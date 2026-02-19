Более 60 лет длится ближневосточный конфликт. Считается, что это конфликт между государством Израиль и палестинскими арабами. Иногда допускается, что второй стороной конфликта является арабский мир. Действительно, в целом ряде войн против Израиля участвовали Египет, Сирия, Иордания, Ливан, Ирак, а другие арабские страны, пусть и не войсками, так в других формах оказывали им поддержку. А как быть с Ираном, который не является даже арабской страной? Ну, хорошо, - скажут, - пусть это будет конфликт между Израилем и арабо-мусульманским миром.

Данный наш труд имеет целью показать, что фактически в ближневосточном конфликте Израилю противостоит весь остальной мир. Даже США, которые считаются близким союзником Израиля, периодически подвергают его жесткому прессингу с целью заставить пойти на такие уступки арабам, которые создают смертельную угрозу его существованию.

Один из таких моментов Израиль переживает сейчас, в августе 2010 года, когда я начал этот труд. Администрация Барака Обамы вынудила обе стороны пойти на прямые переговоры, которые должны начаться 2 сентября в Вашингтоне. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступает с бодрыми заявлениями по поводу предстоящих переговоров, в действительности имеющих единственную цель - ублажить американского президента и его окружение. Достаточно послушать заявления другой стороны, чтобы сделать абсолютно точный прогноз: очередные переговоры ждет несомненный очередной провал.