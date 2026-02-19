Более 60 лет длится ближневосточный конфликт. Считается, что это конфликт между государством Израиль и палестинскими арабами. Иногда допускается, что второй стороной конфликта является арабский мир. Действительно, в целом ряде войн против Израиля участвовали Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, а другие арабские страны, пусть и не войсками, так в других формах оказывали им поддержку. А как быть с Ираном, который не является даже арабской страной? Ну, хорошо, - скажут, - пусть это будет конфликт между Израилем и арабо-мусульманским миром.
Данный наш труд имеет целью показать, что фактически в ближневосточном конфликте Израилю противостоит весь остальной мир. Даже США, которые считаются близким союзником Израиля, периодически подвергают его жесткому прессингу с целью заставить пойти на такие уступки арабам, которые создают смертельную угрозу его существованию.
Один из таких моментов Израиль переживает сейчас, в августе 2010 года, когда я начал этот труд. Администрация Барака Обамы вынудила обе стороны пойти на прямые переговоры, которые должны начаться 2 сентября в Вашингтоне. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступает с бодрыми заявлениями по поводу предстоящих переговоров, в действительности имеющих единственную цель - ублажить американского президента и его окружение. Достаточно послушать заявления другой стороны, чтобы сделать абсолютно точный прогноз: очередные переговоры ждет несомненный очередной провал.
В XX веке в мире имело место множество вооруженных конфликтов. Как будет показано в данном сочинении, ни в одном из них мировое сообщество не проявило столь неравного, несправедливого отношения к сторонам конфликта, как в этом. Именно это отношение мирового сообщества привело к тому, что стороны конфликта как бы поменялись местами. И именно поэтому ближневосточный конфликт длится столь беспрецедентно долго.
Несмотря на, казалось бы, большие усилия, прилагаемые мировым сообществом для его разрешения, конфликт этот не будет разрешен, пока вещи не будут названы своими именами: агрессор - агрессором, а жертва агрессии - жертвой, со всеми вытекающими последствиями. И пока это славное сообщество не перестанет требовать от Израиля уступок, равноценных его самоубийству.
Сообщество это неустанно ищет способы разрешения ближневосточного конфликта, но... как-то все предлагаемые решения оказываются за счет евреев. Одно из таких «решений» - создать в Палестине одно общее демократическое государство для евреев, арабов и всех остальных, кто ныне живет на этой территории. Но уже в самый момент провозглашения этого «демократического» государства евреи окажутся меньшинством среди арабского большинства. А давно ли еврейское меньшинство было изгнано из всех арабских стран?
И поинтересуйтесь еще тем, как живется в арабских и вообще мусульманских странах христианскому меньшинству, скажем, коптам в Египте. Или как ладят между собой арабы-христиане с арабами-мусульманами в Ливане. Впрочем, не надо даже обращаться к христианскому меньшинству: взгляните, как взрывают друг друга арабы-сунниты и арабы-шииты в Ираке (и того «лучше» - в Сирии, это уже дополнение из 2013 г.).
В Израиле собрались евреи, говорящие на разных языках, выросшие в разных культурах. Отношения между ними тоже не всегда идиллические, но они друг друга не взрывают и не расстреливают. Вариант «одно государство для двух народов» сулит евреям (и палестинским арабам тоже) вместо периодически вспыхивающих внешних войн одну непрерывную гражданскую войну.
В мировом сообществе время от времени раздаются и такие голоса: а обязательно ли этим евреям иметь свое государство, жили же две тысячи лет в разных странах, пусть опять разъедутся по тем, из которых приехали. Я уже не говорю об арабо-мусульманских странах, возвращение в которые евреев абсолютно исключено. Но и христианскому миру евреи не забыли его предательство в 1930-1940-е годы. Холокост был делом рук не одних немцев. Евреи урок усвоили: гарантией их безопасности может служить только их собственное государство.
В мире уже, как минимум, полтора века популярны разные версии еврейского заговора против мира. Последняя и наиболее популярная из них - это состряпанная царской охранкой и получившая название «Протоколы сионских мудрецов». В действительности же скорее можно говорить о всемирном анти-еврейском заговоре или, несколько мягче, -всемирном анти-еврейском консенсусе, который можно выразить словами: было бы совсем неплохо, если бы эти еврей исчезли с поверхности планеты.
Этой теме - как зародился этот заговор/консенсус, как развивался, какие этапы прошел, как разные цивилизации и народы, в меру своих сил и возможностей, участвовали в его исполнении - и посвящено предлагаемое вам сочинение.
Таким образом, тема данного сочинения - не история еврейского народа, а уже - история его преследований. Лишь иногда мы позволяем себе немного выходить за нее.
Израиль Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - Том 1 - От Манефона и Св. Иоанна Златоуста до Гитлера и Идена
Зайдман И. - К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. - 632 с.
ISBN 978-966-489-216-6
ISBN 978-966-489-217-3 Т. 1
Предисловие
Часть 1. ЯЗЫЧЕСКИЙ ПРОЛОГ
Глава 1. Евреи в языческом мире
Часть 2. ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ ХРИСТИАНСТВО
Глава 2. Евреи распяли Христа
- 1. В богоубийстве не еврейский народ виновен, а только его вожди
- 2. Обвинять в богоубийстве еврейских вождей тоже нет оснований
- 3. Не было ни богохульства, ни богоубийства
- 4. В убийстве Иисуса Христа виновны римляне
- 5. Версия истинно христианская
Глава 3. Эпоха раннего христианства
- 1. Треугольник иудаизм - христианство - Рим
- 2. Конкурирующие фирмы
- 3. Кража
- 4. Страх
- 5. Богодухновенная догматика
- 6. И вот вам результат
Часть 3. ХРИСТИАНСТВО НЕСЕТ ЭСТАФЕТУ ЧЕРЕЗ СРЕДНИЕ ВЕКА
Глава 4. Темные века, или раннее Средневековье
- 1. Евреи почти благоденствуют
- 2. Темнота начала светлеть
Глава 5. Эпоха крестовых походов
- 1. Первый крестовый поход (1096-1099 гг.)
- 2. Второй крестовый поход (1146-1149 гг.)
- 3. Третий крестовый поход (1189-1192 гг.)
Глава 6. От церковного антисемитизма к антисемитизму народному
- 1. Кровавый навет
- 2. Специфический христианский бизнес
- 3. Самая опасная для евреев бактерия
- 4. Папы и евреи
- 5. Знак позора
- 6. Гонения на Талмуд
Глава 7. Евреи в позднем средневековье
- 1. Великий голод и крестовый поход «пастушков»
- 2. Отравители колодцев
- 3. Черная смерть
- 4. Изгнание
- 5. Природные лихоимцы и алчные торгаши
- 6. От учения любви и милосердия - к науке ненависти .
- 7. Антисемитизм в отсутствии семитов
Часть 4. ХРИСТИАНСТВО СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ПРОСВЕЩЕННЫМ, НО ЭСТАФЕТУ ИЗ РУК НЕ ВЫПУСКАЕТ
Глава 8. Начало Нового времени
- 1. Евреи и Реформация
- 2. Отложенная ненависть
- 3. Друзья встречаются вновь
- 4. Евреи в Польше
Глава 9. Евреи в век Просвещения
- 1. Закладки нового этажа антисемитизма
- 2. Жизнь евреев в просвещенной Европе
- 3. Караул! - с ними невозможно конкурировать!
- 4. Роль евреев в становлении капитализма
- 5. Евреи в Новом Свете
Глава 10. Век революций, еврейской эмансипации и расизма
- 1. Эмансипация
- 2. Рождение самого антисемитского мифа Нового Времени.
- 3. Караул! - покушаются на самое святое!
- 4. Уж на что французы их терпели
- 5. Особый случай - Великобритания
- 6. Евреи и социализм
- 7. Еврейская самоненависть
- 8. Расовые теории
Глава 11. Непосредственные предтечи
- 1. Рихард Вагнер
- 2. Эдуард Дрюмон и его «Еврейская Франция»
- 3. Хьюстон Стюарт Чемберлен
- 4. Российский вклад
Часть 5. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ
Глава 12. Европейский (общехристианский) проект:подготовительные работы
- 1. Первая мировая: евреи предают все свои родины
- 2. Кончилась война, и евреи вмести со всеми вздохнули...
- 3. Кому большевики обязаны своей властью?
- 4. Кому евреев? Навались!
Литература
Израиль Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - Том 1 - От Манефона и Св. Иоанна Златоуста до Гитлера и Идена - Глава 1. Евреи в языческом мире
Первый письменный «памятник» антисемитизма/юдофобии принадлежит перу жившего в III веке до н. э. египетского жреца и историка Манефона. Иосиф Флавий вообще считает [1, кн.1, п. 25]: «Начало, клевете против нас положили египтяне». И, как мы увидим ниже, он, похоже, прав.
В первой книге своего труда Иосиф пересказывает не дошедшее до нашего времени сочинение Манефона, в котором тот рассказывает о гиксосах, захвативших в первой половине 2-го тысячелетия до н. э. Египет. В течение нескольких столетий они правили им, но затем были изгнаны из страны и на некоторое время обосновались в Ханаане, то есть нынешней Палестине, где они основали город Иерусалим. Манефон отождествляет их изгнание с библейским исходом евреев из Египта: самолюбие египтянина, видимо, тешит, что евреи не ушли из страны сами, да еще, по сути, победителями, а были именно изгнаны.
Но эта часть сочинения Манефона устраивала и Иосифа, ибо она может служить доказательством древнего происхождения еврейского народа: основываясь на данных Манефона, Иосиф рассчитал, что исход евреев из Египта имел место почти за тысячу лет до событий Троянской войны! А ему очень важно было доказать древность своего народа.
К разочарованию сторонников как Манефона, так и Иосифа Флавия, «Краткая еврейская энциклопедия» сообщает [2, т.2, кол. 125]:
«Попытки некоторых ученых, следуя Флавию, отнести исход евреев из Египта к периоду изгнания оттуда гиксосов оказались несостоятельными».
Но национальное самолюбие Манефона приведенным выше рассказом было, видимо, не до конца удовлетворено, и, решив окончательно уконтрапупить евреев, он сочинил еще один. Его также передает Иосиф.
Якобы правивший в Египте через несколько столетий после изгнания гиксосов фараон Аменофис (по мнению Иосифа вымышленный Манефоном) «велел изгнать из Египта всех, кто имел скверну на теле (число их составило восемьдесят тысяч человек), и приказал заключить их в каменоломни к востоку от Нила, чтобы те работали там наравне с прочими египетскими заключенными. Среди них было даже несколько ученых жрецов, зараженных проказой». С одной стороны, сообщает Иосиф, эти прокаженные и увечные были вроде бы коренными египтянами, но, с другой стороны, Манефон каким-то образом связал их с евреями.
Чтобы еще более укрепить представление об этой связи, Манефон написал, что во главе этих прокаженных и увечных встал жрец из Гелиополиса, тоже прокаженный, взявший себе имя Моисей. Для большей убедительности Манефон приписывает этому персонажу деяния, которые совершал библейский Моисей. Так, он пишет, что выдуманный им Моисей «основал их государство и написал законы», имея в виду еврейское государство и законы Торы.
Израиль Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - Том 2 - От Гитлера и Идена до аятоллы Хаменеи и Барака Обамы
Зайдман И. - К.: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2014. - 808 с.
ISBN 978-966-489-216-6
ISBN 978-966-489-218-3 Т. 2
Израиль Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - Том 2 - От Гитлера и Идена до аятоллы Хаменеи и Барака Обамы - Содержание
Часть 5. НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (продолжение)
Глава 13. Европейский (общехристианский) проект: исполнение.
- 1. Холокост: его архитектор и главные исполнители
- 2. Холокост: суб-подрядчики и добровольные помощники
- 3. Холокост: наблюдатели
- 4. Холокост и Святые отцы
- 5. Другие «моральные авторитеты»
- 6. Главная причина Холокоста
Часть 6. ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ ИСЛАМ
Глава 14. Евреи под новой опекой
- 1. Евреи в странах ислама в Средневековье
- 2. Вытеснение, или начало передачи эстафеты
- 3. Теплая встреча
- 4. Пророки и «доброжелатели»
- 5. Заботы державы-мандатория
- 6. Война и борьба за независимость
- 7. Первые 25 лет
- 8. Последующие 40 лет
- 9. Несмотря на все
Глава 15. Христиане эстафету заботы о евреях мусульманам передали, но бдительно следят: как бы евреи не обидели новых опекунов
- 1. Первый эшелон защиты «бедных арабов» -Советский Союз и путинская Россия
- 2. Второй эшелон защиты - христианский Запад
- 3. Территориальный вопрос
- 4. Беженцы и преследуемые народы
- 5. Израиль и ООН
- 6. Пропорциональный ответ
- 7. Делегитимация Израиля
- 8. Делегитимация Запада
- 9. Ядерное оружие
- 10.«Кто виноват» и «Что делать?»
Две тысячи лет вместе - и врозь. Заключение
Литература
Израиль Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - Том 2 - От Гитлера и Идена до аятоллы Хаменеи и Барака Обамы - 1. Холокост: его архитектор и главные исполнители
Тяжело браться за эту тему. Мало радости было описывать преследования, убийства, пытки, которым подвергались евреи в Средние века. Но Холокост - это было при мне, это - о том, что выпало на долю близких мне людей и, вообще-то, случайно меня обминуло. Тяжело, но надо...
Прежде всего возникает вопрос: почему все же Гитлер от планов выселения евреев перешел к плану их полного уничтожения? Война уже шла. Возможно, этот психопат, не раз пытавшийся внушить немцам и всему миру, что евреи только о том и думают, как бы снова столкнуть между собой христианские страны, сам поверил в этот бред. Мы писали выше о том, что вначале антисемитизм был для него не столько убеждением, сколько политическим инструментом для завоевания и укрепления власти. Но со временем он превратился у него в паранойю. Кстати, подобную эволюцию прошел, видимо, и Сталин.
А в чем Гитлер к началу войны точно убедился, так это в том, что евреи никому в мире не нужны, и никто за них заступаться не станет. И когда же еще разделаться с этим ненавистным племенем, как не под шумок войны?
Как это происходило, мы проследим по описаниям Джонсона [4, стр. 557-561]: «19 сентября 1939 г. Гитлер решил включить значительную часть Польши в состав Германии, переселить оттуда 600 000 евреев в польский „отстойник" под названием „генерал-губернаторство" и сосредоточить там всех евреев в гетто, удобно расположенных вблизи железных дорог. Заодно он распорядился переправить туда и всех германских евреев... Поездам, перевозившим евреев, предоставлялся приоритет перед всеми прочими...
Коль скоро евреи были отделенье, собраны и сконцентрированы в генерал-губернаторстве, можно было по-настоящему развертывать программу принудительного труда. Это было первой частью „окончательного решения", собственно Холокоста, поскольку труд до смерти был фундаментом, на котором базировалась система. Фриц Заукель, глава Управления трудовых ресурсов, приказал, чтобы евреи эксплуатировались с максимально возможной нагрузкой и минимальным уровнем затрат. Их вынуждали работать от зари до зари, семь дней в неделю, одетыми в лохмотья, причем в пищу они получали только хлеб, водянистую баланду, картофель и изредка обрезки мяса...
Рабочих можно было заказать по телефону в товарном вагоне как некое сырье... Рабов обычно заставляли передвигаться ускоренно, „аушвицкой рысью", даже если им приходилось делать это с мешком цемента весом по 45 кг... Они могли рассчитывать прожить в этих условиях от шести недель до трех месяцев...
Нет никакого сомнения, что принудительный труд был формой убийства, и именно так относились к нему нацистские власти... Так германская промышленность стала сознательной участницей программы „окончательного решения"... Все компании прекрасно знали, что происходит, причем не только на уровне высшей администрации и непосредственных организаторов рабского труда...
Однако с точки зрения Гитлера смерть от голода и работы была недостаточно быстрой. Он делал ставку на массовые убийства, в том духе, как он формулировал это в беседе с майором Геллом».
Здесь мы ненадолго передадим слово Льву Полякову [22, стр. 416-417]: «Непосредственно в день объявления войны (с Польшей - И. 3.) Гитлер распорядился о начале первого геноцида. Но чрезвычайно характерно, что сначала это делалось во имя улучшения высшей расы.
Для Гитлера речь шла о „лишении жизни тех, кто ее недостоин", т. е. неизлечимо слабоумных и сумасшедших немцев. Для этих целей были организованы шесть так называемых учреждений для эвтаназии...
После нескольких проб приняли процедуру удушения с помощью окиси углерода. С осени 1939 года до августа 1941 года более ста тысяч душевнобольных были отправлены на смерть таким образом, так что они сыграли роль испытательного полигона для евреев...
Кампания эта была окружена тайной, однако правда вышла наружу и вызвала протесты населения. Против этой практики выступили церковники. Поляков по этому поводу замечает: «Евреи не нашли подобных защитников среди немецкого духовенства... В сложившейся ситуации, учитывая чувства народа, Гитлер решил приостановить „программу эвтаназии" на время войны. Оказавшийся незанятым персонал был направлен в Польшу, чтобы организовать там огромные лагеря смерти, предназначенные для евреев».
Возвращаемся к Джонсону: «Убийство значительного количества евреев продолжалось в Польше в течение всего 1940 и весны 1941 гг., но фаза массового уничтожения не начиналась по-настоящему до вторжения Гитлера в Россию 22 июня 1941 г...»
2017-05-15
Можно получить копию?
Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев Т1 Т2
Спасибо!
Можно получить копию?
Зайдман - Две тысячи лет вместе - История преследования евреев - От Златоуста до Гитлера