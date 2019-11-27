Доктринальная позиция современной Церкви адвентистов седьмого дня, выраженная в 28 основных пунктах вероучения, сложилась не сразу. Потребовались многие годы серьезного и глубокого исследования Священного Писания, прежде чем церковь пришла к признанию общепринятого сегодня исповедания веры.

В этой небольшой книге мы постараемся проследить историю становления основных вероучительных положений адвентистской церкви, историю, в которой молодой церкви в напряженной богословской дискуссии приходилось отстаивать свою доктринальную позицию, определившую в конечном счете ее уникальное и неповторимое лицо. Мы заметим, что главным источником богословского знания, авторитетным мерилом истины во все времена для церкви была Библия. Достаточно серьезное внимание в книге будет уделено сотериологической дискуссии относительно вопроса праведности по вере, связанной с оценкой результатов Миннеаполисской сессии Генеральной Конференции, а также дискуссии по вопросу Троицы, весьма актуальной в церкви сегодня.

Евгений Зайцев - На основе Божьего Слова - Краткая история доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня

Источник Заокский: Источник жизни, 2019. — 96 с.

Евгений Зайцев - На основе Божьего Слова - Краткая история доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня – Содержание

Предисловие

Роль движения У. Миллера

Осмысление пророчества Дан. 8:14

Дальнейшие поиски

Трехангельская весть Откровения

Суббота — истинный день богопоклонения

Христос — истинный Первосвященник

Посмертная участь человека

Дар пророчества

Библия — мерило истины

Субботние конференции

Праведность по вере

Парадоксальный характер Бога откровения

Краткая история основных вероисповедных актов Церкви АСД

Заключение

Евгений Зайцев - На основе Божьего Слова - Краткая история доктринального становления Церкви адвентистов седьмого дня - Роль движения У. Миллера

Церковь адвентистов седьмого дня как одно из направлений позднего протестантизма возникла в первой половине XIX века на волне так называемого адвентистского движения, вызванного повышенным интересом к идее скорого Второго пришествия Христа на землю (с лат. adventus — «приход», «пришествие»). Движение объединило в своих рядах тысячи христиан, принадлежавших к самым различным деноминациям. Важно подчеркнуть, что адвентистское движение возникло не в одной какой-то конкретной церкви или деноминации, и распространение его не ограничивалось одной страной или даже континентом. Не совсем корректно считать, что весть о скором Втором пришествии Христа проповедовалась в то время лишь американским фермером, баптистом по вероисповеданию, Уильямом Миллером. Можно было бы назвать более сга известных исследователей библейских пророчеств в разных странах, которые в это же примерно время, подчас независимо друг от друга, провозглашали ту же весть.

Вместе с тем следует признать, что именно движение У. Миллера (1782—1849), приковавшее в начале 40-х годов XIX века внимание широкой общественности США к скорому Второму пришествию Христа, сыграло ключевую роль в появлении Церкви адвентистов седьмого дня. Бог удивительным образом вел Миллера, чтобы объявить Свою весть о возвращении Христа в мир, прежде чем наступит Тысячелетнее царство. Провозглашая эту весть, Миллер фактически плыл против течения. В его дни широко были распространены представления о том, что сначала наступит «одна тысяча» лет мира и благоденствия на земле — эпоха своеобразного торжества христианства, когда все мусульмане и иудеи примут Христа, и лишь только после этого состоится пришествие Христа. Весь мир жил верой в неотвратимость прогресса. Человечеству нужно было пройти через ужасы двух мировых войн, чтобы усомниться в безоблачности своего будущего. Потребовалось не менее восьмидесяти лет и для протестантского мира, чтобы наконец-то согласиться с Миллером в том, что миллениум (Тысячелетнее царство) наступит лишь после Второго пришествия Христа.

С самого начала своей публичной деятельности Миллер утверждал, что его основная цель — обратить внимание людей на близкое пришествие Христа и побудить их приготовиться к этому великому событию. Он не собирался созидать новую церковь, утверждая надденоминационный характер всего движения. Огромнейшее внимание в рамках движения уделялось печатному слову. Основным организатором, покровителем и пропагандистом движения посредством печати стал Джошуа Хаймс. В 1841 году он выпустил в свет первый номер газеты «Знамения времени». Газета ставила целью распространение идей Миллера и развитие диалога по вопросу о Втором пришествии. «Знамения времени» были лишь первой ласточкой многочисленной периодики, освещающей миллеровское движение. Осенью 1842 года Миллер и Хаймс начали издавать «Полночный крик». За четыре недели было распространено десять тысяч экземпляров этой газеты. Затем издание ее стало еженедельным. В последующие месяцы, по мере того как все большее и большее число служителей разных церквей начали проповедовать в разных штатах о Втором пришествии Христа, стало обычным предпринимать издание газет с целью освещения этих событий.

В рамках движения была создана так называемая Библиотека Второго пришествия, вобравшая в себя все издаваемые брошюры, книги Миллера и других лидеров движения. Благодаря этому все приверженцы движения могли приобретать любое издание, могли давать читать эту литературу своим друзьям и соседям. Был подготовлен сборник гимнов под названием «Арфа Тысячелетнего царства», которым участники движения пользовались на своих многочисленных собраниях. Еще в самом начале своей деятельности на поприще главного пропагандиста движения Хаймс начал издавать брошюры с кратким обзором основных взглядов Миллера. Каждая из них стоила всего два-три цента. Часто их упаковывали и рассылали во все концы страны в почтовые отделения, в редакции газет с просьбой распространить их среди всех желающих. Связки этих брошюр вручали капитанам судов, с тем чтобы они могли оставлять их в портовых городах. К началу 1843 года эти брошюры читали уже во Франции и Германии. В мае 1844 года Хаймс заявил, что распространено более пяти миллионов экземпляров газет и брошюр адвентистского содержания. Успех, который обеспечивала движению У. Миллера издательская деятельность, в немалой степени определит в будущем интерес к данному методу евангелизации и молодой Церкви адвентистов седьмого дня. Но главным и определяющим для будущей церкви останется тот интерес, который был проявлен в лоне миллеритского движения к тексту Дан. 8:14.