующее богословие Церкви - Восточной и Западной, а также некоторые богословские проблемы Учения о Святом Духе в современном контексте.

протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова

протоиерей Георгий Завершинский
СПб.: Алетейя, 2022. - 242 с.
(Новая Византийская библиотека. Исследования)
ISBN 978-5-00165-467-4

протоиерей Гергий Завершинский - Введение в православное учение о Святом Духе - Пневматологии Иоанна Богослова - Содержание

Введение
1. Пневматология ветхозаветных авторов
1.1. Пятикнижие
1.2. Исторические книги
1.3. Пророки
1.3.1. Пророки до вавилонского плена
1.3.2. Пророки после вавилонского плена
1.4. Учительные книги
2. Мужи апостольские о Святом Духе
2.1. ‘Учение двенадцати апостолов’ (Дидахи)
2.2. Послание Псевдоварнавы
2.3. Послания Климента
2.3.1. Первое послание к Коринфянам
2.3.2. Второе послание к Коринфянам (неподлинное)
2.4. Пастырь Ерма
Выводы к 1 и 2 главам
3. Особенности пневматологии апостола Иоанна
3.1. Современные подходы к исследованию Евангелия от Иоанна
3.2. Структура и форма Евангелия от Иоанна
3.2.3. Хиастические структуры
3.2.4. Гипотеза Герхарда
3.3. Учение о Духе в Евангелии от Иоанна
3.3.1. Пролог
3.3.2. Крещение Господне
4. Отображение пневматологии апостола Иоанна в богословии Церкви
4.1. Основные вехи становления святоотеческой пневматологии
4.2. Аспекты современного богословия Святого Духа
4.2.1. О различии сущности и энергии в современном богословии
4.2.2. Паламизм и иоанновская пневматология
Выводы к 3 и 4 главам
Заключение
Приложения
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Библиография
Views 500
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books